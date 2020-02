Adrian Asoltanie, trainer financiar: „Planul face anul!“

Întâlnesc la cursuri prin companii oameni îngrijorați de Trump, China, Iran, Brexit… adică de fenomene pe care nu le putem influența sau controla și pe care, probabil, nici nu le înțelegem pe deplin. Trăim sub spaima constantă a știrilor apocaliptice, care anunță sfârșitul lumii. Am auzit chiar că a apărut o nouă boală – ecodepresia –, cauzată de stresul schimbărilor climatice.

Sunt de acord că urmează o perioadă de incertitudini, în care s-au acumulat mai multe tensiuni economice și politice. Paradoxal, cei zece ani de creștere economică au adus multe excese și dezechilibre. Oamenii, companiile și țările sunt mai îndatorate decât în 2008, iar datoriile înseamnă, după părerea mea, un risc major.

Soluția nu e refugiul în păduri sau întoarcerea la activități precum vânatul, pescuitul și culesul fructelor. Departe de mine gândul de a ignora realitățile lumii în care trăim, ci mai degrabă o atenție mai mare acordată lucrurilor pe care le putem decide și realiza concret.

Când vine vorba despre banii tăi, sunt o mulțime de lucruri pe care le poți face chiar începând de azi; multe dintre ele sunt gratis și te vor ajuta să fii echilibrată și pregătită, indiferent de evenimentele care ne așteaptă în 2020:

EDUCĂ-TE!

Există milioane de articole și videoclipuri educaționale pe internet despre finanțele personale. Doar eu am câteva zeci de filmulețe pe YouTube care s-ar putea să te ajute (caută Adrian Asoltanie). În numărul trecut al revistei am oferit o listă de cărți valoroase, care îți vor schimba perspectiva și relația cu banii tăi. Știai că majoritatea românilor nu mai citesc nicio carte după terminarea studiilor? Asta înseamnă ca două-trei cărți citite pe an te vor plasa probabil în primii 10%, iar o carte citită pe lună te așază lejer între primii 1% dintre români ca dezvoltare personală.

Cu 25 de lei abonament la telefon cu totul inclus și cel mai rapid internet din lume, consider că nimeni nu mai are scuza că nu se poate educa. Mai ales că văd adolescenți și agenți de pază cu smartphone-uri mai scumpe decât ale unor directori de corporații. Eu am o vorbă cu fetele mele: „Uitați-vă la ce vă uitați!“. Pentru că mintea umană lucrează cu materialul clientului – nu poate să producă tiramisu dacă o hrănești cu rumeguș.

Cele mai mari minți ale timpurilor noastre au conturi de Facebook, Instagram și Twitter și toți oferă frecvent pastile de înțelepciune. Spune numele unei personalități pe care o apreciezi și în 3 secunde poți intra în cercul lui/ei de contacte. Nu mai vorbesc despre grupurile de Facebook pe diverse interese, cu oameni din experiența cărora poți învăța înainte să faci propriile tale greșeli scumpe și dureroase.

FĂ-ȚI BUGETUL!

Este un pas esențial, iar succesul sau eșecul tău financiar depinde de acest exercițiu de 10 minute, pe care îl recomand mai ales la început de an. Poți descărca gratuit formularul de buget de aici: www.adrian.asoltanie.com/gratuit. Recomandarea mea e să începi să-ți calculezi atât veniturile, cât și cheltuielile pe 12 luni, ca să înțelegi mai bine ce bani îți vor trece prin mână în 2020 și pe ce se vor duce.

Când vine vorba despre venituri, completând bugetul vei înțelege câteva lucruri:

PE CÂTE PICIOARE FINANCIARE STAI? Câte surse de venit ai și cât sunt ele de stabile. NICIODATĂ să nu stai într-un singur venit, ca o barză într-un picior; e o poziție prea riscantă. Caută așadar să-ți transformi o pasiune sau o abilitate într-o sursă suplimentară de venit (gătit, make-up, arts & crafts, design, educație muzicală sau limbi străine… în era internetului pot deveni ușor surse de venit).

Câte surse de venit ai și cât sunt ele de stabile. NICIODATĂ să nu stai într-un singur venit, ca o barză într-un picior; e o poziție prea riscantă. Caută așadar să-ți transformi o pasiune sau o abilitate într-o sursă suplimentară de venit (gătit, make-up, arts & crafts, design, educație muzicală sau limbi străine… în era internetului pot deveni ușor surse de venit). VENIT ACTIV ȘI/SAU VENIT PASIV? Venitul activ sunt banii care vin doar dacă ești activă în fiecare zi (salariu, comision, bonus). Dacă aceștia sunt singurii pe care te bazezi, ești asemeni unui șoricel într-o rotiță care nu se poate opri niciodată. Caută să construiești surse de venituri pasive (abonamente, chirii, dobânzi, dividende, drepturi de autor…), care să-ți dea un plus de siguranță.

Venitul activ sunt banii care vin doar dacă ești activă în fiecare zi (salariu, comision, bonus). Dacă aceștia sunt singurii pe care te bazezi, ești asemeni unui șoricel într-o rotiță care nu se poate opri niciodată. Caută să construiești surse de venituri pasive (abonamente, chirii, dobânzi, dividende, drepturi de autor…), care să-ți dea un plus de siguranță. CÂT VALOREAZĂ ZIUA TA DE MUNCĂ? Când împarți venitul anual la 250 de zile lucrătoare, afli cât câștigi pe zi. Cât ți-a ieșit? 100, 200, 300 de lei? E mult? E puțin? Poți sau meriți mai mult pentru experiența, educația, timpul și energia ta?

Când vine vorba despre cheltuieli, bugetul personal te ajută să DESCOPERI:

ȚÂNȚARII FINANCIARI. Acele cheltuieli mici și dese, care trec neobservate, dar care se adună în sume consistente. Că e vorba despre vicii sau mese de prânz comandate la catering, de hobby-uri costisitoare sau abonamente neutilizate, aceste ieșiri sunt, de fapt, găurile unei site prin care ți se scurg banii.

Acele cheltuieli mici și dese, care trec neobservate, dar care se adună în sume consistente. Că e vorba despre vicii sau mese de prânz comandate la catering, de hobby-uri costisitoare sau abonamente neutilizate, aceste ieșiri sunt, de fapt, găurile unei site prin care ți se scurg banii. BANII ȘI VIAȚA . Transformă costurile anuale ale diverselor categorii în zile, săptămâni sau luni din viață. Întâlnesc frecvent cursanți care muncesc două luni pe an pentru coafor sau trei luni pentru mașină, iar două luni pentru fum. Tu decizi pe ce-ți dai timpul, dar nu uita că e o resursă foarte valoroasă.

. Transformă costurile anuale ale diverselor categorii în zile, săptămâni sau luni din viață. Întâlnesc frecvent cursanți care muncesc două luni pe an pentru coafor sau trei luni pentru mașină, iar două luni pentru fum. Tu decizi pe ce-ți dai timpul, dar nu uita că e o resursă foarte valoroasă. NEPREVĂZUTELE PREVĂZUTE. Îți propun un exercițiu foarte util la început de an: scrie pe o hârtie lunile anului și sub fiecare lună evenimentele corespunzătoare. Zile de naștere, aniversări, onomastice, Valentine’s Day, 1&8 Martie, Paștele, 1 Mai, 1 Iunie, concediu de vară, 15 septembrie, Haloween, Black Friday, cauciucuri de iarnă, Crăciun, Revelion, 1-2 nunți sau botezuri, 1-2 weekenduri la munte/mare/grătar, 1-2 festivaluri sau concerte, poate un city-break… Toate aceste evenimente sunt fixe și previzibile. Scrie în dreptul fiecărui eveniment o sumă de bani pe care estimezi că o vei cheltui. Acum așază-te și calculează totalul… WOW!?! Nu-i așa? Ce-i de făcut? Să zicem că ți-a ieșit 12 000 de lei. Asta înseamnă că în fiecare lună să pui într-un plic sau cont separat câte 1 000 de lei. În felul acesta ai transformat acest rollercoaster financiar într-o călătorie liniară și predictibilă.

SIGURANȚA E PE PRIMUL LOC

Mai ales în contextul unei perioade care se anunță mai instabilă, siguranța financiară a ta și a familiei trebuie să fie o prioritate. Recomandarea mea pentru fiecare este alimentarea celor două fonduri vitale:

FONDUL DE URGENȚĂ. 1 000-2 000 de lei cash în casă te vor feri de 95% din problemele vieții, cele minore, precum defecțiuni casnice sau mici urgențe medicale. Acest fond este benefic mai ales pentru femei, pentru că le oferă un plus de liniște și siguranță. Ai auzit la mame, bunici sau mătuși de „BFSB – banii femeii fără știrea bărbatului“? Acum îi zice „fond de urgență“ :-).

1 000-2 000 de lei cash în casă te vor feri de 95% din problemele vieții, cele minore, precum defecțiuni casnice sau mici urgențe medicale. Acest fond este benefic mai ales pentru femei, pentru că le oferă un plus de liniște și siguranță. Ai auzit la mame, bunici sau mătuși de „BFSB – banii femeii fără știrea bărbatului“? Acum îi zice „fond de urgență“ :-). FONDUL DE SIGURANȚĂ. 3-6 luni de cheltuieli vitale (alimente, medicamente, rate/chirie, utilități, transport). Recomandarea mea e să-i ții în valută, în cont la bancă. O să-ți prindă tare bine pentru restul de 5% din problemele vieții, cele majore precum, Doamne ferește, pierderea locului de muncă, divorț, decesul partenerului sau vreo boală mai gravă. Acest fond reduce presiunea financiară în momente de depresie și panică. Vei lua decizii mai clare și mai echilibrate, pentru că vei avea opț „N-am încotro“ este una dintre cele mai mari drame financiare și trebuie evitată cu orice preț.

EVITĂ SAU ELIMINĂ DATORIILE!

Odată asigurată siguranța, următorul pas este să eliminăm riscurile. Dacă nu ai datorii, te felicit și te implor să rămâi aș Știu că în jurul tău colegele și rudele își schimbă telefoanele, mașinile și casele. Dar nu uita că aproximativ 70% dintre români nu leagă două salarii unul de altul, așa încât ce vezi pe dinafară nu se potrivește cu dezastrul din finanțele lor. 7 din 10 prietene sau colege se întreabă deja „Când intră banii pe card?“ după 2-3 săptămâni de la salariu, iar portofelul ăla dolofan e plin de carduri la farmacii și magazine de pijamale, nu de hârtii cu figuri de personalități și zerouri, stai liniștită.

Dacă ai deja datorii, hai să facem puțină curățenie. Scrie-le pe o hârtie în ordine crescătoare, lipește-o pe frigider și începe să le achiți una câte una. De fiecare dată când tai una dintre ele, oferă-ți un tiramisu și un pahar de prosecco și treci mai departe. Libertatea nu are card de credit și overdraft! Și, pentru Dumnezeu, dacă ți-ai făcut card de credit ca să-ți cumperi mobilă sau electrocasnice, e OK, dar lasă-l, te rog, acasă. Azi nu-ți iei canapea sau frigider, dar s-ar putea să te trezești cu o bluziță cumpărată cu 38% dobândă.

UNELE VISE DEVIN COȘMARURI

După o perioadă de prosperitate și creștere economică e posibil să înceapă să-ți înflorească gânduri de antreprenoriat. Știi tu… timpul tău… banii tăi… libertate… HA HA HA!!! Definiția glumeață a antreprenorului este „persoana care lucrează 12 ore pe zi ca să evite un job de 8 ore“. Nu va fi ușor deloc și sfatul meu este să evaluezi foarte atent decizia și să testezi ideea, în timp ce ai o altă sursă stabilă de venit. Nu recomand niciodată începerea unui business din împrumuturi, pentru că acestea înseamnă presiune și riscuri suplimentare într-un moment și așa plin de provocări și necunoscute.

Suntem rezultatul deciziilor noastre și fiecare an depinde de alegerile pe care le facem. Educația financiară e despre viață, nu despre bani.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro