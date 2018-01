Povestea unui tânăr sărac, făcută publică de Dan Negru. O lecție de viață pentru noi toți

Dan Negru se întâlnește adesea cu tânărul Florin în intersecția de la Piața Unirii din București. Faimosul prezentator TV este, probabil, printre puținii șoferi care se opresc să stea de vorbă cu el. Băiatul vinde ștergătoare de parbriz șoferilor opriți la semafor pentru a câștiga bani pentru familia lui.

Florin este căsătorit și are un copil de șase luni grav bolnav. Iată mesajul lui Dan Negru:

”Pe Florin îl cunosc de multi ani, vinde ștergătoare de parbriz la semaforul din Unirii și uneori vorbesc cu el pana se face verde. Are 21 de ani și anul trecut s-a însurat cu Iuliana, o fata de 18 ani. Împreuna l-au făcut pe Cosmin care are 6 luni. Azi-dimineața, la semafor, mi-a povestit ca i-au descoperit băiatului o tumora la ficat, ca e in spital cu mama lui și ca aștepta ca tratamentul sa-și facă efectul. Florin a adunat vreo 500 de lei și s-a dus cu banii la doctor, “c-așa-i noi” îmi zice. “Doctoru’ mi-a spus ca ma da afara din spital dacă mai vin sa-i dau bani, ca-s și așa destul de amărât ca sa mai ia și el de la mine”. Semaforul a trecut pe verde și-am plecat…L-am văzut in oglinda retrovizoare vânzându-și mai departe ștergătoarele de parbriz. Eu, noi, ăștia din mașinile noastre încălzite! Când crezi ca nu ești fericit fa-ti drum prin Piața Unirii și cumpara-i un ștergător de parbriz lui Florin. Știu, haterii ma vor distruge ca încurajez felul asta de viața. Totusi, ca sa fii fericit trebuie sa te uiți in jos, nu in sus! Căuta-l pe Florin in intersecție la Unirii si spune-i ca băiatul lui, Cosmin, o sa crească mare și sănătos….”