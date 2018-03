Metoda epuizantă, dar igenioasă pe care a folosit-o Ashton Kutcher pentru a trece peste divorţul de Demi Moore

Ashton Kutcher, 40 de ani, și Demi Moore, 55 de ani, au fost căsătoriți timp de 6 ani, însă în 2011 au decis să se despartă definitiv, divorțul finalizându-se în 2013.

După 7 ani, iată că actorul a prins curaj și a decis să facă publică metoda prin care a reușit să depășească cel mai greu moment din viața sa, divorțul de Demi Moore, și, totodată, să iasă din depresia în care intrase. Într-un interviu acordat recent, Ashton Kutcher a povestit că s-a retras în munți pentru o săptămână, timp în care nu a mâncat nimic și nu a vorbit cu nimeni, și a pus în aplicare o metodă care l-a ajutat sa se purifice spiritul și să se redescopere: „Imediat după divorţ, am mers în munţi pentru a petrece o săptămână în singurătate. Am fost în Montana și am stat într-o cabană. Nu am mâncat nimic timp de şapte zile, doar am băut apă şi ceai. Am lăsat acasă laptopul și telefonul și am stat singur. Nu voiam să vorbesc cu nimeni. Am scris pe hârtie fiecare relație pe care am avut-o și pentru care mai simțeam că există, încă, resentimente. Apoi am scris câte o scrisoare fiecărei foste iubite și în ziua a șaptea le-am trimis.“

Ashton Kutcher recunoaște că metoda a fost epuizantă, însă rezultatele au fost pe măsură: „Am început să am halucinaţii după cea de a doua zi, ceea ce a fost fantastic. Am făcut tai chi cu energia mea.“ – a punctat îndrăgitul actor care o recomandă ca remediu în astfel de cazuri.

Metoda a funcționat de minune, având în vedere că un an mai târziu acesta a oficializat relația cu Mila Kunis, în vârstă de 35 de ani, cea care i-a devenit soție în 2015 și împreună cu care are doi copii, o fetiță pe nume Wyatt Isabelle, în vârstă de 3 ani, și un băiețel, Dimitri Portwood, de 1 an.

Ca o paranteză, punctăm că la doar 23 de ani, Ashton Kutcher a trecut printr-o dramă îngrozitoare după ce iubita sa de atunci, Ashley Ellerin, în vîrstă de 21 de ani, a fost omorâtă la ea în casă cu 47 lovituri de cuțit.

Demi Moore a mai fost căsătorită înainte cu muzicianul Freddy Moore, divorțând în 1985, dar păstrându-și numele, şi cu actorul Bruce Willis, de care a divorțat în 2000 și alături de care are trei fiice. În ultimul timp s-a zvonit că ar avea o relație cu Orlando Bloom, fiind văzuți deseori unul în compania celuilalt.

Conform presei internaționale Ashton și Demi nu-și mai vorbesc, ba chiar actrița ar fi deranjată de mariajul perfect pe care acesta îl are cu Mila Kunis. Reamintim că Demi Moore a divorțat de mai tânărul său soț (cu 15 ani) ca urmare a numeroaselor infidelități ale acestuia.

Sursă foto: Hepta