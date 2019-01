Lady Gaga își cere scuze că a lucrat cu R Kelly, după ce rapperul a fost acuzat de agresiune sexuală

Rapperul, pe numele său adevărat Robert Sylvester Kelly, a negat acuzațiile, însă acum este cercetat de poliție, în urma unor acuzații apărute în documentarul „Surviving R Kelly”.

Gaga, care a fost nominalizată pentru un premiu BAFTA pentru performanța din filmul „A Star Is Born”, a lansat o declarație în care le promite victimelor abuzlui sexual că le susține „1000%”.

„Știu că suferă și ar trebui să fie sigure că vocile lor ar trebui să fie auzite și luate în serios”, a scris cântăreața pe Twitter.

Lady Gaga și R Kelly au colaborat în anul 2013 la piesa „Do What You Want”, pe care au interpretat-o live la American Music Awards și în cadrul emisiunii „Saturday Night Live”.

Acum, artista vrea ca piesa să fie înlăturată de pe iTunes și alte servicii de streaming și a jurat că nu va mai lucra cu R Kelly niciodată.

„Ca victimă a agresiunii sexuale, am făcut piesa și videoclipul într-o perioadă neagră a vieții mele, intenția mea a fost să creez ceva extrem de sfidător și provocator deoarece eram furioasă și încă nu procesasem trauma prin care am trecut”, a afirmat Gaga.

„Cântecul se numește „Do what u want with my body/ Fă ce vrei cu trupul meu”, cred că este clar cât de răvășită îmi era gândirea în acel moment”, a explicat ea.

„Dacă m-aș putea întoarce în timp și să am o discuție cu versiunea mea mai tânără i-aș spune să meargă la terapie încă de atunci, că înțeleg starea confuză post-traumatică în care mă aflam, și dacă terapia nu era posibilă pentru mine sau altă persoană în situația mea, să caute ajutor și să vorbească cât mai deschis și mai sincer posibil despre lucrurile prin care am trecut. Îmi cer scuze pentru judecata mea slabă de când eram tânără și pentru faptul că nu am vorbit mai devreme”, a mai spus cântăreața.

I stand by anyone who has ever been the victim of sexual assault: pic.twitter.com/67sz4WpV3i — Lady Gaga (@ladygaga) January 10, 2019

În timp ce mulți fani au spus că o înțeleg și i-au trimis mesaje de susținere, alții au fost mai sceptici și consideră că declarația ei vine acum datorită nominalizării la Oscar.

„O iubesc pe Lady Gaga, dar a avut ani la dispoziție să vorbească despre R Kelly. O face acum deoarece își dorește foarte tare acel Oscar”, a spus un critic.

