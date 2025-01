Reacția lui Mihai Morar după ce Tinu Vidaicu l-a dat în judecată pentru defăimare și jignire: „Nu suport nedreptatea”

Mihai Morar a reacționat după ce Tinu Vidaicu l-a acuzat de defăimare, susținând că l-a jignit în timpul unei transmisiuni live pe Radio Zu. Omul de radio a ținut să facă câteva precizări cu privire la afirmațiile făcute de artist, subliniind faptul că nu suportă nedreptatea.

Mihai Morar, după ce Tinu Vidaicu l-a dat în judecată

Tinu Vidau a anunțat, în cadrul unei postări pe Instagram, că a decis să îl dea în judecată pe Mihai Morar după ce acesta din urmă a afirmat în timpul unei transmisiuni pe radio, că nu și-ar face niciodată Revelionul cu Dirty Nano sau Tinu Vidaicu.

Acum, Mihai Morar a decis să facă câteva precizări cu privire la această situație, explicând că nu suportă nedreptatea pe care Tinu Vidaicu le-a făcut-o unor organizatori din provincie, numindu-l pe soțul Roxanei Ionescu „speculant”.

„Nu voi face niciun video de victimizare. Vă las mai jos faptele. Și aceste precizări din partea mea”, a început Mihai Morar postarea sa de pe Instagram, făcând trimitere către povestea din spatele afirmațiilor sale controversate.

„Înțeleg că un speculant din showbiz-ul românesc și-a trimis avocații peste mine pentru o opinie pe care mi-am exprimat-o „în cadrul emisiunii Orașul Faptelor Bune”. „Emisiunea” Orașul Faptelor Bune nu a fost despre asta. Orașul Faptelor Bune a reușit să adune peste 1.500.000 euro în 7 zile pentru zeci de cazuri umanitare. Zeci de artiști din România au donat, mulți sub anonimat, pentru cazurile din OFB. Dintre toate aceste povești, singura poveste care l-a mișcat pe acest speculant a fost o opinie legată de proiectul lui muzical. Nu țin minte ca în 10 ediții de OFB respectivul să fie printre cei care au donat (și sau sub anonimat). Dar nu asta e problema”, a scris Mihai Morar în mediul online.

Omul de radio a explicat că l-a deranjat foarte mult felul în care s-a comportat Tinu Vidaicu la unele dintre evenimentele Dirty Nano.

„Problema e că nu suport nedreptatea. Și cred că, sub umbrela unui nume comercial cunoscut în România, li s-a făcut o nedreptate unor oameni necunoscuți din provincie, care au avut doar bune intenții și au muncit pe rupte pentru un proiect”, a precizat el.

Mihai Morar îi cere scuze lui George Hora

Pe de altă parte, Mihai Morar i-a cerut scuze lui George Hora, cel de-al doilea membru al Dirty Nano, pe care îl consideră a fi un artist adevărat, „nu un speculant”.

„O nedreptate am făcut și eu. Și îmi pare rău. Când am pronunțat Dirty Nano, m-am referit doar la Tinu Vidaicu. Dar îmi dau seama că l-am inclus pe nedrept pe George Hora, unul dintre cei mai mari compozitori din muzica românească a ultimelor două decenii. El e un artist, nu un speculant. Și am fost nedrept”, a continuat el.

„Faptele sunt povestite mai jos. Deci, cu avocați și procese peste mine, rămâne valabil: „Dă banii la oameni!”. P.S. Ca primul om care am difuzat acum mulți mulți ani, când nimeni nu știa ce e Dirty Nano, remix-urile proiectului la un radio național, nu am primit niciodată un „Mulțumesc”. Și asta pe lângă faptele relatate, spun multe despre caracterul unui om”, a încheiat Mihai Mora postarea.

La rândul lui, Bogdan Hodișan, unul dintre asociații brandului Hive, a reacționat după ce Tinu Vidaicu l-a acuzat în mediul online că a avut o atitudine nepotrivită față de tour managerul proiectului Dirty Nano, format din Tinu și artistul George Hora.

Sursă foto: Instagram

