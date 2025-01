Tinu Vidaicu a deschis proces împotriva lui Mihai Morar pentru defăimare. Cum l-a jignit prezentatorul pe artist, în direct, la radio

Tinu Vidaicu, cunoscutul artist din spatele proiectului Dirty Nano, a decis să deschidă proces împotriva celebrului prezentator de la Radio Zu, Mihai Morar, după ce acesta a făcut câteva afirmații controversate și defăimătoare la adresa sa. Mai jos aveţi toate detaliile care au dus la această decizie și ce a spus artistul despre conflictul cu Mihai Morar.

Tinu Vidaicu a deschis proces împotriva lui Mihai Morar pentru defăimare

Totul a început pe 21 decembrie 2024, în cadrul emisiunii Orașul Faptelor Bune, transmisă la Radio Zu. În timpul acestei emisiuni, Mihai Morar a făcut niște declarații șocante la adresa lui Tinu Vidaicu și a proiectului Dirty Nano. Prezentatorul a întrebat, în mod deschis, cine mai asculta „mizerii” ca Dirty Nano în 2024 și a adăugat că nu și-ar face niciodată revelionul cu Tinu Vidaicu sau cu proiectul său muzical. Mai mult, Mihai Morar a susținut cu convingere că Dirty Nano „dă țeapă” colaboratorilor săi.

Aceste afirmații nu au rămas fără ecou. Tinu Vidaicu a fost extrem de surprins de comentariile lui Mihai Morar și a simțit că acestea sunt jignitoare și defăimătoare.

Citeşte şi: Roxana Ionescu a primit un cadou unic de la soțul ei, Tinu Vidaicu: „De fiecare dată a știut să mă atingă” / Video

Citeşte şi: Cum arată casa lui Mihai Morar. Realizatorul de radio a ales un design simplu, dar elegant

Mai mult decât atât, totul s-a petrecut imediat după un eveniment organizat de Dirty Nano la Hive, în Oradea, unde unul dintre asociați ai brandului Hive, probabil apropiat al lui Mihai Morar, a avut o atitudine amenințătoare față de tour managerul proiectului. În urma acestei situații tensionate, Dirty Nano a decis să întrerupă orice colaborare cu Hive.

„Morar: Bun, nu mi-as face Revelionul cu el, sincer.

Buzdugan: Păi ce, nu-i mișto?

Morar: Pentru mine?

Buzdugan: Distracția, distracția, show.

Morar: A, da, distracția e frumoasă. Oamenii în Oradea sunt frumoși, dar… Dar Dirty Nano, nu. I-a şi dat ţeapă lui Bobo.

Buzdugan: Pe bune?

Morar: Da. Ăla l-a ajutat cu de toate.

Buzdugan: Așa se mai face din când în când”, sunt declaraţiile făcute de Mihai Morar la Oraşul Faptelor Bune, în direct, la Radio ZU.

Reacția lui Tinu Vidaicu: „Vom lăsa justiţia să îşi urmeze cursul”

După aceste incidente, Tinu Vidaicu a ales să reacționeze public și să anunțe deschiderea unui proces pentru defăimare împotriva lui Mihai Morar. Pe rețelele sale sociale, artistul a explicat în detaliu ce s-a întâmplat și de ce a ajuns la această decizie.

„Am lăsat să treacă sărbătorile, dar nu putem să lăsăm și o situație care s-a întâmplat înaintea sărbătorilor, pe 21 decembrie, în cadrul emisiunii Orașul Faptelor Bune, în care Mihai Morar face niște afirmații jignitoare, defăimătoare, la adresea dărtinanului. Credem că dânsul a fost indus în eroare de unul din investitorii brandului Hive și din exces de zel a făcut aceste afirmații fără să le verifice împrealabil„, a spus Tinu Vidaicu.

Tinu Vidaicu a subliniat că nu își dorește să câștige bani din acest proces și, în cazul în care va câștiga vreun ban, va dona aceștia, poate chiar orașului Oradea, „Orașul faptelor bune”. Artistul a subliniat că acțiunea legală nu este una personală, ci are ca scop protejarea imaginii tuturor celor care ar putea fi afectați de afirmațiile nefondate ale unor influenceri sau vedete din industria media.

„Am decis că vom urma toate procedurile legale și vom lăsa justiția să-și urmeze cursul, nu pentru a ne face publicitate, ci din spirit de colegialitate pentru toți artiștii din România care se pot afla în situația noastră, în care un mare influencer, o mare voce a României poate să denigreze fără nici o asumare, fără nici o verificare pe oricine. Nu credem că este normal, nu vrem să câștigăm niciun bani. Dacă vom câștiga toți banii, vom dona, poate chiar orașului, faptelor bune.

Fain și simplu de ar fi așa toate în viață. Dar le complică. Unii. Într-adevăr, în situația actuală, în care sunt atâtea atrocități, normal că nu contează speția noastră sau nu e atât de importantă. Dar vreau să o las aici, pentru că noi asta vom face. Nu vom mai insista pe acest subiect, nu vom intra în niciun joc. În noaptea premergătoare emisiunii, am avut evenimentul la Hive. În noaptea respectivă, noi nu am aflat nimic decât în ziua următoare, odată cu acest video, tour managerul nostru a fost… nu a fost amenințat, i s-a adresat acest investitor bobo pe un ton amenințător și ne-a înjurat. De ce s-a întâmplat asta nu știu, dar cert este că am întrerupt orice colaborare cu brandul Hive din Oradea1″, a fost mesajul transmis de Tinu Vidaicu pe social media.

Deocamdată, nu există informații despre cum va evolua procesul intentat de Tinu Vidaicu. Cert este că această dispută a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale, iar mulți susținători ai artistului își exprimă sprijinul față de demersurile acestuia.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

Urmărește-ne pe Google News