Luni, 30 mai 2022, avem parte de o lună nouă care are loc în semnul zodiacal Gemeni. Această lună are rolul de a închide portalul eclipselor deschis în luna aprilie a acestui an. Luna nouă în Gemeni are loc la scurt timp după ce Marte s-a liniat cu Jupiter în zodiac Berbec, oferindu-ne curaj, putere și încredere în noi înșine.

Luna Noua din mai 2022 are un impact puternic și deosebit asupra a patru semne zodiacale – Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești. Iată ce ar trebui să știi dacă te afli sub aceste semne ale zodiacului.

Luna Nouă în Gemeni 2022

Gemeni

Această Lună Nouă le este dedicată Gemenilor. Pentru că valorifică toată puterea și încrederea pe care le oferă nativilor Gemeni. Ea acționează ca începutul unei călătorii spre descoperirea de sine. De acum înainte, Gemenii vor învăța lucruri noi despre cine sunt și îi pot face să-și descopere laturi care nu au fost explorate până acum. Aceasta este, de fapt, frumusețea zodiei Gemeni – să poată cunoaște toate personalitățile pe care le are.

Fecioară

Această Lună Nouă inițiază un nou nivel în cariera celor născuți sub semnul Fecioarei, activând a zecea casă a ambiției și a imaginii publice și provocând Fecioarele să preia controlul asupra reputației. Pentru Fecioară, cariera este mai mult decât un mod de a face bani, este imaginea pe care acești nativi o proiectează în lume. Fecioarele trebuie să-și stabilească obiective noi, înalte, pentru a-și depăși limitele pe plan profesional.

Săgetător

Pentru Săgetători, Luna Nouă anunță schimbări pe plan personal, aducând o intensitate în ce-a de-a șaptea casă a parteneriatelor și deschizând conexiuni în toate formele sale. Urmează o înfiripare a unei legături mai puternice cu o persoană care vă echilibrează personalitatea. Acum este un moment oportun să începi o relație nouă.

Pești

Nativii Pești simt în perioada aceasta nevoia să își anuleze toate planuri și să stea acasă. Luna Nouă îmbunătățește lucrurile în a patra casă a spațiilor sacre, reamintindu-le celor din zodiac Pești să-și reîncarce bateriile cu energia căminului. Peștii merită o pauză, un moment de respire în sânul familiei și mai multă conștientizare asupra liniștii interioare.

