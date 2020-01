Apa de trandafiri este un produs versatil cu întrebuințări atât în gastronomie, cât mai ales în cosmetică pentru anumite probleme ale tenului. Apa de trandafiri conține doar apă și petale de trandafir. Lichidul esteușor colorat, cu un miros proaspăt și parfumat, tocmai de aceea este utilizat și ca parfum pentru o notă florală discretă pe piele.

Apa de trandafiri – beneficii

Apa de trandafiri este o infuzie a petalelor proaspete și conține peste 300 de substanțe diferite. Este plină de antioxidanți, vitaminele A, C, D, E și B3, are proprietăți antibacteriene și de curățare, iar când este consumată sub formă de ceai, tratează deficiențele de minerale. În plus, ajută la calmarea iritațiilor ochilor, a tensiunii și a problemelor digestive, potrivit healthylivinghouse.com.

Apa de trandafiri este numeroase beneficii și pentru frumusețe. Înfrumusețează pielea uscată și matură, curăță porii, întărește părul și îmbunătățește circulația scalpului.

Cum faci apă de trandafiri acasă

Apa de trandafiri pe care o găsim în comerț este obținută din trei specii de trandafiri: Rosa Damascena care dă naștere așa-numitei ape de trandafiri de damasc, Rosa Centifolia și Rosa Gallica. Existând diferențe cromatice între aceste specii, nuanța produsul finit poate varia însă beneficiile rămân aceleași.

Pentru a prepara apa de trandafiri acasă, ai nevoie de petalele de la un buchet de trandafiri, apă și o oală mare. Spală petalele, pune-le în recipient și toarnă aproximativ două căni de apă fiartă peste ele. Acoperă oala pentru jumătate de oră, timp în care ar trebui să își piardă culoarea. Lasă compoziția să se răcească, strecoar-o și pune-o la frigider, într-un recipient de sticlă. Pentru ca apa de trandafiri să fie eficientă, trebuie să folosești flori crescute natural, pentru care nu s-au folosit insecticide.

Sursa foto: Shutterstock.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro

Citeşte continuarea pe pagina următoare: 1 2