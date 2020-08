Vești triste pentru fanii lui Florin Piersic. De ce nu mai poate juca îndrăgitul actor

Fanii marelui și îndrăgitului actor Florin Piersic tocmai au primit o veste tristă.

Piesa “Străini în noapte” în care Piersic ar fi trebuit să joace alături Medeea Marinescu a fost amânată de organizatori din cauza exploziei numărului de cazuri de COVID-19. Piesa urma să fie jucată pe 3, 7, 28 şi 29 august la “Grădina de Vară Herăstrău a Teatrului Constantin Tănase”.

Cei doi actori s-au declarat dezamăgiți de anularea spectacolului.

VEZI GALERIA FOTO ( 5 )

“Eu am jucat câteva spectacole în perioada aceasta, şi pe căldură, însă nu este bine. Ar fi fost un risc mare pentru Florin – şi virusul, şi canicula. În ultima perioadă, a crescut foarte mult numărul bolnavilor şi am decis să suspendăm spectacolele. În august aveam patru reprezentanţi, plus cele din septembrie, însă situaţia este incertă şi pentru luna respectivă. Florin este în mare vervă şi abia aştepta să urce din nou pe scenă, mai ales că de aproape şase luni n-a mai jucat. El era însă cel mai expus dintre noi, riscurile sunt prea mari”, a spus Medeea Marinescu pentru Click!.

Citește gratuit ediția de august a revistei Unica. O găsești AICI

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro