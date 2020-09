Soția lui Jude Law a născut primul lor copil

Soția actorului Jude Law (47 de ani), Phillipa Coan (33 de ani), a adus pe lume primul lor copil.

Anunțul a fost făcut chiar de actor, în cadrul emisiunii “The Tonight Show”.

„Este cu adevărat minunat. Ne simțim destul de binecuvântați că am fost într-un moment în care am putut, ca familie, să ne cuibărim și să ne bucurăm de compania celuilalt și de fiecare zi după cum a venit”, a spus Law, potrivit Daily Mail.

Jude Law a declarat de nenumărate ori că își dorește o familie numeroasă.

„Ideea de a avea mai mulți copii este minunată. Sunt norocos să fiu cu cineva cu care mă distrez cum nu am mai făcut-o în viața mea. Avem o familie incredibil de stabilă și sănătoasă și care îi implică pe copiii mei care acum sunt tineri adulți… iar cei mai mici ne aduc bucurie și fericire”, spunea actorul, în urmă cu câteva luni, când a aflat că Phillipa a rămas însărcinată.

Law și Coan sunt împreună din 2015 și s-au căsătorit în urmă cu un an. Law a mai fost căsătorit cu actrița Sadie Frost, dar s-au separat în anul 2003. Cu Frost are trei copii: Rafferty (23 ani), Iris (19 ani) și Rudy (17 ani). Actorul mai are două fete, Sophia (10 ani), cu modelul Samantha Burke, și Ada (5 ani) cu cântăreața și compozitoarea Catherine Harding.

