Lidia Buble, declarații neașteptate după ce s-a aflat cine e iubita lui Răzvan. „…se simte mai intens”

La scurt timp după ce s-a aflat cine e noua iubită a matinalului Răzvan Simion, Lidia Buble, fosta parteneră a prezentatorului, a făcut o serie de declarații inedite.

Cântăreața le-a mărturisit fanilor că ea suferă de o afecțiune mai puțin cunoscută, numită limbă geografică. Însă declarațiile artistei au lăsat loc de interpretări, mai ales în contextul în care tocmai s-a aflat cu cine se iubește acum Răzvan.

”Să vă explic ce înseamnă limbă geografică pentru că probabil mulți dintre voi nu știați că există așa ceva. Eu am… Mai mereu am limba pătată și am mai multe papile gustative decât un om obișnuit, un om normal care are limba ca oricare altă persoană. La noi totul se simte mai intens, ca să vorbesc în versurile piesei noi”, a declarat Lidia Buble pe Instagram.

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit de aproape un an, după o relație de 5 ani. Prezentatorul TV este cel care a făcut anunțul separării, pe o rețea de socializare. La vremea aceea, fanilor nu le venea să creadă, deoarece cei doi nu au arătat niciodată că ar avea probleme în cuplu, ba mai mult păreau foarte fericiți.

”O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să îi iert pe ceilalți pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puțin, dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m-am iubit prea puțin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac.

Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare dușman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen. Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit”, scria Răzvan pe Instagram, la momentul separării.

În vara aceluiași an, Răzvan Simion se afișa cu o misterioasă brunetă la mare, în afara țării, confirmând astfel că are o nouă relație.

