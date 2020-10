EXCLUSIV! Horia Brenciu și-a descoperit un talent nebănuit

Cum să nu îl iubești? Horia Brenciu este unul dintre artiștii cei mai îndrăgiți de la noi. Exuberant, charismatic și plin de talent, el se simte bine oriunde îl găsesc reflectoarele: fie pe scenele concertelor, fie în fața camerelor de filmat. Anul acesta, viața lui – ca a multora dintre noi, de altfel – a luat o turnură neașteptată.

În pandemie, Horia Brenciu a descoperit că are noi pasiuni: „Am început sa cânt mai mult la pian. Am luat lecții de chitară urmărind câteva tutoriale pe YouTube. Am cântat tot felul de năzbâtii cu copiii mei. Discuțiile cu cei mici au luat locul concertelor și am incercat să-i implic în tot felul de activități artistice. Dincolo de asta, am ascultat multă, multă muzică. Am învățat sa-mi plec urechea și către alte piese pe care până atunci le-am evitat din multiple motive…”

Ba mai mult, Horia Brenciu și-a descoperit și un talent nebănuit: „În ultima vreme bat la tobe, dar asta e o consecință a faptului că am început deja să fiu percuționist in orchestra mea. Prima dată am fost sfios, dar după aceea am realizat că orice instrument pe care-l încerci îți poate deschide un nou univers muzical. Și publicul abia așteaptă să aibă noi experiențe!”

Foto – Instagram

