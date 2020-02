Eminem, surpriză de proporții la Gala Premiilor Oscar – de ce a întârziat 18 ani

Acesta a interpretat melodia „Lose Yourself”, care în 2003 i-a adus un premiu Oscar la categoria Best Original Song. În acel an, el nici măcar nu a venit la ceremonie, fiind convins că nu are cum să câștige. Astfel, când a câștigat, nu a putut oferi audienței de atunci interpretarea live a piesei.

Persoanele din audiență de la Gala Premiilor Oscar au fost surprinse de apariția rapperului. Explicația lui a fost împărtășită pe Twitter: „Uitați, dacă mai aveați o șansă, o oportunitate. Mulțumesc Academiei că m-a primit. Scuze că a durat 18 ani să ajung aici”.

Look, if you had another shot, another opportunity… Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo

— Marshall Mathers (@Eminem) February 10, 2020