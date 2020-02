Doru Trăscău, solistul The Mono Jacks, despre lansarea noului album: ,,Gloria este șansa noastră de a deveni nemuritori”

Discul ,,Gloria” va fi lansat printr-un concert sâmbătă, 8 februarie, la Arenele Romane din București (cort încălzit), iar în deschidere vor cânta byron și Rockabella. Biletele se găsesc pe www.iabilet.ro și în rețeaua IaBilet la prețul de 100 de lei. Biletele pot fi achiziționate, în limita stocului disponibil, și la eveniment la prețul de 110 lei/bilet.

Despre noul album și turneul ce va urma povestește mai multe Doru Trăscău, solistul trupei The Mono Jacks.

Pe 8 februarie, la Arenele Romane, The Mono Jacks lansează cel de-al treilea album din carieră – GLORIA. Cum a luat naștere acest nou album?

Aș putea spune că de când am finalizat ,,Ușor distorsionat” ne-am apucat de acest nou album, deci lucrăm de ceva timp la el, însă în toamna anului 2019 ne-am concentrat mai tare eforturile și ne-am pus serios pe treabă. Am luat o pauză de la concerte și ne-am concentrat pe compoziție și orchestrație. Una dintre primele piese la care am lucrat este ,,Gloria”, care, de altfel, dă și numele albumului.

Este al doilea album realizat în aceeași formulă de 4 muzicieni. Cum sună rezultatul final?

Am senzația că am muncit mai mult la albumul ,,Gloria”, pe care îl vom lansa pe 8 februarie la Arenele Romane, dacă stau să compar munca aceasta cu cea pentru albumul precedent, ,,Ușor Distorsionat”. Am încercat tot soiul de lucruri și am împins uneori joaca asta destul de departe. Dacă timpul ne-ar fi permis, ne-am mai fi jucat o vreme. În timp ce eram în studio, mi-am dat seama că sunt pentru prima dată în postura de a înregistra două albume cu aceeași oameni, iar asta mă bucură foarte tare. O premieră pentru noi a fost și felul în care am abordat sesiunea de înregistrări. Albumul este înregistrat ,,live” aproape în totalitate, iar asta ne-a dat o energie pe care nu o bănuiam. Am mers pe mâna lui Dan Georgescu, care a muncit neîncetat în studio și ne-a încurajat să facem asta. Alături de noi a fost și Bogdan Moroșanu, inginerul nostru de sunet, care ne-a făcut viața ușoară și care ne-a venit în ajutor de fiecare dată când a fost nevoie.

De ce GLORIA?

Gloria este un nume de femeie și îmi imaginez că este o femeie teribil de frumoasă. Gloria poate să te înșele, însă. Gloria poate să te facă să faci tâmpenii și, cu toate astea, o dorim cu toții. Gloria te poate determina să înfăptuiești lucruri mărețe, este o frământare sau o căutare a unui sens. Gloria te poate ucide. Gloria este șansa noastră de a deveni nemuritori. Toată povestea asta se regăsește în mai multe piese de pe noul nostru album.

Ce mesaje vreți să transmiteți prin piesele voastre?

Despre mesaje am o poveste întreagă. În vara anului 2019 plecam spre Iași. Urma să urcăm pe scena Festivalului Rocanotherworld. De obicei plecam la drum împreună, cu duba. De data aceasta eu am luat avionul foarte de dimineață pentru că eram invitat să vorbesc la o dezbatere pe teme culturale unde urma să povestesc despre muzică.

În dreapta mea se aflau Vlad Alui Gheorghe, om de bază în proiectul Adam’s Nest și scriitorul Marius Chivu. În stânga mea, conversația era ghidată de Ștefan Teișanu pe care îl cunoșteam chiar atunci. Mi-a plăcut acea după-amiază, mi-au plăcut poveștile auzite de la Ștefan și dialogul care a decurs atât de firesc. Șase luni mai târziu am decis să-l sun pe Ștefan, omul cu care mă văzusem o singură dată în viață, și să-i propun să mă ajute să scriem textele pentru album. Din când în când, mai citeam ce scria pe profilul lui de Facebook și nădăjduiam că dacă mă va refuza măcar îmi va îngădui să mă inspir din cugetările sale. Din fericire, Ștefan a avut doza de inconștiență de care aveam nevoie și a răspuns ,,da”.

A început să scrie chiar din noaptea în care i-am trimis primele trei piese și pentru că după puțină vreme lucrurile deja se mișcau în direcția bună am hotărât să facem un writing camp. Așa că am fugit trei zile la Cluj, orașul unde locuiește Ștefan, și ne-am pus pe treabă. O mare parte din timp am scris în barul lui care se numea ,,Vorbe”. Universul are un umor aparte. Mi se pare extraordinar faptul că a trebuit să merg până la Cluj ca să-mi găsesc cuvintele pentru ,,Gloria” într-un loc care se numește Vorbe. Într-una dintre seri, Ștefan a venit cu ideea de a customiza mesajul de pe firmament și nu am avut nimic împotrivă 🙂.

Au fost trei zile intense în care am scris și am cântat încontinuu. Ștefan a muncit pe rupte și au fost dăți în care a scris și rescris de 3 ori aceeași piesă. Am convingerea că nu a scris nici pentru el nici pentru mine, ci că a scris, de fapt, pentru muzică. Am continuat să scriem oriunde ne lovea inspirația. Am intrat, apoi, în studio să înregistrez vocea. Chiar și pe ultima sută de metri ne conversam și făceam ajustări de ultimă oră. Nici în visele mele nu aș fi crezut că o să am noroc de o asemenea colaborare. Ștefan semnează cea mai mare parte din versurile albumului și s-a achitat glorios de această sarcină. Mă bucur că am cunoscut un om adevărat, un om inspirat, dar mai ales un om care este ,,locuit” pe dinăuntru.

,,GLORIA” este și numele primului single extras de pe noul album. Cum a fost primită piesa până acum? Aveți în plan un videoclip pentru această piesă?

Până acum reacțiile sunt bune, însă e devreme, cred, să ne dăm cu părerea referitor la succesul în rândul ascultătorilor a acestui prim single. Vom ști mai bine în câteva luni de zile după ce albumul va fi ascultat în întregime și ne vom da seama după numărul de audiții dacă am ales bine primul single.

Pe unde vă va purta turneul de promovare?

Calendarul turneului de promovare este destul de aglomerat. Vom cânta în orașele: Constanța (Doors Club, 14 februarie), Galați (Daily Pub, 15 februarie), Craiova (Charger, 20 februarie), Slatina (Sala de spectacole a Centrului Cultural Eugen Ionescu, 21 februarie), Râmnicu Vâlcea (Aby Stage Bar, 22 februarie), Timișoara (Casa Tineretului, 28 februarie), Drobeta Turnu-Severin (Krypton Club Pub&Grill, 29 februarie), Oradea (Bavaria Underground, 5 martie), Cluj (Form Space, 6 martie), Sibiu (Mango Bar, 7 martie), Pitești (Urban Home, 13 martie), Ploiești (The Taste Bistro, 14 martie), Iași (Bar B2, 20 martie), Bacău (Berăria Valhalla, 21 martie) și Brașov (Rockstadt, 27 martie).

