Adelina Pestrițu, în lacrimi de Valentine’s Day. Ce a pățit vedeta

Valentine’s Day a fost o zi tristă pentru Adelina Pestrițu. Vedeta și-a pierdut cățelușa la care ținea foarte mult și pe care o avea de 11 ani. Patrupedul vedetei a murit.

„Nu sunt pregătită să mă despart atât de brusc de Bebe Nobby, dar așa a decis altcineva pentru noi. Îți mulțumesc pentru că ai fost cu mine în ultimii 11 ani și că mi-ai dăruit atât de multă iubire. Te plâng acum și caut energia ta bună peste tot pentru că știu că te vei întoarce la mine, într-un fel, în curând. Te iubim, Nobby”, a scris Adelina pe Instagram.

Și soțul vedetei a publicat o poză cu cățelușa și un mesaj scurt, dar emoționant. ”Te vom iubi mereu”.

Povestea cățelușei Nobby, pe care Adelina Pestrițu a iubit-o ca pe un copil

Cățelușa de 11 ani fusese adoptată de Adelina Pestrițu, după ce îi aflase povestea într-o emisiune TV. „Eram la o emisiune, eram la filmări și Nuami Dinescu povestea la masă despre un câine oropsit, că i se dă din joi în Paște de mâncare, că are PH-ul schimbat la blăniță din cauza mizeriei în care e ținut și nu se găsește nimeni să-l ia. Atunci, știam că am nevoie de un suflet lângă mine, eram singură și imediat m-am urcat în mașină cu Nuami, am mers la Câmpina, am luat-o, direct în brațe mi-a sărit, Nobby a simțit că urmează să aibă o viață bună și am dus-o la salon, am înfrumusețat-o instant. Chiar îmi amintesc că stătea lângă o pisicuță și nu-i făcea nimic, era foarte speriată, se uita timidă. Acum, dacă le vede, nu mă pot înțelege cu ea, se transformă, e pitbull”, a declarat Adelina în urmă cu câțiva ani, conform Wowbiz.ro

Adelina îi făcuse lui Nobby chiar și un cont de Instagram, unde punea adesea poze și filmulețe cu cățelușa, însă în urma tragediei, contul a fost dezactivat.

