Feli, despre rolul de mămică: „Sunt panicoasă. Îmi fac un milion de filme”

Artista se străduiește să facă față solicitărilor fetiței sale, Nora Luna.

„E un rol pe care încă îl învăț pentru că sunt proaspătă mămică, Nora Luna are trei luni. Ne ajută mamele noastre, mama mea și mama lui Cătălin, când noi suntem plecați la muncă, la studio, fiecare unde are treabă”, a spus Feli Donose pentru Libertatea.

Deși are parte de ajutor, cântăreața susține că există momente când își face griji pentru fetița ei.

„Sunt o mamă panicoasă, sunt o dramatică, îmi fac un milion de filme, dar am noroc că am un iubit care mă liniștește și mame extraordinare care îmi arată în fiecare zi că, de fapt, e doar în capul meu și e în regulă”, a mai declarat Feli.

Artista a afirmat că este aproape de greutatea pe care a avut-o când a rămas însărcinată, însă nu își face probleme în această privință.

„Sunt aproape de kilogramele pe care le-am avut când am rămas gravidă, dar mă simt mult mai bine în pielea mea, mai cu forme, ușor mai cu forme”, a precizat ea.

Feli, apariție în filmul „Oh, Ramona”

De curând, Feli a început să cocheteze și cu actoria. Recent, ea a apărut în filmul „Oh, Ramona”.

„Sunt într-un rol de polițistă. Nu a fost nevoie de foarte multe duble pentru că nu am un rol atât de lung. Am reținut două-trei fraze, câte am avut, și ne-am bucurat din plin de orele în care am făcut asta. Cred că Dumnezeu, pe lângă voce și pe lângă darul acesta de a crea, mi-a dat și un pic de actorie în sânge și cred că aș putea să o dezvolt, poate și fără cursuri, din simplul fapt că îmi place să mă joc”, a explicat artista.

Sursă foto: Facebook