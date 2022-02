Colleen Raines (34 de ani), din Hesperia, California, a slăbit 52 de kilograme în ultimii doi ani. În aprilie 2020, Colleen cântărea 121,5 kg. În prezent, tânăra are în jur de 70.

A slăbit 50 de kg mâncând tot ceea ce și-a dorit

„Întotdeauna am avut kilograme în plus, chiar și în copilărie. Dar când cântăream cel mai mult, sarcinile zilnice, cum ar fi menținerea igienei și încălțatul, deveniseră foarte dificile. Eram constant obosită, nervoasă, copleșită și nefericită. Nu mă recunoșteam. Nu eram nici soția, nici mama care îmi doream să fiu”, declara Colleen Raines în august 2021, pentru Women’s Health.

Punctul de cotitură al lui Colleen a fost reprezentat de trei imagini cu ea de la trei evenimente din perioada februarie – martie 2020. „Nu realizasem cât de mult luasem în greutate. Am fost șocată”, a mai declarat.

„În mai 2020, am început să-mi documentez călătoria în mediul online ca o formă de a mă responsabiliza și pentru a-i încuraja pe cei ca mine. (…) Am început să-mi calculez caloriile, să fiu atentă la ce beau și mănânc. Am realizat cât de mult mâncam și ce alimente trebuia să consum. Acest stil de viață poartă numele CICO (calories in, calories out)”, a continuat.

Principiul CICO presupune să consumi mai puține calorii decât arde organismul tău. Așadar, Colleen a mâncat în continuare tot ceea ce și-a dorit, însă în cantități mai mici. „A funcționat pentru că nu mi-am impus limite care să mă facă să mănânc în exces apoi. Pot mânca orice vreau. Dacă vreau un biscuit sau înghețată, pot mânca, atâta timp cât respect deficitul caloric”, a mai declarat Colleen.

La micul dejun, Colleen bea o cafea cu proteine pudră și un baton proteic. La prânz, o lipie cu ceva, un fruct, salată sau carne de pui/pește cu legume proaspete și dressing cu iaurt. Ca gustări, Colleen consumă chipsuri, popcorn, iaurt sau un baton proteic. La cină, orez din conopidă, legume la tigaie, pui sau creveți, fajitas sau pizza.

Principala activitate a lui Colleen sunt plimbările. „Fac minim 8 mii de pași pe zi. În cele mai multe zile depășesc acest număr. Mersul pe jos este subestimat. Ocazional fac antrenamente de pe YouTube, yoga, antrenamente HIIT sau plimbări cu bicicleta”, a mai spus.

Pentru a continua să slăbească, tânăra de origine americană respectă trei reguli. Menține un deficit caloric, înlocuiește diferite alimente cu variantele lor mai slab calorice (orez din conopidă în locul orezului clasic; iaurt grecesc în locul smântânii, laptele de migdale în locul celui de vacă; etc.), nu mai etichetează mâncărurile drept „bune” și „rele”. Toate sunt ok în cantități moderate.

DE MENȚIONAT!

Fiecare persoană este diferită, ceea ce înseamnă că ce a funcționat pentru Colleen poate nu va funcționa și pentru tine. În procesul de slăbire există mai multe variabile esențiale.

Odihna este fundamentală. Apetitul este influențat de lipsa somnului. Când nu suntem odihniți, organismul poate secreta mai multă grelină, hormon care stimulează apetitul, și mai puțină leptină, hormonul care îi indică organismului că suntem sătui. În plus, lipsa odihnei are efecte asupra abilităților noastre de a lua decizii mai bune, cum ar fi să mâncăm un fruct în locul unei ciocolate.

Hidratarea este de asemenea esențială. Apa ajută la arderea caloriilor și poate chiar suprima apetitul. Cât despre alimentație, nu este vorba neapărat despre numărul meselor, frecvența sau cantitatea lor, ci mai degrabă despre conținut. O masă ar fi ideal să conțină toți cei trei macronutrienți esențiali organismului; proteine, grăsimi și carbohidrați. Astfel vei fi întâi sănătos/sănătoasă, dar te vei simți și hrănit/ă o perioadă mai lungă de timp, evitând gustările (poate nesănătoase) dintre mese.

Nu în ultimul rând, activitatea fizică are un rol de asemenea important în pierderea în greutate. Ideal ar fi să te miști zilnic, fie ieșind la plimbare, la o alergare scurtă, făcând un antrenament acasă sau la sală. Nu te forța, însă. Alege o activitate care îți face plăcerea, astfel vei putea menține acest obicei sănătos perioade îndelungate de timp.

Foto: Instagram