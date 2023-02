Ce filme și seriale poți să vezi pe Netflix în martie 2023

Luna martie vine cu o abundență de titluri noi pe Netflix. Platforma de streaming a pregătit filme și seriale pentru toate gusturile.

Povești de dragoste, emisiuni-concurs, comedii, thrillere și filme de animație, toate se vor regăsi între titlurile pe care Netflix urmează să le lanseze începând cu 1 martie.

Ce filme poți să vezi pe Netflix în luna martie

Mai multe filme urmează să apară pe platforma de streaming la începutul lunii martie, printre acestea numărându-se „Dragoste la primul sărut”, „Undeva departe” și „Luther: Apus de soare”.

Dragoste la primul sărut (3 martie) – spune povestea lui Javier (Álvaro Cervantes) care, la 16 ani, sărută o fată pentru prima dată și descoperă că, cel puțin în privința iubirii, are darul clarviziunii. Cu un singur sărut, poate vedea viitorul relației respective înainte de a o trăi, ceea ce îl face să devină un adult care nu a avut niciodată o relație de lungă durată, pentru că întotdeauna s-a despărțit de partenerele lui înainte ca lucrurile să înceapă să meargă prost. Însă totul se schimbă în noaptea în care o sărută pe Lucía (Silvia Alonso) și, folosindu-și darul, se vede căsătorit, fericit și cu copii. Există o singură problemă. Lucía este iubita celui mai bun prieten al său (Gorka Otxoa).

Undeva departe (8 martie) – Zeynep Altin este la capătul puterilor, muncește până la epuizare și nu este suficient de apreciată de soțul, fiica și tatăl ei care îmbătrânește văzând cu ochii. În plus, firma de pompe funebre a îmbrăcat-o pe mama ei decedată într-un costum bărbătesc în locul rochiei ei preferate. Pentru Zeynep, aceasta este picătura care umple paharul. Sperând să găsească puțină liniște și să se regăsească, femeia decide să evadeze din München și să se îndrepte către o insulă din Croația pe care se află o căsuță cumpărată cu mulți ani în urmă, în secret, de către mama ei. Dar, fostul proprietar al casei, un localnic pe nume Josip, încă mai locuiește pe aceeași bucată de teren…

Luther: Apus de soare (10 martie) – În Luther: Apus de soare, o continuare epică sub formă de lungmetraj a serialului premiat, un îngrozitor criminal în serie terorizează Londra în timp ce genialul detectiv John Luther (Idris Elba), acum căzut în dizgrație, se află în spatele gratiilor. Urmărit de eșecul încercării de a-l prinde pe psihopatul cibernetic care îl tot provoacă, Luther decide să evadeze din închisoare pentru a-și încheia misiunea cu orice preț.

Mai e timp (16 martie) – Dante are o relație minunată cu iubita lui, Alice, dar una absolut execrabilă cu timpul. Prins în vâltoarea sarcinilor cotidiene, este mereu în întârziere și are impresia că viața i se scurge printre degete. La fel se întâmplă și în ziua în care împlinește 40 de ani, când întârzie cu orele la propria petrecere aniversară. După părerea lui, există o soluție: dacă muncește suficient de mult, poate în câțiva ani o să-și permită să cumpere niște timp. Doar că, într-o dimineață, se trezește și constată că deja a trecut un an. Cum e posibil să fie deja aniversarea lui de patruzeci și unu de ani? Cum adică Alice e însărcinată în patru luni? Ce s-a întâmplat cu restul anului? Când, a doua zi dimineața, Alice îi pune în brațe o superbă fetiță de câteva luni și îi urează la mulți ani la aniversarea a patruzeci și doi de ani, Dante înțelege că a fost catapultat într-un adevărat coșmar și că, dintr-un motiv inexplicabil, trăiește o viață pe repede înainte, despre care nu are nicio amintire și pe care nu o poate controla în niciun fel. Va reuși oare să înțeleagă valoarea timpului înainte ca întreaga lui viață să se ducă de râpă?

Zgomot (17 martie) – Filmul spune povestea lui Matt, un influencer, aflat în postura de tânăr părinte al nou-născutului Julius. Matt descoperă un secret întunecat din trecutul îngrozitorului său tată și începe o investigație amănunțită, care deschide o cutie a Pandorei plină de secrete și dezvăluie mai multe drame de familie decât se anticipa. Soția lui Matt, Liv, este profund îngrijorată și va face tot ce-i stă în putință pentru a nu-l pierde, dar oare nu este prea târziu?

Seriale ce vor apărea în martie pe platforma de streaming

Netflix a pregătit și câteva seriale, unele noi, altele aflate la al doilea sezon.

Monique Olivier: Complicea diavolului (2 martie) – Din 1987 până în 2003, Michel Fourniret și-a consolidat statutul de cel mai infam ucigaș al Franței. Soția lui a rămas o enigmă: pion sau complice?

Sex/Life sezonul 2 (2 martie) – SEX/LIFE spune povestea unei femei aflate într-un triunghi amoros împreună cu soțul și cu trecutul ei și oferă o perspectivă incitantă asupra identității și dorințelor feminine.

E o înscenare! sezonul 2 (2 martie) – Al doilea sezon din E o înscenare! începe acolo unde s-a terminat primul: Salvo și Valentino sunt în pericol. Cei doi „eroi” se regăsesc din nou prinși într-o serie de evenimente din care le este greu să iasă fără a-i răni pe cei pe care îi iubesc. De parcă n-ar fi fost suficient de complicat, la toate acestea se adaugă și un șir nesfârșit de răsturnări de situație: o dublă crimă în spatele căreia se ascunde un individ misterios, introducerea în scenă a unor infractori străini, investigațiile complexe ale „crimei Gambino”, încă nesoluționate, relația din ce în ce mai furtunoasă dintre Salvo, Valentino și partenerele lor.

Shadow and Bone revine pe Netflix cu sezonul 2 (16 martie) – Alina Starkov se ascunde. Rază de speranță pentru unii și posibilă trădătoare pentru alții, tânăra e hotărâtă să distrugă Falia Umbrei și să salveze Ravka de la pieire. Generalul Kirigan s-a întors însă, pentru a-și duce planul la bun sfârșit. Ajutat de o nouă cohortă înfricoșătoare de Umbre aparent indestructible și de noii recruți de temut ai armatei Grisha, Kirigan este mai periculos ca niciodată. Pentru a avea cea mai mică șansă de izbândă, Alina și Mal își adună proprii noi aliați puternici și pornesc într-o călătorie pe întreg continentul în căutarea a două creaturi mitice care o vor ajuta să își amplifice puterile. În Ketterdam, tribul Crows trebuie să formeze noi alianțe pentru a înfrunta rivali vechi și dușmănii și mai vechi care le amenință nu doar statutul în Butoi, ci și viața.

Orașul invizibil (22 martie) – sezonul 2 – După ce revine la viață în apele sacre de lângă Belém do Pará, Eric (Marco Pigossi) încearcă din răsputeri să-și găsească fiica, pe nume Luna (Manu Dieguez), și, pe parcurs, va avea și șansa să-i descopere adevărata natură.

Agentul de noapte (23 martie) – Bazat pe un roman de Matthew Quirk, Agentul de noapte este un thriller de acțiune sofisticat, axat pe personaje, despre un agent FBI fără importanță, care lucrează în subsolul Casei Albe, păzind un telefon care nu sună niciodată. Însă, într-o noapte, un apel îl aruncă în mijlocul unei periculoase conspirații cu ritm rapid, care, în cele din urmă, îl conduce până în Biroul Oval.

Emisiuni-concurs ce vor apărea pe Netflix

Netflix a pregătit și câteva emisiuni-concurs care vor ține telespectatorii cu sufletul la gură.

Ai trișat! (1 martie) – Danny Dyer și Ellie Taylor sunt gazdele acestei emisiuni-concurs cu întrebări și miză mare, în care concurenții pot pur și simplu să TRIȘEZE pentru a câștiga o avere! Într-o luptă captivantă bazată pe inteligență, îndrăzneală și minciună curată, sunt testate cunoștințele a patru concurenți care se luptă și blufează pe parcursul a trei runde, totul pentru a evita eliminarea și pentru un premiu de peste 50.000 de lire sterline. Oricum, indiferent cum joci, important e să nu fii prins!

Next in Fashion (3 martie) – sezonul 2 – Next in Fashion, serialul-concurs de design cu miză mare, adept al ludicului în lumea modei, revine pe Netflix cu un al doilea sezon. Designer de modă și personalitate TV, Tan France va avea alături o nouă gazdă în persoana lui Gigi Hadid, supermodel, vedetă internațională și o adevărată legendă a stilului. Mai mulți designeri în ascensiune, incredibil de talentați se vor întrece pentru un premiu de 200.000 de dolari și pentru șansa de a-și prezenta creațiile în fața întregii lumi. Sezonul acesta include jurați din tot universul modei, printre care Hailey Bieber, Emma Chamberlain, Bella Hadid și Donatella Versace.

Outlast: Câștigăm împreună (10 martie) – Un serial-concurs de supraviețuire dur, în care 16 lupi singuratici se înfruntă în ținuturile sălbatice din Alaska, cel care rezistă cel mai mult având șansa de a câștiga un milion de dolari. În acest joc nemilos există o singură regulă: pentru a câștiga, participanții trebuie să facă parte dintr-o echipă.

100 de dansatori (17 martie) – 100 de dansatori este o competiție spectaculoasă de street dance, în care opt dansatori de succes sunt pregătiți să demonstreze că sunt și coregrafi la fel de iscusiți. Cu ajutorul a 100 dintre cei mai buni dansatori din lume, cunoscuți drept Dance 100, concurenții trebuie să coregrafieze, să îi învețe pe alții și să danseze ei înșiși într-un spectacol care să uimească juriul format din proprii dansatori.

Legea junglei: Care pe care – În junglă, doisprezece persoane trebuie să coopereze sau să se saboteze pentru marele premiu. O competiție mentală și fizică acerbă, unde fiecare jucător are prețul lui.

Sursă foto: Netflix