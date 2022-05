Adelina Pestrițu este „Scumpă foc” în noul videoclip al lui Smiley și JUNO￼

Adelina Pestrițu este „Scumpă foc”, în noua piesă semnată de Smiley feat JUNO, lansată în premieră, în timpul mega-concertului său din 31 mai.

5000 de fani ai artistului, prezenți la Sala Polivalentă, au fost primii care au ascultat live piesa, au cântat versurile împreună cu Smiley și JUNO și au putut privi videoclipul, în care rolul principal îl are Adelina Pestrițu, pe ecranele uriașe amplasate pe scenă.

După 20 de ore petrecute la filmările pentru videoclipul regizat de SAN, „Scumpă foc” a devenit pentru Adelina Pestrițu unul dintre proiectele ei favorite și deja hitul verii, pus non-stop pe repeat.

„Sunt foarte fericită că am putut participa ca rol principal în noul videoclip al lui Smiley. Este un artist pe care îl admir demult și îl apreciez pentru tot efortul pe care îl depune în proiectele lui ca totul să iasă perfect. Este și lucrează numai cu profesioniști și asta se poate vedea cu ochiul liber în rezultatele pe care le are. Sunt absolut convinsă că piesa „Scumpă foc” va fi hitul verii. Eu deja o ascult pe repeat și o fredonez non-stop, de când am auzit-o prima dată. Este în mod cert unul dintre proiectele mele favorite”, a declarat Adelina Pestrițu , prezentă și ea în public, la megaconcertul lui Smiley , din 31 mai, de la Sala Polivalentă.

„Mi-am dorit să dau START verii și distracției pe scenă, într-un concert mare pe care l-am așteptat cu dor mai bine de 2 ani. A fost cel mai bun moment să ofer oamenilor, care au vrut să se întâlnească live cu mine, o premieră, să fie primii care ascultă noua mea piesă și primii care văd videoclipul. A fost o superatmosferă, am dansat, am cântat și am pornit vara împreună, așa cum trebuie să fie ea, cu emoții de tot felul, cu bucurie, cu distracție. Și am văzut-o cu toții pe Adelina Pestrițu care, în clipul nostru, e „Scumpă foc” și la filmări, un profesionist, așa cum auzisem despre ea”, povestește Smiley.