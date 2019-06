(P) Mersul la cofetărie redevine cool!

Simona Crăciun, antreprenoarea care a lansat tortdebezea.ro, ne invită într-un univers cu norișori de bezea și creativitate fără limite.

Ne-am dorit tare mult un spațiu care să transpună experiența online și în realitate. Este o bucurie să vezi torturile spectaculoase în poză, dar e minunat să le vezi în fața ta! Așa că puteți veni să ridicați un tort comandat online sau să cumpărați produsele noastre pe ultima sută de metri, să gășiți „Norișorii de bezea” în diverse sortimente, singuri pentru un răsfăț sau de poftă, ori ca relaxare.

Am lansat cofetăria online tortdebezea.ro acum câțiva ani, însă visam de mult timp să facem mersul la cofetărie cool din nou. Am deschis spațiul din stradă Roma nr 5 acum două luni și deja vin mulți copii în cofetărie, tineri, cupluri, familii. E un moment aparte să îi vedem cum savurează produsele noastre.

În plus, începând cu 22 Iunie lansăm și evenimentele „Fabrica de Nori”, unde puteți veni să creați propriul sortiment, cu ajutorul nostru, în 3 pași simpli. Este un atelier de creat bezele și produse cu bezele, un mod de a te distra cum nu mai găsești în alt loc! Avem câteva weekenduri stabilite vara această în care ne așteptăm clienții la Spațiul nostru din Stradă Roma 5.

Gusturile și combinațiile posibile sunt numeroase și asta ne încântă și pe noi și pe clienți. Din 11 sortimente în gusturi clasice (crema de mascarpone, ciocolată, vanilie, caramel), plus o colecție sezonieră cu 12 gusturi specifice fiecărui sezon, primăvară, vara etc sigur fiecare găsește ceva. În plus și numele sunt foarte creative, ne jucăm și cu ele: Phistacio Cliche, Rhubarb Delice, Banană Split, Tropicana etc, Colecția de Paște , de Nuntă sau de Iubire. Totul se poate îmbină în aproximativ 30 de sortimente de torturi care se află în diferite forme și dimensiuni.

Unul dintre favoritele mele Carrot Cake Nest. De obicei, înainte să luăm o linguriță dintr-un deșert ne facem o idee despre cum ar trebui să fie gustul, însă acest tort de bezea surprinde de la prima până la ultima linguriță. Îmi place în mod deosebit și Tropicana, acesta conține crema de ciocolată, ananas, cocoș și fructul pasiunii. Toate sunt spectaculoase în felul lor. Eu le iubesc pe toate.

Pentru vara această tocmai ce am lansat colecția de vara Tort de Bezea Tropicana, cu blat de Bezea în formă de Petală, Crema de Ciocolată, Ananas, Cocoș și Fructul Pasiunii. Tot în colecția de vara intră Tort de Bezea Banană Split, Tort de Bezea Rhubarb Delicé.

O să ne concentrăm foarte mult pe experiența pe care o putem oferi prin acest spațiu care ne este foarte drag, are o energie deosebită. Mi-am dorit că orice client să se simtă răsfățat și să aibă toată atenția noastră atunci când intră în universul Tort de Bezea.