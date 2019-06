Cine este florarul din Timișoara care i-a făcut să plângă pe ”mascații” din trupele SIAS

După moartea polițistului Cristian Amariei, mai mulți civili și-au arătat solidaritatea față de ”mascații” din trupele SIAS care îl căutau pe criminal. Familia care i-a acordat primul ajutor polițistului decedat a pregătit gustări pentru angajații trupelor speciale, iar un florar din Timișoara le-a dăruit flori colegilor care mergeau la căpătâiul celui decedat.

Întâmplarea a fost povestită pe Facebook, de reprezentanții Ministerului de Interne. După prinderea criminalului, colegii au vrut să-i aducă un ultim omagiu lui Cristian Amariei, iar unul dintre ei a mers la Timișoara să cumpere flori. Știind cine este și unde merge, florarul i-a dăruit cele 13 buchete de garoafe pe care le ceruse.

Conform adevarul.ro, acesta se numește Robert Boloş, iar gestul lui a fost inspirat de familia care a pregătit gustări pentru ”mascați”: ”Mergeam spre spatele pieţei şi am văzut o maşină neagră. Era un domn în negru de la trupele special şi m-am întors să văd ce face. Ştiam că vine de la misiune. A întrebat-o pe o doamnă unde sunt garoafe şi i-a zis că eu am garoafe. M-am dus să văd câte am, mi-a spus că vrea 13 buchete de patru. A împachetat colega florile şi I le-am dat. M-au salutat din maşină când au plecat. Am văzut şi articolul cu sandwichurile ce le-au primit la Izvin şi am zis dacă pot să fac ceva, o fac cu toată inima, plin de bucurie. Aşa mi-a venit pe moment. Să îi servesc pe oameni”, a declarat Robert Boloș.