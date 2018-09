Dan Bittman, despre poveștile de dragoste trăite și relația cu Mihaela Rădulescu

Dan Bittman a rememorat perioada tinereții și și-a amintit de poveștile de dragoste trăite, în special de cea cu Mihaela Rădulescu, care, se pare, l-a marcat suficient de mult cât să nu o uite.

Dan Bittman și Mihaela Rădulescu s-au iubit la începutul anilor ’90, pe vremea când diva de Monaco lucra la Tele 7abc și nu era nici pe departe atât de cunoscută: „Cu Mihaela a fost o nebunie. Cum e ea, aşa, energică, chiar a fost o coup de foudre (fr. dragoste la prima vedere). Vreme, viaţă, tinereţe, na, sunt ani de atunci.” – a declarat Dan Bittman într-un interviu acordat pentru adevarul.ro cu ocazia împlinirii a 33 de ani de când face parte din trupa Holograf.

Totodată, întrebat dacă i-a compus versuri, Dan Bittman a declarat cu zâmbetul pe buze: „Mihaelei, nu. Au fost alte persoane, dar nu pot să intru în amănunte. Multe piese au fost inspirate din ceea ce mi s-a întâmplat sau ce am văzut la alţii. Am văzut poveşti de dragoste uriaşe şi am simţit că dacă le iei dragostea, le iei tot ce au în viaţă. Aşa s-a născut „Să nu-mi iei niciodată dragostea. M-am trezit la 4 dimineaţa, am coborât în birou şi am început să scriu. Era ca şi când cineva îmi dicta de undeva de sus”.

„Sunt unii care ţin socoteli. Nu au fost aşa de multe iubite pe cât s-a scris în presă. Au fost mai puţine, au fost poveşti de iubire. Nu cred că am ieşit din tipare. Ulterior, unele au devenit la rândul lor celebre. Şi atunci s-au cam legat poveştile.” – a încheiat solistul trupei Holograf.

Nu este prima oară când Dan Bittman vorbește despre relația cu Mihaela Rădulescu, artistul spunând chiar la începutul acestui an, mai în glumpă, mai în serios că: „Mihaela m-a întrebat dacă să facă pasul sau nu cu Felix. Eu am fost de acord, dar i-am spus să nu uite că el, chiar dacă a sărit din stratosferă, eu am dus-o dincolo de nori.”

De aproape 25 de ani, Dan Bittman își împarte viața cu Liliana Ștefan, textiera care i-a dăruit trei copii, iar Mihaela Rădulescu se iubește pătimaș de 4 ani cu sportivul Felix Baumgartner.

Sursă foto: Facebook, Libertatea