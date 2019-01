Cristina Șișcanu a dezvăluit dieta cu care a reușit să slăbească 27 de kilograme

Cristina Șișcanu, în vârstă de 33 de ani, a reușit să atingă greutatea mult dorită, deși recunoaște că își mai dorește să scape de câteva kilograme în plus: „Am avut 87 de kilograme şi am slăbit 27 de kilograme. Acum am 60, dar aş vrea să mai dau două-trei kilograme jos. Cât am fost însărcinată am poftit la foietaje, dar acum am grijă, mă abţin. Meniul pe care l-am ţinut a fost dat de o doamnă doctor nutriţionist”, – a povestit soția lui Mădălin Ionescu.

Cristina Șișcanu a dezvăluit și ce conține meniul său zilnic. Aceasta consumă carne de curcan la grătar cu legume, iar la cină servește brânză degresată, însă fără alimente sau băuturi dulci: „Am renunţat la dulciuri, deşi mai mănânc, atunci când am poftă, ciocolăţele cu stevie pe post de îndulcitor. Dimineaţa pot mânca trei tipuri de mic dejun. Aş putea mânca 35 de grame de fulgi de ovăz cu iaurt şi îndulcitor de stevie. Sau brânză slabă, legume şi 2 felii de secară. Sau 2 ouă fierte cu avocado şi 2 felii de pâine. Apoi mai iau o gustare de fructe, fără struguri sau banane. La prânz, tot aşa, pot alege din trei feluri. Peşte la grătar sau la cuptor cu legume, 400 ml de ciorbă, fără cartofi, sau supă cremă”, – a declarat Cristina Șișcanu, conform click.ro.

Totodată, Cristina Șișcanu a dezvoltat dieta pe blogul său și a dezvăluit întocmai cum arăta meniul zilnic:

MIC DEJUN

Variante:

35 g cereale integrale +250 ml de lapte 1,5% grasime sau 250 ml de iaurt 2% grasime

SAU

1-2 oua + 1 avocado (sau o leguma)+ 75 g de branza (nu grasa) sau 100 g de ton in suc propriu

SAU

50 g carne fiarta sau o cutie de branza cottage 2% grasime + o leguma +2 felii de paine integrala

Gustare 1 maxim 200 g de fruct (nu struguri, nu banana)

PRANZ

Variante:

150 g carne de pui sau de curcan sau de vita la gratar sau la cuptor fara ulei + 200 g salata de cruditati fara ulei

SAU

200 g de peste la gratar sau la cuptor fara ulei + 200g de legume (nu cartofi!) la gratar sau la cuptor sau la abur fara ulei SAU + 125 g orez salbatic

SAU

300 ml ciorba/supa (sa nu aiba cartofi si nu radauteana) +50g de crutoane

G2 ZERO (deoarece mai mancam ciocolatele indulcite cu extract din stevie)

CINA

Variante:

Salata asortata cu 200 g de branza light sau carne (fiarta sau gratar) sau peste (gratar sau la cuptor) bucatele +10-12 masline + 125 g legume asortate

SAU

200 g de mamaliga+ 125 g de branza (nu grasa, de ex. telemea light)

SAU

135 g penne integrale + branza rasa light (telemea sau mozarella) (varianta mea preferata)

Se bea: cafea cu lapte 1.5% grasime, ceai de soc, ceai verde (fara zahar) si apa.

Sursă foto: Instagram