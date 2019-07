Muncă de acasă. Cum faci să rămâi motivat și performant

Câți între noi nu am avut sau avem visul de a ne da demisia de la compania sau anjgajatorul unde muncim după un program clasic – 9 – 18 – și să lucrăm de acasă, din pijama? Am ști foarte bine cum să fim eficienți și nici nu am mai pierde vremea pe drum, mai cu seama dacă jobul e într-un oraș-metropolă, așa cum e Bucureștiul.

Poate fi însă la fel de bine vorba despre locuri de muncă în Timișoara , Cluj, Constanța sau oricare oraș mare, unde pierzi pe drum destul timp. Apoi, companiile din întreagă țară sunt din ce în ce mai deschis la joburi remote, care nu necesită deplasarea la birou.

Și încep avantajele: adio ținută office, pantofi scorțoși, adio colegi gălăgioși! Bun venit muncă în ritmul propriu!

Simplu în teorie, nu așa de facil în practică. Dar nici imposibil! Sigur, unii dintre noi avem ocazia de a munci de acasă o zi, două de acasă. Dar să lucrezi zi de zi astfel nu e chiar floare la ureche.

Întâi se pune problema concentrării. E foarte ușor să o pierzi, mai cu seama când ești singur, în mediu familiar, în care de obicei te relaxezi. Știi că nimeni nu te supraveghează și te poți pierde într-un scroll interminabil pe Facebook.

Ce trebuie să faci e să tratezi lucrul de acasă exact că pe un job de birou. Ai avantajul că poți să dai fugă la frigider când vrei, ai liniște, dacă asta îți dorești, poți stă cu picioarele pe birou și lista poate continuă. Însă e bine să existe o rutină, înainte de a începe muncă, exact că și cum te-ai pregăti să pleci la job.

Pregătește-te de lucru acasă că și cum ai pleca de acasă. Altfel, există riscul să mai rămâi în pat și să-ți dai peste cap întregul program.

Sigur, nu trebuie să te comporți că și cum ai fi la închisoare. În definitiv, și de la muncă mai intri pe rețelele de socializare. Dar poți să faci asta în pauză de masă. Încearcă să lucrezi continuu 30 de minute (sau 50, dacă poți, tu îți știi ritmul), de exemplu, după care să îți iei o pauză de 5 – 10 minute.

Organizarea e și ea foarte importantă. La muncă încerci să ai tot timpul curat pe birou, măcar de ochii șefilor sau colegilor. Și acasă ar trebui să faci la fel, pentru că asta te ajută să fii mai organizat și în muncă și atenția ta va fi mai puțîn distrasă. Cu alte cuvinte, vei fi mai eficient.

Un to do list te ajută, de asemeni. Muncă de acasă e tot muncă.

Singurătatea poate deveni o problema. La un moment dat, îți va lipsi socializarea cu colegii. Până la urmă pleci dintr-un birou cu mai mulți colegi într-un spațiu în care eșți tu cu pereții.

În acest caz, folosește-te de avantajele oferite de social media, pentru a păstra vie comunicarea cu aceștia. Nu e deloc interzis că într-o pauză să va trimiteți poze haioase. Așa, ții cu dintîi de liniștea din apartamentul tău, dacă ți-o doreai, dar nu renunți nici la interacțiunea cu ceilalți.

Automotivarea, vei vedea, e de departe cea mai importantă. Știi că nu te urmărește nimeni și e foarte ușor să amâni sau să realizezi că au trecut orele și nu ai făcut ce ți-ai propus.

De aceeea, trebuie să-ți stabileșți obiective clare pentru fiecare zi, că să simți că ai situația sub control. Odată îndeplinite, vei avea și atisfactia și motivația de a merge mai departe într-un ritm bun.

Ai grijă însă să nu aluneci pe pantă opusă, să petreci muncind prea multe ore. Echilibrul între orele de muncă și timpul personal trebuie să existe în continuare.

Încearcă să menții un program de muncă asemănător celui de la birou – măcar din punct de vedere al cantității. Setează o alarmă care să-ți amintească că programul de muncă trebuie să se încheie după un anumit număr de ore.

