Atelierele de Idei Unica – Cum dezvolți creativitatea copilului

Patru speakeri speciali vor veni joi, 26 septembrie, în centrul comercial ParkLake, de la orele 19:00, pentru a ne vorbi despre modalitățile în care îi putem ajuta pe cei mici să își dezvolte această latură a creativității.

Invitații Atelierelor de Idei Unica

Simion Buia

Simion Buia, este un cunoscut fotograf în mediul artistic, fiind autorul a sute de portrete de actori, regizori, scriitori, activiști sociali și chiar politicieni. Pe lângă evenimentele culturale și sociale pe care le surprinde prin obiectivul său, Simion organizează ateliere de fotografie pentru părinți, dar și numeroase workshopuri și tabere de fotografie pentru copii. Simon Buia este vizibil aici :www.academiadefotografie.ro // www.romanianactors.com , dar îl poți cunoaște în persoană la Atelierele de Idei Unica.

Daniela Nane

Actrița Daniela Nane organizează de 12 ani cursuri de actorie pentru copii și adolescenși. Și din această toamnă, ea îi invită pe cei mici să se înscrie la cursurile Școlii de Artă Actharsis, unde a conceput un curs antrenant și util, într-o atmostferă motivantă și veselă, care stimulează imaginația și creativitatea. Mai multe informații despre activitățile cursurilor de actorie pentru copii pe http://www.danielanane.ro/cursuri/curs-de-actorie-copii/

Dana Războiu

Dana Războiu este absolventa Facultății de Psihologie, iar în primul an de facultate a început să lucreze ca reporter la TVR Timișoara. A prezentat ulterior principalele jurnale de știri de la TVR 1 și Kanal D. A emigrat pentru o scurtă perioadă la Viena, iar apoi, când s-a întors în țară, a lucrat la Realitatea TV. În total, Dana Războiu are o experiență de 17 ani în televiziune.

În 2016 a înființat Asociația „Nație Prin Educație”, inspirată de pasiunea pentru robotică a fiului ei cel mare, Victor. Prin această asociație, Dana a implementat în România programul FIRST Tech Challenge. Gândit ca un proiect unic, care mizează pe munca în echipă, pe susținerea noii generații, pe valorificarea într-un stil original a cunoștințelor de matematică, IT, fizică și tehnică, acest proiect educațional încurajează tinerii să construiască un robot de la zero, din piesele primite, cărora li se adaugă și cele proiectate și obținute la imprimate 3D.

Dana are doi copii, Victor și Marc.

Horia Brenciu

Chiar de ziua lui, pe 27 august, Horia Brenciu le-a dezvăluit fanilor care îl urmăresc pe principalele platforme de socializare care este cel mai nou proiect al său. Este vorba despre „Academia de arte Horia Brenciu”, un loc în care copiii și tinerii își vor putea antrena talentul artistic, oricare ar fi el, sub ghidarea neprețuită a celor mai buni specialiști din domenii diferite.

Pe lângă cursuri legate de muzică, balet, pictură, actorie, fotografie, producție muzicală, încăperile academiei vor găzdui și cursuri de dezvoltare personală pentru copii și părinți sau yoga.

Despre toate acestea, îndrăgitul artist va vorbi la Atelierele de Idei Unica.

