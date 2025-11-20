  MENIU  
Home > Astro Fun > Zodii lovite de ghinion în decembrie. Termină anul în lacrimi!

Zodii lovite de ghinion în decembrie. Termină anul în lacrimi!

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Finalul anului 2025 aduce tensiuni astrale puternice. Mercur retrograd, Luna Nouă în Scorpion și cuadratura Marte – Saturn creează un climat dificil pentru unele zodii. Aceste energii astrale provoacă rupturi, dezamăgiri și momente de introspecție dureroasă. Patru zodii vor simți cel mai intens aceste influențe și vor încheia anul cu lacrimi și regrete.

Berbec

– presiuni karmice și conflicte interioare –

Pentru Berbeci, decembrie 2025 este o lună de curățare karmică. Universul îi obligă să se confrunte cu adevăruri pe care le-au evitat, iar responsabilitățile se rearanjează. Energia astrală activează casa carierei și a imaginii sociale, ceea ce aduce tensiuni la locul de muncă și conflicte cu superiorii. Mercur retrograd amplifică neînțelegerile, iar Marte le provoacă izbucniri emoționale.

Finalul de an îi găsește obosiți, cu sufletul greu, dar și conștienți că trebuie să lase în urmă drumurile care nu mai aduc satisfacții.

Taurii simt presiunea aspectelor astrale în zona banilor și a stabilității materiale. Decembrie aduce cheltuieli neașteptate și pierderi financiare, iar cuadratura Marte–Saturn le testează răbdarea. În plus, energia lunii îi obligă să fie sinceri cu ei înșiși și să recunoască ce nu mai funcționează.

Mulți Tauri vor simți că planurile de sărbători se destramă, iar sentimentul de neputință îi va copleși. Totuși, aceste încercări sunt menite să îi forțeze să construiască o nouă structură pentru anul viitor.

Rac

– melancolie și tensiuni emoționale –

Pentru Raci, decembrie este o lună intensă și plină de emoții. Mercur retrograd aduce neînțelegeri în familie, iar Luna Nouă în Scorpion activează zona relațiilor și a sentimentelor. Racii vor fi copleșiți de dor și melancolie, retrași în amintiri și nostalgii. Sărbătorile nu vor fi trăite cu bucuria obișnuită, ci cu lacrimi și regrete.

Totuși, aceste trăiri îi ajută să înțeleagă mai bine ce contează cu adevărat și să se pregătească pentru un nou început în 2026.

Citeşte şi: Zodii care scapă de ghinion în decembrie. Le așteaptă un sfârșit de an spectaculos!

Citeşte şi: Zodii care își plătesc datoriile karmice toamna aceasta: lecții, revelații și transformări uriașe pentru șase nativi

Citeşte şi: Zodiile care pot câștiga la Loto în noiembrie. Intră în luna cadourilor cu buzunarele pline

Scorpion

– secrete dezvăluite și trădări dureroase –

Scorpionii sunt printre cei mai afectați de Luna Nouă din semnul lor, care aduce la suprafață secrete și adevăruri ascunse. Mercur retrograd amplifică tensiunile, iar energia intensă a lui Marte le provoacă crize interioare.

Mulți Scorpioni vor descoperi trădări din partea unor persoane apropiate, ceea ce le va zdruncina încrederea. Finalul de an devine un carusel emoțional, cu lacrimi și durere, dar și cu o renaștere interioară. Universul îi forțează să lase în urmă relațiile toxice și să se pregătească pentru o etapă complet nouă.

Foto – Hepta

Google News Urmărește-ne pe Google News

