  MENIU  
Home > Astro Fun > Zodii care își găsesc marea iubire în ianuarie 2026

Zodii care își găsesc marea iubire în ianuarie 2026

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Ianuarie 2026 vine cu o energie aparte în plan sentimental. Primele săptămâni ale anului sunt marcate de tranzite astrale puternice: Venus intră în Capricorn, Marte se aliniază cu Jupiter într‑un aspect favorabil inițiativelor romantice, iar Luna Nouă deschide drumuri noi în iubire.

Pentru cinci zodii, această perioadă devine un adevărat portal către întâlniri decisive, conexiuni profunde și începuturi de relații cu potențial pe termen lung.

Berbec

– dragoste care apare când se așteaptă mai puțin –

Pentru Berbeci, începutul lui 2026 este intens și plin de surprize. Marte, guvernatorul lor, formează un aspect armonios cu Jupiter, ceea ce le amplifică magnetismul și curajul. O întâlnire neașteptată, posibil în context profesional sau social, poate aprinde scânteia unei povești de iubire care evoluează rapid. Berbecii simt că, pentru prima dată după mult timp, cineva le înțelege ritmul și pasiunea.

Gata, e oficial! A plecat de la Antena 1 și a și a semnat noul contract. A făcut marele anunț și toți au fost surprinși când au aflat unde poate fi văzut
Gata, e oficial! A plecat de la Antena 1 și a și a semnat noul contract. A făcut marele anunț și toți au fost surprinși când au aflat unde poate fi văzut
Recomandarea zilei

Taur

– stabilitate și un nou început emoțional –

Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Recomandarea zilei

Venus, planeta iubirii, traversează Capricornul, un semn compatibil cu Taurul, ceea ce aduce maturitate și claritate în plan afectiv. Taurii pot întâlni pe cineva care le oferă exact ce caută: siguranță, loialitate și o conexiune calmă, dar profundă. Ianuarie 2026 le deschide ușa către o relație serioasă, cu potențial de durată, mai ales în jurul datei de 9 ianuarie, când Luna Nouă activează sectorul lor al căminului.

Citeşte şi: Zodii cărora li se schimbă destinul în ianuarie 2026. Vor avea un început de an fabulos!

Citeşte şi: Zodiile care atrag banii ca un magnet la începutul lui 2026. Norocul e de partea lor!

Citeşte şi: Horoscopul dragostei pentru 2026. Care este zodia care va găsi iubirea adevărată

Rac

– o iubire care vindecă –

Pentru Raci, începutul anului aduce o energie vindecătoare. Venus activează zona relațiilor, iar Jupiter le susține dorința de a se deschide emoțional. O persoană dintr‑un alt oraș sau chiar din străinătate poate apărea în viața lor, aducând un val de speranță și stabilitate. Ianuarie devine luna în care Racii își dau voie să iubească din nou, fără teamă.

Fecioară

– conexiuni profunde și surprize romantice –

Fecioarele sunt favorizate de aspectele dintre Mercur și Uranus, care aduc întâlniri neașteptate, conversații intense și atracție instantanee. În primele două săptămâni ale lunii, pot cunoaște pe cineva care le stimulează intelectual și emoțional. Este o perioadă în care Fecioarele renunță la perfecționism și se lasă purtate de sentiment, descoperind o iubire autentică.

Capricorn

– început de an cu promisiuni serioase –

Cu Venus chiar în semnul lor, Capricornii devin mai deschiși, mai calzi și mai dispuși să își arate vulnerabilitatea. Ianuarie 2026 le aduce șansa unei relații stabile, construite pe respect și compatibilitate. O persoană matură, echilibrată și hotărâtă poate intra în viața lor exact când se așteaptă mai puțin. Pentru mulți Capricorni, acesta poate fi începutul unei povești de iubire cu potențial de logodnă sau chiar căsătorie în viitor.

Foto – Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imagini rare cu fiica Nicoletei Luciu, care nu a mai apărut în public de când era mică. Cum arată Kim la 14 ani
Imagini rare cu fiica Nicoletei Luciu, care nu a mai apărut în public de când era mică. Cum arată Kim la 14 ani
Fanatik
Luptă pentru avere în familia nepoatei lui Horațiu Potra, care a fost arestată preventiv. Ce bunuri a moștenit Patricia Potra
Luptă pentru avere în familia nepoatei lui Horațiu Potra, care a fost arestată preventiv. Ce bunuri a moștenit Patricia Potra
GSP.ro
Cristiano și Georgina și-au cumpărat insule de 8 milioane de euro! Unde sunt poziționate: „Am simțit conexiunea de la prima vizită”
Cristiano și Georgina și-au cumpărat insule de 8 milioane de euro! Unde sunt poziționate: „Am simțit conexiunea de la prima vizită”
Click.ro
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Redactia.ro
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
Citește și...
El a fost cel mai bun fotbalist din lume. Topul în care Messi și Ronaldo nici nu contează
Camera de bord în 2026: când te ajută ca probă și când îți poate crea probleme
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Crăciunul lui Mihai Dedu, mai emoționant ca niciodată: De când avem viitoarea noră în casă, e și mai frumos
Horoscop 26 decembrie 2025. O zodie se întoarce la o fostă iubire. Se lasă purtată de val și trăiește pasiunea la cote maxime
Horoscop 25 decembrie 2025. Crăciun fericit pentru o zodie. O veste neașteptat de bună îi va înveseli sărbătorile
Horoscop 24 decembrie 2025. O zodie rămâne singură în Ajun de Crăciun. O despărțire extrem de dureroasă îi tulbură viața
Pârtii de schi de vis
Se schimbă banii de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul în ajunul Crăciunului, NIMENI nu se aștepta

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Theo Rose le închide gura celor care o sfătuiesc să se tuneze: „Nu mă zăpăciți. Eu nu îmi pun nici buze, nici sâni”. Care este motivul
Theo Rose le închide gura celor care o sfătuiesc să se tuneze: „Nu mă zăpăciți. Eu nu îmi pun nici buze, nici sâni”. Care este motivul
Andreea Bănică, adevărul destrămarea trupei Exotic. Ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani
Andreea Bănică, adevărul destrămarea trupei Exotic. Ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Elle
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
De ce Magda Pălimariu refuză să se mute în Norvegia, acolo unde locuiește soțul ei: „Nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că…”
De ce Magda Pălimariu refuză să se mute în Norvegia, acolo unde locuiește soțul ei: „Nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că…”
DailyBusiness.ro
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
A1.ro
Luca Zvaleni a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16! Marele campion pleacă acasă cu premiul de 30.000 de Euro și stagiul la Retroscena: „Am fost cel mai fericit de pe pământ!”
Luca Zvaleni a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16! Marele campion pleacă acasă cu premiul de 30.000 de Euro și stagiul la Retroscena: „Am fost cel mai fericit de pe pământ!”
Horoscop 26 decembrie 2025. O zodie se întoarce la o fostă iubire. Se lasă purtată de val și trăiește pasiunea la cote maxime
Horoscop 26 decembrie 2025. O zodie se întoarce la o fostă iubire. Se lasă purtată de val și trăiește pasiunea la cote maxime
Destinația exotică în care Alina Pușcău a plecat de Crăciun: „Sora mea a luat bilete de avion pentru mine și mama mea” / Exclusiv
Destinația exotică în care Alina Pușcău a plecat de Crăciun: „Sora mea a luat bilete de avion pentru mine și mama mea” / Exclusiv
„Rezoluțiile sunt în suflet.” Ce tradiție respectă JO Ioana Anuța cu sfințenie în fiecare an de Crăciun și Revelion / Exclusiv
„Rezoluțiile sunt în suflet.” Ce tradiție respectă JO Ioana Anuța cu sfințenie în fiecare an de Crăciun și Revelion / Exclusiv
Iancu Sterp și Denisa Coțolan au devenit părinți. Primele imagini cu bebelușul: „S-o născut flămând ca tată-său”
Iancu Sterp și Denisa Coțolan au devenit părinți. Primele imagini cu bebelușul: „S-o născut flămând ca tată-său”
Observator News
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
Libertatea pentru Femei
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Redactia.ro
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Mâncarea tradițională de Crăciun – mâncăm sau nu carne de porc?
Mâncarea tradițională de Crăciun – mâncăm sau nu carne de porc?
Institutul Matei Balş din Capitală, luat cu asalt de bucureșteni. Peste 200 de persoane vin zilnic la camera de gardă
Institutul Matei Balş din Capitală, luat cu asalt de bucureșteni. Peste 200 de persoane vin zilnic la camera de gardă
Un virus mortal reapare în Europa! OMS dă alerta: „E mai periculos decât COVID-19”
Un virus mortal reapare în Europa! OMS dă alerta: „E mai periculos decât COVID-19”
Mesaj cu tâlc transmis de Nicușor Dan. Ce le urează românilor, de Crăciun?
Mesaj cu tâlc transmis de Nicușor Dan. Ce le urează românilor, de Crăciun?
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit pentru prima dată în platoul de la Neatza. Brunetă, fuste scurte și glume deocheate
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit pentru prima dată în platoul de la Neatza. Brunetă, fuste scurte și glume deocheate
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&amp;B! Așa se menține în formă artista
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&amp;B! Așa se menține în formă artista
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton