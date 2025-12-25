Zodii care își găsesc marea iubire în ianuarie 2026

Ianuarie 2026 vine cu o energie aparte în plan sentimental. Primele săptămâni ale anului sunt marcate de tranzite astrale puternice: Venus intră în Capricorn, Marte se aliniază cu Jupiter într‑un aspect favorabil inițiativelor romantice, iar Luna Nouă deschide drumuri noi în iubire.

Pentru cinci zodii, această perioadă devine un adevărat portal către întâlniri decisive, conexiuni profunde și începuturi de relații cu potențial pe termen lung.

Berbec

– dragoste care apare când se așteaptă mai puțin –

Pentru Berbeci, începutul lui 2026 este intens și plin de surprize. Marte, guvernatorul lor, formează un aspect armonios cu Jupiter, ceea ce le amplifică magnetismul și curajul. O întâlnire neașteptată, posibil în context profesional sau social, poate aprinde scânteia unei povești de iubire care evoluează rapid. Berbecii simt că, pentru prima dată după mult timp, cineva le înțelege ritmul și pasiunea.

Taur

– stabilitate și un nou început emoțional –

Venus, planeta iubirii, traversează Capricornul, un semn compatibil cu Taurul, ceea ce aduce maturitate și claritate în plan afectiv. Taurii pot întâlni pe cineva care le oferă exact ce caută: siguranță, loialitate și o conexiune calmă, dar profundă. Ianuarie 2026 le deschide ușa către o relație serioasă, cu potențial de durată, mai ales în jurul datei de 9 ianuarie, când Luna Nouă activează sectorul lor al căminului.

Rac

– o iubire care vindecă –

Pentru Raci, începutul anului aduce o energie vindecătoare. Venus activează zona relațiilor, iar Jupiter le susține dorința de a se deschide emoțional. O persoană dintr‑un alt oraș sau chiar din străinătate poate apărea în viața lor, aducând un val de speranță și stabilitate. Ianuarie devine luna în care Racii își dau voie să iubească din nou, fără teamă.

Fecioară

– conexiuni profunde și surprize romantice –

Fecioarele sunt favorizate de aspectele dintre Mercur și Uranus, care aduc întâlniri neașteptate, conversații intense și atracție instantanee. În primele două săptămâni ale lunii, pot cunoaște pe cineva care le stimulează intelectual și emoțional. Este o perioadă în care Fecioarele renunță la perfecționism și se lasă purtate de sentiment, descoperind o iubire autentică.

Capricorn

– început de an cu promisiuni serioase –

Cu Venus chiar în semnul lor, Capricornii devin mai deschiși, mai calzi și mai dispuși să își arate vulnerabilitatea. Ianuarie 2026 le aduce șansa unei relații stabile, construite pe respect și compatibilitate. O persoană matură, echilibrată și hotărâtă poate intra în viața lor exact când se așteaptă mai puțin. Pentru mulți Capricorni, acesta poate fi începutul unei povești de iubire cu potențial de logodnă sau chiar căsătorie în viitor.

