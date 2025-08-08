Zodii care dau lovitura pe plan financiar în august. Atrag banii ca un magnet

În august au loc o serie de tranzite astrale care favorizează câștigurile financiare, reorganizarea bugetului și deciziile inspirate în carieră. Mercur retrograd până pe 11 august poate aduce întârzieri, dar odată ce revine la mers direct, energia se schimbă radical.

Luna Plină din 9 august, în Vărsător, activează zona comunității și a proiectelor colective, iar Venus în Leu spre finalul lunii favorizează angajamentele financiare serioase. În acest context, șase zodii se remarcă prin noroc și inspirație în plan material.

Taur

Creativitate care se transformă în profit

Pentru Tauri, luna august aduce un impuls de productivitate, mai ales din 6 august, când Marte le energizează casa muncii. Este momentul ideal pentru a renunța la obiceiuri financiare dăunătoare și pentru a transforma ideile creative în surse de venit.

Luna Nouă din 22 august susține demersurile artistice sau antreprenoriale, iar Venus în Leu favorizează investițiile în locuință sau în proiecte personale. Taurii care lucrează în domenii precum design, imobiliare sau educație pot avea parte de o surpriză plăcută în a doua jumătate a lunii.

Rac

Valul norocos vine după mijlocul lunii

Deși Mercur retrograd afectează zona banilor până pe 11 august, Racii simt o schimbare pozitivă imediat după această dată. Luna Plină din 9 august scoate la lumină plăți restante sau datorii, dar și soluții neașteptate.

După mijlocul lunii, se deschide o fereastră ideală pentru avansuri în carieră, bonusuri sau colaborări profitabile. Racii care lucrează pe cont propriu sau au o afacere personală pot atrage clienți noi și venituri suplimentare. Cheia este să nu cheltuie impulsiv imediat ce câștigă.

Balanță

Strategie și oportunități neașteptate

Pentru Balanțe, luna august este despre echilibru și decizii bine cântărite. Marte intră în semnul lor pe 6 august, oferindu-le energie și claritate în plan profesional. Deși nu este momentul pentru riscuri spontane, dacă își calculează pașii cu atenție, pot evita dezechilibre majore și pot profita de o oportunitate de colaborare spre finalul lunii.

Tranzitele lui Jupiter și activarea casei a doua favorizează câștigurile personale, iar Venus în Leu le susține în negocieri și în atragerea de resurse.

Săgetător

Expansiune și decizii curajoase

Săgetătorii simt nevoia de libertate și expansiune, iar luna august le oferă exact acest cadru astral. Posibilitatea de a se implica într-un proiect internațional sau de a începe o colaborare cu impact pe termen lung este reală.

Luna Nouă din 22 august le activează zona profesională, iar conjuncția Venus–Jupiter din a doua parte a lunii le aduce noroc în negocieri și în manifestarea abundenței. Este important să evite deciziile impulsive și să se bazeze pe flerul lor natural.

Capricorn

Recompense pentru efortul susținut

Pentru Capricorni, august este o lună de consolidare. Eforturile din lunile anterioare sunt recunoscute, iar recompensele nu întârzie să apară. Luna Nouă din 22 august le oferă ocazia să-și reorganizeze bugetul și să stabilească rutine productive. Venus în Leu favorizează angajamentele financiare serioase, iar trigonul cu Saturn le oferă stabilitate și claritate.

Este momentul ideal pentru investiții sigure și pentru planuri pe termen lung, mai ales în domenii precum educație, consultanță sau management.

Vărsător

Luna Plină aduce claritate și câștiguri

Vărsătorii sunt în centrul atenției astrale în august, datorită Lunii Pline din 9 august care are loc chiar în semnul lor. Această lună le aduce claritate, împlinire financiară și oportunități de colaborare. Mercur revine la mers direct pe 11 august, facilitând comunicarea și negocierile.

Venus în Leu le activează zona parteneriatelor, iar spre finalul lunii pot semna un contract sau pot primi o ofertă care le schimbă traiectoria profesională. Sprijinul vine din partea apropiaților, dar și din surse complet neașteptate.

Foto – Hepta

