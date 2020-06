Solstițiu de vară 2020. Când este cea mai lungă zi din an

Solstițiu de vară are loc, de obicei în jurul datei de 21 iunie. Acesta este momentul când, în emisfera nordică are loc începutul verii astronomice. Solstițiul de vară este și cea mai lungă zi din an, mai exact 15 ore și 32 de minute, iar durata nopții este de doar 8 ore și 28 de minute.

Solstițiu de vară 2020

Solstițiul de vară 2020 este pe 21 iunie la ora 00:44.

Solstițiul este posibil doar datorită înclinației axei terestre, care determină alternanța anotimpurilor. În cele două momente ale anului unghiul făcut de razele soarelui cu orizontul este cel mai mare pe timp de vară sau cel mai mic pe timp de iarnă. Variația acestui unghi în cursul anului se explică prin faptul că axa de rotație a Pământului nu este perpendiculară pe orbita lui.

Anual, sunt două solstiții, așa cum există două echinocții: solstițiul de vară și cel de iarnă și ambele fenomene se produc simultan pe Pământ. Amândouă se produc, însă în două emisfere diferite.

După momentul Solstiţiului de vară, când este cea mai lungă zi din an, durata zilei va începe sa scadă, iar a nopţii să crească, timp de 6 luni, până la 21 decembrie, momentul solstiţiului de iarnă. În emisfera sudică a Pământului fenomenul se derulează exact invers.

Tradiții și supserstiții legate de Solstițiu de vară

În România, Solstițiul de vară este asociat și cu sărbătoarea Sânzienelor, cunoscută în popor şi ca Drăgaica, celebrată pe 24 iunie. Asociate la rândul lor sărbătorii creştine a Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, Sânzienele îşi au originea într-un străvechi cult solar şi, în anumite regiuni, poartă şi numele de ”Cap de vară”.

Începutul verii astronomice este, totodată și momentul în care sânzienele sau ielele bune încep să umble pe pământ și-n văzduh. Se crede că, în mod normal, ele aduc belșug și contribuie la crearea și închegarea relațiilor amoroase. Asta dacă sunt cinstite cum se cuvine. Tot atunci este și noaptea când fetele își visează alesul.

În popor există încă credința potrivit căreia, energia solstițiului de vară are darul de a îndeplini dorințele ori aspirațiile care, aparent, sunt imposibile. Se spune că, datorită puterilor magice ale focului de solstițiu sunt alungați demonii și spiritele rele.

Încă din vechime, se credea că îmbăierea în lacuri sau râuri avea un efect curativ, dar constituia şi un ritual de renaştere. În unele regiuni, spălatul cu roua adunată în ajunul solstiţiului reprezenta o practică magică de frumuseţe, iar în altele, îmbăierea în apa cu ierburi din noaptea solstiţiului reprezenta o cură de refacere a sănătăţii şi vigorii.

Solstițiul de vară, sărbătorit încă din antichitate

În vechime, solstiţiul de vară era folosit pentru a calcula momentele importante privind muncile agricole. De asemenea, era o perioadă foarte populară din an pentru a organiza nunţi.

Totodată, în China antică, solstiţiul de vară era asociat cu energiile feminine: yin. Atunci se celebra Pământul, feminitatea, fiind o sărbătoare complementară solstiţiului de iarnă, asociat cu raiul, masculinitatea şi energiile yang.

De asemenea, în vechea Galie se sărbătorea Eponea, zeiţa fertilităţii şi protectoarea cailor, în timp ce în zonele populate de triburile germane, slave şi celtice se aprindeau focuri uriaşe. Băştinaşii din America de Nord aveau diverse ritualuri prin care sărbătoreau Soarele, cu dansuri şi post alimentar.

Solstițiu de vară – Când este cea mai lungă zi din an în perioada 2021- 2030

Solstițiu de vară 2021 – 21 iunie, ora 04:24;

Solstițiu vară 2022 – 21 iunie, ora 09:14;

Solstițiu vară 2023 – 21 iunie, ora 14:58;

Solstițiu vară 2024 – 20 iunie, ora 20:51;

Solstițiu vară 2025 – 21 iunie, ora 02:42;

Solstițiu de vară 2026 – 21 iunie, ora 08:24;

Solstițiu vară 2027 – 21 iunie, ora 14:11;

Solstițiu vară 2028 – 20 iunie, 20:02;

Solstițiu vară 2029 – 21 iunie, ora 01:48;

Solstițiu vară 2030 – 21 iunie, ora 07:31.

