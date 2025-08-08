Portalul Leului 2025. Ce să faci și ce să nu faci pe 8 august, cel mai norocos moment al anului

În astrologie, Portalul Leului, momentul în care Pământul, Soarele și steaua Sirius se aliniază, creează contextul perfect pentru ca cele mai profunde dorințe ale noastre să fie îndeplinite. Deși portalul este deschis din 28 iulie până în 12 august, apogeul acestui fenomen astrologic este atins pe data de 8 august. Iată ce trebuie și ce nu trebuie să faci astăzi.

Portalul Leului 2025. Ce să faci și ce să nu faci pe 8 august

Anul acesta, Portalul Leului diferă pentru că are loc cu o zi înainte de Luna Plină în Vărsător. Astfel, eliberarea de vechile obiceiuri și stabilirea intențiilor sunt esențiale în această zi.

Marte în Balanță se opune lui Saturn retrograd în Berbec și se armonizează cu Uranus în Gemeni, dându-ne puterea de a prelua controlul, de a depune efort și de a lucra pentru atingerea propriilor obiective cu determinare și concentrare.

De asemenea, patru planete sunt retrograde: Mercur în Leu, Saturn în Berbec, Neptun în Berbec și Pluto în Vărsător. Aceste poziții planetare ne dau cu atât mai multe motive să reflectăm la trecut și să luăm măsuri pentru a evolua.

Ce să faci astăzi:

Intenții: Concentrați-vă pe ce vă doriți să realizați în plan personal și profesional și meditați la aceste dorințe.

Concentrați-vă pe ce vă doriți să realizați în plan personal și profesional și meditați la aceste dorințe. Journaling: Puneți pe hârtie ce vă doriți. Cine vreți să fiți, ce vă doriți să faceți, ce oameni și experiențe vă doriți să atrageți. Gândiți măreț!

Puneți pe hârtie ce vă doriți. Cine vreți să fiți, ce vă doriți să faceți, ce oameni și experiențe vă doriți să atrageți. Gândiți măreț! Recunoștință: Universul îi răsplătește pe cei recunoscători. Fiți atenți la lucrurile pe care le luați de bune, sănătatea, oamenii importanți din viețile voastre, un acoperiș deasupra capului, o masă caldă. Clădiți-vă dorințele pe lucrurile frumoase deja prezente în viețile voastre.

Universul îi răsplătește pe cei recunoscători. Fiți atenți la lucrurile pe care le luați de bune, sănătatea, oamenii importanți din viețile voastre, un acoperiș deasupra capului, o masă caldă. Clădiți-vă dorințele pe lucrurile frumoase deja prezente în viețile voastre. Meditație: Meditația vă poate ajuta să vă concentrați energiile acolo unde vă doriți. Vă poate face ordine în gânduri pentru a vă ajuta să vedeți clar ce vă doriți și de ce aveți nevoie. Dacă vă este greu să intrați în această stare de spirit, încercați o formă de meditație ghidată, disponibilă gratuit pe YouTube.

Meditația vă poate ajuta să vă concentrați energiile acolo unde vă doriți. Vă poate face ordine în gânduri pentru a vă ajuta să vedeți clar ce vă doriți și de ce aveți nevoie. Dacă vă este greu să intrați în această stare de spirit, încercați o formă de meditație ghidată, disponibilă gratuit pe YouTube. Vision board (hartă a dorințelor): La fel ca în cazul stabilirii intențiilor, gândiți-vă la ceea ce credeți că vă reprezintă sau la ceea ce simțiți și transpuneți-le într-un colaj ingenios.

Ce să nu faci astăzi:

Să gândești sau vorbești negativ. Fiți prudenți cu gândurile și cuvintele voastre, mai ales cu cuvintele. Astăzi, ceea ce gândiți și spuneți se va materializa mai puternic decât de obicei. Puneți îndoielile și temerile deoparte și îndreptați-vă atenția către obiectivele voastre. Fiți atenți la cum vorbiți cu voi și despre voi!

Foto: Shutterstock.com

