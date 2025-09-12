  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop săptămânal 15 – 21 septembrie 2025. Zodia căreia i se va schimba viața. Va atrage banii ca un magnet și va cunoaște fericirea cu adevărat

Horoscop săptămânal 15 – 21 septembrie 2025. Zodia căreia i se va schimba viața. Va atrage banii ca un magnet și va cunoaște fericirea cu adevărat

Horoscop săptămânal 15 – 21 septembrie 2025. Zodia căreia i se va schimba viața. Va atrage banii ca un magnet și va cunoaște fericirea cu adevărat
Claudia Grigore
.

Horoscop săptămânal 15 – 21 septembrie 2025. O săptămână cu momente de neuitat pentru unii nativi. Citește horoscopul săptămânii și află ce fac zodiile în a treia săptămână a lunii septembrie. Previziuni pentru toate zodiile.

Săptămâna aceasta, nativii din Berbec trăiesc unul dintre cele mai puternice momente astrale din ultima perioadă. Marte, guvernatorul lor, primește sprijin din partea lui Jupiter și a lui Venus, formând aspecte care favorizează expansiunea, prosperitatea și împlinirea emoțională. Este momentul în care destinul le deschide noi drumuri și le oferă ocazia de a străluci pe toate planurile.

Horoscop săptămânal 15 – 21 septembrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul săptămânal și află cum sunt influențate zodiile. Vezi ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta. Previziuni pentru toate zodiile.

Evenimente astrale:

Nemachiată, abia trezită, fără tocuri sau rochie elegantă. Toate privirile au fost pe Elena Udrea de dimineață, când și-a dus fetița la școală! Complet neașteptat cum s-a afișat și ce gest a făcut! Nimeni nu a mai văzut-o așa până acum!
Nemachiată, abia trezită, fără tocuri sau rochie elegantă. Toate privirile au fost pe Elena Udrea de dimineață, când și-a dus fetița la școală! Complet neașteptat cum s-a afișat și ce gest a făcut! Nimeni nu a mai văzut-o așa până acum!
Recomandarea zilei

19 septembrie – Venus în zodia Fecioară
19 septembrie – Mercur în zodia Balanță
21 septembrie – Planeta Saturn se află la opoziție
21 septembrie – Eclipsă parțială de Soare

Citeşte şi: Care sunt cele mai toxice perechi de zodii într-o relație. Nu ar trebui să fie niciodată împreună!

Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Recomandarea zilei

Horoscop săptămânal Berbec – previziuni pentru perioada 15 – 21 septembrie 2025

Din punct de vedere profesional, Berbecii au șansa să își consolideze poziția și să atragă proiecte de succes. Determinarea și curajul lor sunt dublate de inspirație și fler, ceea ce le permite să facă pași decisivi în carieră. Pentru unii, poate fi vorba chiar despre o promovare, o colaborare avantajoasă sau un nou început care le va aduce vizibilitate și recunoaștere.
Pe plan financiar, astrele le sunt extrem de favorabile. Veniturile cresc prin oportunități neașteptate, iar intuiția lor financiară îi ajută să facă alegeri inspirate. Săptămâna aceasta, Berbecii atrag banii ca un magnet, reușind să transforme norocul în stabilitate și abundență.
În plan personal, Venus le deschide sufletul și le oferă șansa de a trăi bucuria adevărată. Relațiile existente se încarcă de pasiune și armonie, iar cei singuri pot întâlni o persoană care le aduce lumină și speranță. Fericirea autentică se conturează prin conexiuni profunde și prin capacitatea de a împărtăși emoțiile cu sinceritate.
Energia lor vitală este la cote înalte, iar optimismul îi face să privească viața cu încredere și entuziasm. Tot ceea ce încep acum are șanse reale de reușită pe termen lung.
Pentru Berbec, această săptămână nu este doar o perioadă de noroc, ci o etapă de transformare profundă. Viața lor capătă un nou sens, marcat de prosperitate, iubire și împlinire personală.

Horoscop săptămânal Taur – previziuni pentru perioada 15 – 21 septembrie 2025

Ai parte de o săptămână blândă, axată pe creștere personală. Luna îți reamintește importanța autoîngrijirii și introspecției. Relațiile se armonizează sub protecția lui Venus – este momentul ideal pentru discuții sincere. La muncă, ideile creative atrag atenția superiorilor, dar Uranus poate tulbura rutina, aducând oportunități neașteptate. Pe plan financiar, reevaluează investițiile și bugetele. Ai grijă la sănătate, adoptă rutine care îți susțin echilibrul. Caută compania celor care te inspiră și te încarcă pozitiv. Răbdarea și simplitatea sunt cheia.

Horoscop săptămânal Gemeni – previziuni pentru perioada 15 – 21 septembrie 2025

Intră în scenă o săptămână plină de interacțiuni sociale și curiozitate intelectuală. Soarele îți insuflă vitalitate, iar Mercur îți susține talentul de comunicator. Evită să îți împrăștii energia în prea multe direcții. Venus îți sprijină viața sentimentală, favorizând conexiunile profunde. Financiar, fii atent la detalii și la angajamentele pe termen lung. În carieră, oportunitățile pot apărea pe neașteptate – rămâi adaptabil. Practicile de mindfulness te ajută să faci față ritmului intens. Creativitatea este aliatul tău.

Horoscop săptămânal Rac – previziuni pentru perioada 15 – 21 septembrie 2025

Săptămâna aduce introspecție și consolidare emoțională. Luna te îndeamnă să îți hrănești legăturile de familie și să îți fortifici căminul. Relațiile se adâncesc prin dialog sincer, dar Marte poate aduce tensiuni – răspunde cu empatie. Financiar, concentrează-te pe stabilitate și economii. La muncă, combină inovația cu tradiția. Sănătatea cere echilibru – odihnă, dietă corectă și conectare cu natura. Venus favorizează activități culturale și artistice. Este o perioadă de transformare interioară, ghidată de intuiție.

Horoscop săptămânal Leu – previziuni pentru perioada 15 – 21 septembrie 2025

Carisma ta este la cote înalte. Soarele îți luminează cariera și te împinge către pași îndrăzneți, dar Mercur îți cere prudență în decizii. În dragoste, Venus aduce momente de apropiere – surprinde-ți partenerul cu un gest special. Financiar, analizează bine investițiile înainte de a acționa. Sănătatea se sprijină pe activități dinamice care îți dau energie. Creativitatea ta te face remarcat, iar evenimentele sociale se pot transforma în oportunități profesionale. Echilibrează încrederea cu modestia.

Horoscop săptămânal Fecioară – previziuni pentru perioada 15 – 21 septembrie 2025

O săptămână perfectă pentru organizare și planificare. Soarele îți luminează obiectivele personale, iar Mercur îți susține gândirea analitică. Relațiile se armonizează prin comunicare clară și empatică. Financiar, revizuiește bugetele și păstrează controlul. Ai grijă la sănătate, combinând disciplina fizică cu relaxarea mentală. Venus îți stimulează latura creativă, iar viața socială aduce sprijin și căldură. Perioada favorizează dezvoltarea personală și consolidarea drumului pe termen lung.

Citește și: Minerva dezvăluie ce zodii vor da lovitura în 2025. Se anunță vremuri grele pentru nativii a trei semne zodiacale

Horoscop săptămânal Balanță – previziuni pentru perioada 15 – 21 septembrie 2025

Stelele îți cer echilibru și armonie. Soarele te orientează spre parteneriate, iar Venus aduce romantism și apropiere. În dragoste, planifică experiențe comune. Financiar, evită cheltuielile impulsive, Saturn recomandă strategii pe termen lung. În carieră, pot apărea oportunități neașteptate – rămâi deschis și adaptabil. Sănătatea cere balans între activitate și odihnă. Activitățile sociale îți ridică moralul, iar arta îți relaxează spiritul. Săptămâna se centrează pe justiție, frumusețe și conexiuni autentice.

Horoscop săptămânal Scorpion – previziuni pentru perioada 15 – 21 septembrie 2025

O săptămână de transformare profundă. Marte îți alimentează ambiția, dar canalizează-ți energia spre planificare, nu spre confruntări. Mercur îți activează intuiția și descoperi adevăruri ascunse. Relațiile devin intense – comunicarea sinceră aduce apropiere, dar fii atent la gelozie. Financiar, fii precaut cu investițiile. Venus te încurajează să explorezi pasiuni și hobby-uri. Ai nevoie de mindfulness pentru a-ți menține echilibrul. Social, diferențiază legăturile autentice de cele superficiale. Este o perioadă de regenerare și autocunoaștere.

Citește și: Cu cine vei fi compatibil în 2025, potrivit cifrei destinului. Mihai Voropchievici a analizat compatibilitatea cifrelor pentru noul an

Horoscop săptămânal Săgetător – previziuni pentru perioada 15 – 21 septembrie 2025

Ești chemat la aventură și expansiune. Soarele și Jupiter îți stimulează dorința de explorare – fie prin călătorii, fie prin cunoaștere. La muncă, proiectele vizionare au sorți de izbândă, susținute de claritatea lui Mercur. În dragoste, spontaneitatea și activitățile comune aduc bucurie. Financiar, explorează oportunități de investiții pe termen lung. Sănătatea cere echilibru între mișcare și relaxare mentală. Evenimentele sociale aduc schimburi inspiraționale. Urmează-ți curiozitatea și entuziasmul.

Horoscop săptămânal Capricorn – previziuni pentru perioada 15 – 21 septembrie 2025

Săptămâna se axează pe disciplină și progres metodic. Marte îți dă energie pentru obiective profesionale ambițioase. Soarele te face să reevaluezi responsabilitățile personale. În dragoste, Venus aduce stabilitate și susținere reciprocă. Financiar, investițiile prudente – mai ales în imobiliare – sunt favorizate. Sănătatea se menține prin rutină echilibrată și activități de relaxare. Comunitatea și rețelele sociale îți oferă sprijin. Saturn îți reamintește că perseverența și răbdarea construiesc succesul.

Horoscop săptămânal Vărsător – previziuni pentru perioada 15 – 21 septembrie 2025

Inovația și ideile neconvenționale definesc săptămâna ta. Soarele îți stimulează viziunea creativă, iar Mercur îți ascuțește gândirea. Colaborările cu oameni asemănători îți accelerează progresul. În dragoste, Venus favorizează conexiunile bazate pe experiențe comune. Financiar, ideile originale pot aduce câștiguri – dar analizează atent. Sănătatea cere echilibru între stimularea mentală și exercițiul fizic. Grupurile și comunitățile îți aduc inspirație și sprijin. Este momentul să îți urmezi viziunea îndrăzneață.

Horoscop săptămânal Pești – previziuni pentru perioada 15 – 21 septembrie 2025

Săptămâna accentuează profunzimea emoțională și dimensiunea spirituală. Luna îți amplifică intuiția și te ajută să înțelegi mai bine dorințele sufletești. Canalizează emoțiile în artă și creativitate. Mercur îți susține comunicarea empatică, iar Venus aduce intimitate și apropiere în relații. Financiar, prudența este esențială. În carieră, condu prin compasiune – asta îți aduce respect și admirație. Nu te suprasolicita, păstrează timp pentru tine. Practici precum meditația sau plimbările în natură îți regenerează energia. Stelele te ghidează spre conexiune interioară și claritate.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 149.7 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Așa imagini vezi doar în filmele horror! Calina, fata Catincăi Zilahy, ar fi devastat un apartament din sectorul 2
Așa imagini vezi doar în filmele horror! Calina, fata Catincăi Zilahy, ar fi devastat un apartament din sectorul 2
Fanatik
Câți ruși au primit cetățenie română de la începutul războiului din Ucraina. Acuzații grave la adresa autorităților române
Câți ruși au primit cetățenie română de la începutul războiului din Ucraina. Acuzații grave la adresa autorităților române
GSP.ro
Scandal de prima pagină! Imaginea cu el și văduva lui Diogo Jota a apărut pe copertă: „Persoana care a ales această fotografie nu merită să fie fericită”
Scandal de prima pagină! Imaginea cu el și văduva lui Diogo Jota a apărut pe copertă: „Persoana care a ales această fotografie nu merită să fie fericită”
Click.ro
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
TV Mania
Ela Crăciun nu-și mai ascunde soțul. L-a prezentat fanilor, după 15 ani de discreție. Cum arată și cu ce se ocupă Alex
Ela Crăciun nu-și mai ascunde soțul. L-a prezentat fanilor, după 15 ani de discreție. Cum arată și cu ce se ocupă Alex
Citește și...
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează mutarea în ultimele zile de mercato: “Ar fi o lovitură”
Familia Regală, în mijlocul unui scandal uriaş! Prinţul a recunoscut că are un băiat din flori: 'Mama mi-a zis că tatăl meu este...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Începe noul sezon Vocea României. Care va fi surpriza serii
Horoscop 13 septembrie 2025. Zodia lovită de ghinion. Va trece prin cea mai grea perioadă a vieții sale
Horoscop 12 septembrie 2025. Zodia care va trece printr-o mare încercare. O veste proastă dă totul peste cap
Horoscop 11 septembrie 2025. Astrele i-au croit un destin fabulos. O zodie se bucură de noroc și armonie
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Au anunţat despărţirea după Asia Express. Scandal monstru în showbiz!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum se înțeleg Emma Ștefan și mama copilului lui Tavi Colen. Femeia l-a acuzat în trecut pe artist că a înșelat-o cu vedeta de la radio
Cum se înțeleg Emma Ștefan și mama copilului lui Tavi Colen. Femeia l-a acuzat în trecut pe artist că a înșelat-o cu vedeta de la radio
Cum se descurcă Iustina, de la Insula Iubirii, în rol de mămică: „Am scăpat-o din greșeală de pe canapea”. Ce dezvăluiri a făcut Cornel
Cum se descurcă Iustina, de la Insula Iubirii, în rol de mămică: „Am scăpat-o din greșeală de pe canapea”. Ce dezvăluiri a făcut Cornel
Proiecte speciale
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Avantaje
Un fost câștigător Asia Express o desființează pe Calina după derapajul din emisiune: "Hai să avem puțin respect și, sper să înțelegi, dragă influenceriță"
Un fost câștigător Asia Express o desființează pe Calina după derapajul din emisiune: "Hai să avem puțin respect și, sper să înțelegi, dragă influenceriță"
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Elle
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, petrecere tematică pentru fiul lor, Tiago. Ce scrisoare emoționantă i-a făcut prezentatorul TV: "Multă iubire și fericire." FOTO
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, petrecere tematică pentru fiul lor, Tiago. Ce scrisoare emoționantă i-a făcut prezentatorul TV: "Multă iubire și fericire." FOTO
Veste neașteptată în showbiz! S-au DESPĂRȚIT la aproape un an de când s-au logodit. Cele două vedete formau un cuplu de aproape șase ani
Veste neașteptată în showbiz! S-au DESPĂRȚIT la aproape un an de când s-au logodit. Cele două vedete formau un cuplu de aproape șase ani
DailyBusiness.ro
Ramona Olaru, dezvăluiri despre relațiile din trecut. Cum a reușit celebra asistentă TV să evolueze pe plan personal
Ramona Olaru, dezvăluiri despre relațiile din trecut. Cum a reușit celebra asistentă TV să evolueze pe plan personal
Peste 120 de muncitori prinși la negru în doar cinci zile. Ministrul Florin Manole promite toleranță zero
Peste 120 de muncitori prinși la negru în doar cinci zile. Ministrul Florin Manole promite toleranță zero
A1.ro
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
"Casa Iubirii" are un nou cuplu? Ahmed și Naomi, tot mai apropiați. Gestul care i-a dat pe amândoi de gol: "Așa am simțit!"
"Casa Iubirii" are un nou cuplu? Ahmed și Naomi, tot mai apropiați. Gestul care i-a dat pe amândoi de gol: "Așa am simțit!"
Cum a reacționat Raluca Bădulescu după ce Alina Pușcău a făcut-o „ipocrită” la Asia Express
Cum a reacționat Raluca Bădulescu după ce Alina Pușcău a făcut-o „ipocrită” la Asia Express
Nunta dintre Ella și Andrei de la Insula Iubirii trebuia să aibă loc mâine. Ce s-a ales de invitații și de toate pregătirile
Nunta dintre Ella și Andrei de la Insula Iubirii trebuia să aibă loc mâine. Ce s-a ales de invitații și de toate pregătirile
Serghei Mizil dă cărțile pe față despre experiența de la Asia Express: „Am pus botul să merg, că m-au convins niște oameni, dar nu recomand nimănui”
Serghei Mizil dă cărțile pe față despre experiența de la Asia Express: „Am pus botul să merg, că m-au convins niște oameni, dar nu recomand nimănui”
Observator News
Un elev de clasa a VI-a a murit în faţa şcolii, în Maramureş. I s-a făcut rău în timp ce o aştepta pe mama lui
Un elev de clasa a VI-a a murit în faţa şcolii, în Maramureş. I s-a făcut rău în timp ce o aştepta pe mama lui
Libertatea pentru Femei
Mesaj de acum câteva minute! Oana Roman, mesaj furbund după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Mesaj de acum câteva minute! Oana Roman, mesaj furbund după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Mara Bănică de la Asia Express, secrete de familie. Cine sunt bărbații din viața ei, trecuți și actuali
Mara Bănică de la Asia Express, secrete de familie. Cine sunt bărbații din viața ei, trecuți și actuali
Asia Express 2025: Calina și Catinca, taxate de Cătălin Bordea după derapajul cu “gunoierii”. Replica fostului câștigător a rupt internetul
Asia Express 2025: Calina și Catinca, taxate de Cătălin Bordea după derapajul cu “gunoierii”. Replica fostului câștigător a rupt internetul
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop 13 septembrie 2025. Nativii din zodiac au parte de o zi minunată
Horoscop 13 septembrie 2025. Nativii din zodiac au parte de o zi minunată
Alertă hidrologică: Cod Galben de inundații pe râuri din 14 județe
Alertă hidrologică: Cod Galben de inundații pe râuri din 14 județe
Anunțul lui Ilie Bolojan: ce spitale nu mai primesc bani prin PNRR. Vor fi finanțate prin fonduri europene
Anunțul lui Ilie Bolojan: ce spitale nu mai primesc bani prin PNRR. Vor fi finanțate prin fonduri europene
Titanic, 100 de ani mai târziu: nu icebergul ar fi cauzat dezastrul
Titanic, 100 de ani mai târziu: nu icebergul ar fi cauzat dezastrul
TV Mania
Ela Crăciun nu-și mai ascunde soțul. L-a prezentat fanilor, după 15 ani de discreție. Cum arată și cu ce se ocupă Alex
Ela Crăciun nu-și mai ascunde soțul. L-a prezentat fanilor, după 15 ani de discreție. Cum arată și cu ce se ocupă Alex
Poza cu Gina Pistol nud a devenit virală. Vezi reacțiile! Cum arată vedeta MasterChef după ce a slăbit 8 kilograme
Poza cu Gina Pistol nud a devenit virală. Vezi reacțiile! Cum arată vedeta MasterChef după ce a slăbit 8 kilograme
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Cine este tatăl Calinei Dumitrescu de la Asia Express. De profesie stripper, a avut o relație controversată cu Catinca Roman
Cine este tatăl Calinei Dumitrescu de la Asia Express. De profesie stripper, a avut o relație controversată cu Catinca Roman
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
Cum arată și cu ce se ocupă acum Laura Andreșan, de când s-a retras din showbiz! Nimeni nu o mai recunoaște
Cum arată și cu ce se ocupă acum Laura Andreșan, de când s-a retras din showbiz! Nimeni nu o mai recunoaște
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton