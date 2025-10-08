  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 9 octombrie 2025. O zodie renaște din cenușă după Draconide. Norocul se întoarce în viața ei

Horoscop 9 octombrie 2025. O zodie renaște din cenușă după Draconide. Norocul se întoarce în viața ei

Horoscop 9 octombrie 2025. O zodie renaște din cenușă după Draconide. Norocul se întoarce în viața ei
Claudia Grigore
.

Horoscop 9 octombrie 2025. O zi cu vești bune pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Gemeni, după haosul și tensiunile aduse de ploaia de stele Draconide, Universul îți oferă o șansă rară: renașterea. Lecțiile au fost dure, dar nu în zadar. Energia astrală se reașază și îți redă claritatea, încrederea și pofta de viață. Ce părea pierdut începe să se reconstruiască din temelii, mai solid ca niciodată.

Horoscop 9 octombrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 9 octombrie 2025

Se deschid oportunități de a ieși din rutină și de a explora noi direcții. Marte, planeta ta guvernatoare, îți oferă încredere în deciziile luate – ai toate motivele să-ți urmezi instinctele. În plan personal, însă, o comunicare deschisă este esențială pentru a evita neînțelegerile. La locul de muncă, un proiect creativ capătă avânt și îți oferă șansa de a-ți demonstra abilitățile de lider. Financiar, este o zi bună pentru a revizui bugetul și a identifica modalități inovatoare de economisire. Ai grijă de sănătatea mentală – câteva momente de relaxare sau meditație îți pot reda claritatea. Spre seară, o conversație cu un prieten apropiat te va încărca cu energie pozitivă.

„Când am auzit că are 7 copii, nu mi-am dorit să-l cunosc”, spunea Anamaria Ferentz despre iubitul american. Iată că după patru ani de relație, artista face anunțul surprinzător. Felicitări!
„Când am auzit că are 7 copii, nu mi-am dorit să-l cunosc”, spunea Anamaria Ferentz despre iubitul american. Iată că după patru ani de relație, artista face anunțul surprinzător. Felicitări!
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 9 octombrie 2025

Taur, astăzi găsești stabilitate acolo unde te aștepți mai puțin. Venus, planeta care te guvernează, îți oferă o energie blândă, perfectă pentru autoîngrijire și momente de răsfăț care hrănesc trupul și sufletul. La locul de muncă, o sarcină neașteptată îți va testa răbdarea și eficiența – calități care te definesc. Colaborările sunt favorizate, consolidând relațiile profesionale. În plan financiar, este un moment prielnic pentru a-ți reevalua obiectivele pe termen lung și pentru a explora noi investiții sigure. În dragoste, empatia și calmul tău creează armonie și înțelegere. Evită însă rigiditatea în opinii pentru a menține pacea. Spre seară, relaxează-te printr-o activitate care te liniștește și te reconectează la tine însuți.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 9 octombrie 2025

Pe plan profesional, blocajele de ieri se transformă azi în motivație pură. Ai o perspectivă nouă asupra priorităților tale și, în mod surprinzător, un proiect respins recent ar putea reveni în atenție sub o formă avantajoasă. Marte îți oferă curajul de a lua decizii ferme, iar Jupiter, planeta ta guvernatoare, aduce inspirație și sprijin din partea oamenilor potriviți.
Financiar, o veste bună te poate scoate din impas. O sumă recuperată, o oportunitate neașteptată sau un parteneriat benefic te ajută să-ți recapeți stabilitatea. Este momentul să gândești strategic, dar fără frică – intuiția ta este din nou aliatul tău de nădejde.
În dragoste, vindecarea devine cuvântul-cheie. Ce s-a rupt, s-a rupt pentru a face loc unui nou început. Fie o persoană din trecut își cere iertare, fie cineva nou intră în viața ta exact când te aștepți mai puțin. Deschide-ți inima, dar păstrează înțelepciunea dobândită.
Energia Draconidelor a ars ceea ce nu mai servea, dar a lăsat loc pentru lumina unui nou capitol. Universul îți testează forța doar pentru a-ți demonstra cât de departe poți ajunge atunci când nu mai lași frica să-ți ghideze pașii.

Decizia la care nimeni nu se mai aștepta! Ilie Bolojan nu s-a mai abținut și a spus lucrurilor pe nume! Ce urmează să se întâmple. Toată lumea trebuie să știe
Decizia la care nimeni nu se mai aștepta! Ilie Bolojan nu s-a mai abținut și a spus lucrurilor pe nume! Ce urmează să se întâmple. Toată lumea trebuie să știe
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 9 octombrie 2025

Rac, energia zilei îți cere să-ți îngrijești sufletul și legăturile emoționale. Luna îți accentuează intuiția, ajutându-te să vezi dincolo de aparențe. În plan profesional, empatia ta naturală te transformă într-un coleg de nădejde – iar acest lucru poate atrage recunoaștere sau o oportunitate neașteptată. Financiar, reevaluează-ți cheltuielile și aliniază-le cu planurile tale de viitor. În relații, ești un sprijin real pentru cei dragi; sfaturile tale vin din inimă și aduc vindecare. Sănătatea beneficiază de activități calmante – yoga, meditația sau o plimbare în natură îți reîncarcă energia.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 9 octombrie 2025

Soarele te plasează în centrul atenției, iar carisma ta magnetică inspiră și atrage susținători. În carieră, ai ocazia să conduci un proiect sau să-ți expui ideile cu impact. Totuși, amintește-ți să lași spațiu și altora – colaborarea îți va aduce rezultate mai mari decât competiția. Financiar, pot apărea câștiguri neașteptate; totuși, rămâi atent la detalii. În dragoste, energia ta vibrantă atrage pasiune și intensitate. Sănătatea ta este excelentă, mai ales dacă îți canalizezi energia prin mișcare sau sport. Spre seară, oferă-ți timp pentru relaxare și recunoștință. Astăzi conduci prin exemplu – iar lumea observă.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 9 octombrie 2025

Fecioară, atenția la detalii este atuul tău principal azi. Mercur te sprijină să analizezi eficient și să finalizezi proiecte complexe cu precizie. În plan profesional, claritatea în comunicare previne neînțelegerile și îți consolidează reputația de expert. Financiar, ia în calcul investiții sigure pe termen lung. În dragoste, gesturile mici și grijile arătate partenerului au un impact puternic. În ceea ce privește sănătatea, acordă atenție rutinei tale – un jurnal de wellness sau câteva minute de meditație pot aduce echilibru. Spre finalul zilei, o reorganizare a spațiului personal sau profesional îți limpezește gândurile. Este o zi a rafinamentului și clarității.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 9 octombrie 2025

Balanță, ziua de 9 octombrie aduce armonie și inspirație în toate domeniile vieții tale. Venus îți amplifică eleganța și gustul estetic, făcându-te să strălucești în proiecte creative sau artistice. La locul de muncă, ești un mediator excelent, capabil să aduci echilibru în discuții tensionate. Financiar, o analiză atentă a cheltuielilor îți poate aduce soluții ingenioase pentru economii. În dragoste, diplomația și tandrețea ta creează conexiuni autentice. Sănătatea beneficiază de activități care promovează calmul – o sesiune de yoga, un masaj sau o seară liniștită acasă. Spre seară, lasă-ți sufletul să se hrănească cu artă, frumos și conversații profunde. Azi ești simbolul echilibrului între rațiune și emoție.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 9 octombrie 2025

Scorpion, pregătește-te pentru o zi a transformărilor profunde, în care energiile intense te conduc spre introspecție și renaștere. Pluto te îndeamnă să privești mai atent către aspirațiile tale și să renunți la convingerile limitative care îți blochează evoluția. În plan profesional, intuiția ta ascuțită te ajută să iei decizii strategice aliniate cu obiectivele pe termen lung. Colaborările cu persoane care împărtășesc aceeași viziune îți pot amplifica eficiența. Din punct de vedere financiar, este un moment bun pentru a revizui economiile sau strategiile de investiție, asigurându-te că acestea susțin creșterea dorită. În plan sentimental, folosește-ți profunzimea emoțională pentru a clarifica dinamici complicate și a consolida legături autentice. Pe partea de sănătate, activitățile care implică atât mintea, cât și corpul – cum ar fi înotul sau un antrenament intens – te vor ajuta să eliberezi tensiunile.

Citeşte şi: Care sunt cele mai toxice perechi de zodii într-o relație. Nu ar trebui să fie niciodată împreună!

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 9 octombrie 2025

Săgetător, ziua de azi este un teren fertil pentru explorare și creștere. Jupiter îți amplifică dorința de cunoaștere și te încurajează să te lansezi în noi experiențe fără rețineri. În plan profesional, acest spirit aventuros deschide uși către extindere și colaborări inovatoare. Financiar, riscurile calculate pot aduce câștiguri, cu condiția să rămâi ancorat în obiectivele tale pe termen lung. În dragoste, sinceritatea și deschiderea sporesc intimitatea și bucuria conexiunilor. Poate fi un moment ideal pentru a planifica o escapadă sau o activitate care îți stimulează entuziasmul și îți apropie partenerul. În ceea ce privește sănătatea, mișcarea fizică – drumețiile, dansul sau sporturile în aer liber – te va ajuta să-ți canalizezi energia debordantă.

Citește și: Minerva dezvăluie ce zodii vor da lovitura în 2025. Se anunță vremuri grele pentru nativii a trei semne zodiacale

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 9 octombrie 2025

Capricorn, ziua de astăzi îți aduce un impuls de responsabilitate și claritate strategică. Saturn te ghidează să îți analizezi obiectivele pe termen lung și să ajustezi planurile pentru a-ți consolida poziția. În plan profesional, precizia și disciplina ta sunt remarcate și pot conduce la progrese notabile. Proiectele desfășurate cu rigoare și în colaborare cu persoane de încredere vor aduce rezultate stabile. Financiar, o abordare prudentă îți asigură siguranță și creștere constantă – gestionează atent cheltuielile și evită riscurile speculative. În plan personal, arată recunoștință și grijă față de cei dragi; gesturile simple pot întări legăturile afective. Pentru sănătate, o rutină bine structurată, cu exerciții regulate și alimentație echilibrată, îți va susține energia.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 9 octombrie 2025

Sub influența lui Uranus, ești tentat să explorezi soluții inovatoare și să abordezi problemele din perspective inedite. În plan profesional, ideile tale originale pot capta atenția celor din jur și pot genera parteneriate de succes. Financiar, este o zi potrivită pentru a analiza strategii alternative de investiție sau surse de venit, dar fără a te grăbi spre decizii impulsive. În dragoste, autenticitatea și comunicarea sinceră sunt cheia unei conexiuni autentice. Implică-te în activități de grup sau cauze sociale – acestea îți aduc inspirație și sentimentul de apartenență. Pe partea de sănătate, experimentează metode noi de menținere a energiei, de la terapii holistice la exerciții în aer liber.

Citește și: Cu cine vei fi compatibil în 2025, potrivit cifrei destinului. Mihai Voropchievici a analizat compatibilitatea cifrelor pentru noul an

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 9 octombrie 2025

Pești, ziua de astăzi te invită să explorezi echilibrul dintre lumea ta interioară și nevoile celor din jur. Sub influența lui Neptun, intuiția ta este amplificată, oferindu-ți o înțelegere profundă a situațiilor și a oamenilor. În carieră, încrederea în instinctele tale îți va aduce decizii inspirate și colaborări productive. Financiar, o revizuire discretă a bugetului te ajută să te aliniez cu valorile și prioritățile tale reale. În dragoste, compasiunea și blândețea ta creează legături emoționale puternice. Activitățile artistice și creative îți aduc bucurie și te ajută să exprimi ceea ce simți. Pentru sănătate, caută echilibrul între trup și minte – exercițiile ușoare, înotul sau tai chi te pot revigora.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
De ce nu mai locuiesc Radu Vâlcan și Adela Popescu la Șușani: „Casa n-a fost făcută doar pentru vacanță”
De ce nu mai locuiesc Radu Vâlcan și Adela Popescu la Șușani: „Casa n-a fost făcută doar pentru vacanță”
Fanatik
El este cel mai talentat jucător de la FCSB. Chiar și magazionerii și bucătarii de la baza din Berceni au recunoscut. „Un fragment de os i se plimba prin picior!”
El este cel mai talentat jucător de la FCSB. Chiar și magazionerii și bucătarii de la baza din Berceni au recunoscut. „Un fragment de os i se plimba prin picior!”
GSP.ro
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
Click.ro
Saveta Bogdan și-a stricat silueta în vacanța de peste Ocean. De ce s-a îngrășat și ce salarii au americanii: „Gata, trec la dietă”
Saveta Bogdan și-a stricat silueta în vacanța de peste Ocean. De ce s-a îngrășat și ce salarii au americanii: „Gata, trec la dietă”
TV Mania
Primele imagini cu bebelușul lui Carmen Grebenișan! A ales un nume cu o poveste neașteptată
Primele imagini cu bebelușul lui Carmen Grebenișan! A ales un nume cu o poveste neașteptată
Redactia.ro
Cine e dansatoarea de 35 de ani care a murit după ce niște șamani i-au spus să renunțe la tratamentul oncologic
Cine e dansatoarea de 35 de ani care a murit după ce niște șamani i-au spus să renunțe la tratamentul oncologic
Citește și...
Antrenorul din România care își alerga jucătorii până la epuizare! Mărturii rare din cantonamentele feroce pe care le făcea: „Porneam televizorul şi adormeam cu el aprins”
Partea mașinii de spălat rufe pe care mulți nu o curăță niciodată, dar care face ca hainele să miroasă urât. Nu este vorba de filtru
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Vremea intră într-un proces de încălzire. Românii vor avea parte de câteva zile însorite
Zodii care dau lovitura pe plan profesional toamna aceasta: mai mulți bani, promovări și oportunități de afirmare
Horoscop 8 octombrie 2025. Ploaie de stele căzătoare - Draconidele. O zodie e pedepsită de astre. Ghinion pe toate planurile: trădări, pierderi și blocaje
Zodii care pierd bani până la sfârșitul lunii. Ajung la sapă de lemn în octombrie
Afirmații înșelătoare despre alimente
Codul Roşu continuă, ce se întâmplă cu şcolile în Bucureşti de joi. Ministrul Educaţiei a făcut anunţul oficial

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Oana Roman, cuvinte grele la adresa lui Cătălin Botezatu: „Se îmbracă de zici că vrea să impresioneze un extraterestru”
Oana Roman, cuvinte grele la adresa lui Cătălin Botezatu: „Se îmbracă de zici că vrea să impresioneze un extraterestru”
Elena Hagi, prima apariție solo de când a născut. Soția lui Ianis Hagi a purtat o rochie de lux, de aproape 3.000 de euro
Elena Hagi, prima apariție solo de când a născut. Soția lui Ianis Hagi a purtat o rochie de lux, de aproape 3.000 de euro
Proiecte speciale
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Întâlnirea frumoaselor! Mama Monica Gabor, fiica Irina și mătușa Ramona au întors toate privirile. Fosta soție a lui Irinel e de nerecunoscut: “Monica, tu ești?”
Întâlnirea frumoaselor! Mama Monica Gabor, fiica Irina și mătușa Ramona au întors toate privirile. Fosta soție a lui Irinel e de nerecunoscut: “Monica, tu ești?”
Elle
Ce semnificație specială are numele Kadri, pe care Carmen Grebenișan și iubitul ei l-au ales pentru băiețelul lor, care abia a venit pe lume
Ce semnificație specială are numele Kadri, pe care Carmen Grebenișan și iubitul ei l-au ales pentru băiețelul lor, care abia a venit pe lume
Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, face primele declarații despre nunta artistului cu partenera lui, Andreea: „Nu mai este ok să…”
Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, face primele declarații despre nunta artistului cu partenera lui, Andreea: „Nu mai este ok să…”
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
DailyBusiness.ro
Bolojan schimbă regulile pentru pensionarea anticipată. Pachetul 3 de măsuri include noi restricții
Bolojan schimbă regulile pentru pensionarea anticipată. Pachetul 3 de măsuri include noi restricții
Viitor incert pentru multe firme din România. A crescut puternic numărul procedurilor de preinsolvență!
Viitor incert pentru multe firme din România. A crescut puternic numărul procedurilor de preinsolvență!
A1.ro
Cine e Victoria Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Ce spune despre noul ei rol
Cine e Victoria Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Ce spune despre noul ei rol
Cât costă o ședință de Pilates cu Ioana Tamaș, soția lui Gabi Tamaș de la Asia Express 2025
Cât costă o ședință de Pilates cu Ioana Tamaș, soția lui Gabi Tamaș de la Asia Express 2025
Nicolle Fota se mută din România, după despărțirea de Cătălin Botezatu. În ce relații a rămas cu designerul: „Nu i-am cerut o părere”
Nicolle Fota se mută din România, după despărțirea de Cătălin Botezatu. În ce relații a rămas cu designerul: „Nu i-am cerut o părere”
Adela Popescu, surprinsă de Radu Vâlcan de la primele ore ale dimineții. Actrița a împlinit 39 de ani
Adela Popescu, surprinsă de Radu Vâlcan de la primele ore ale dimineții. Actrița a împlinit 39 de ani
Ce a descoperit Daciana Sârbu după ce s-a afișat cu noul iubit: „Nu am anticipat”
Ce a descoperit Daciana Sârbu după ce s-a afișat cu noul iubit: „Nu am anticipat”
Observator News
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte
Libertatea pentru Femei
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Redactia.ro
Cine e dansatoarea de 35 de ani care a murit după ce niște șamani i-au spus să renunțe la tratamentul oncologic
Cine e dansatoarea de 35 de ani care a murit după ce niște șamani i-au spus să renunțe la tratamentul oncologic
Cine este noua „Blondă de la Cotroceni”. Andreea Miu, femeia care va deveni omul de bază al lui Nicușor Dan la Palatul Prezidențial
Cine este noua „Blondă de la Cotroceni”. Andreea Miu, femeia care va deveni omul de bază al lui Nicușor Dan la Palatul Prezidențial
Anunțul oficial al Hidroelectrica pentru clienți: prețurile energiei vor crește din octombrie
Anunțul oficial al Hidroelectrica pentru clienți: prețurile energiei vor crește din octombrie
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop 9 octombrie 2025. Astrele te îndeamnă să nu forțezi lucrurile
Horoscop 9 octombrie 2025. Astrele te îndeamnă să nu forțezi lucrurile
Lovitură de teatru la CCR! Ce au decis judecătorii despre pensiile speciale și pachetul fiscal
Lovitură de teatru la CCR! Ce au decis judecătorii despre pensiile speciale și pachetul fiscal
Geniul care a salvat lumea din Al Doilea Război Mondial a prezis cea mai mare amenințare a omenirii. Astăzi, profeția s-a împlinit
Geniul care a salvat lumea din Al Doilea Război Mondial a prezis cea mai mare amenințare a omenirii. Astăzi, profeția s-a împlinit
Un medic avertizează: acest cancer periculos poate apărea oriunde pe corp
Un medic avertizează: acest cancer periculos poate apărea oriunde pe corp
TV Mania
Primele imagini cu bebelușul lui Carmen Grebenișan! A ales un nume cu o poveste neașteptată
Primele imagini cu bebelușul lui Carmen Grebenișan! A ales un nume cu o poveste neașteptată
Fiul lui Will Smith și-a îngrijorat fanii. Jaden a slăbit și a bifat mai multe apariții bizare. Cum a apărut la Săptămâna Modei de la Paris
Fiul lui Will Smith și-a îngrijorat fanii. Jaden a slăbit și a bifat mai multe apariții bizare. Cum a apărut la Săptămâna Modei de la Paris
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
Monica Tatoiu, dezvăluiri șocante! Cum a aflat că are cancer: „Pierd un litru de sânge la trei zile”
Monica Tatoiu, dezvăluiri șocante! Cum a aflat că are cancer: „Pierd un litru de sânge la trei zile”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton