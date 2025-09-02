  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 3 septembrie 2025. Probleme pe plan financiar pentru o zodie. Ghinioanele se țin lanț

Horoscop 3 septembrie 2025. Probleme pe plan financiar pentru o zodie. Ghinioanele se țin lanț

Horoscop 3 septembrie 2025. Probleme pe plan financiar pentru o zodie. Ghinioanele se țin lanț
Claudia Grigore
.

Horoscop 3 septembrie 2025. O zi în care planurile se pot da peste cap într-un mod neașteptat pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Astăzi, nativii din Gemeni se confruntă cu provocări serioase pe plan financiar, iar astrele îi avertizează să fie extrem de prudenți. Situațiile neașteptate pot destabiliza bugetul, iar cheltuielile neprevăzute se pot aduna mai rapid decât și-ar fi dorit

Horoscop 3 septembrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 3 septembrie 2025

Berbec, odată cu trigonul dintre Marte și Pluto, ești animat astăzi de o combinație puternică de ambiție și determinare. Energia ta îți susține parcursul profesional, oferind oportunități de leadership. Pune accent pe comunicare, pentru că relațiile interpersonale joacă un rol esențial acum. Proiectele de grup au șanse mari de reușită sub influența armonioasă a lui Venus și Mercur. Dacă te gândești să începi un nou proiect, astrele sunt de partea ta. Spre seară, odată cu schimbarea poziției Lunii, viața personală iese în prim-plan, cerându-ți să echilibrezi munca și familia. Evită impulsivitatea în chestiuni financiare. Integritatea ta va fi remarcată și apreciată. Alocă timp creativității și pasiunilor personale. Pentru cei singuri, se pot contura noi conexiuni romantice. Ziua favorizează creșterea și vitalitatea – profită de oportunități.

E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 3 septembrie 2025

Taur, astăzi te concentrezi pe obiectivele de viitor, sub influența Lunii care aduce introspecție. Este momentul potrivit pentru a evalua progresul și a ajusta planurile. Saturn îți cere disciplină și structură, mai ales în finanțe – este o zi bună pentru buget sau investiții bine gândite. La locul de muncă, colaborările pot ridica provocări, dar dialogul constructiv aduce rezultate. În dragoste, energia lui Venus aduce șanse de apropiere și noi atracții. Ai grijă de starea ta emoțională și relaxează-te în natură sau prin activități spirituale. Acasă, mici tensiuni pot fi rezolvate prin empatie și comunicare clară.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 3 septembrie 2025

Mercur, guvernatorul Gemenilor, formează aspecte tensionate care pot aduce confuzie în decizii legate de bani sau întârzieri în încasări.
Este o zi în care speculațiile, investițiile riscante sau împrumuturile nu sunt recomandate. Orice pas greșit poate avea efecte pe termen lung. Cel mai înțelept sfat pentru Gemeni este să-și păstreze calmul, să evite impulsivitatea și să se concentreze pe planificare și stabilitate. Ghinioanele pot fi gestionate cu răbdare, dar doar dacă nativii aleg să-și asculte intuiția și să nu se lase atrași în capcane financiare.

Tudor Chirilă, reacție acidă la adresa lui Nicușor Dan. Artistul l-a atacat direct pe președintele țării: „V-au fǎcut farmece serviciile”, iar ce a urmat e și mai și! Mesajul lui s-a viralizat și peste 30 de mii de români au reacționat
Tudor Chirilă, reacție acidă la adresa lui Nicușor Dan. Artistul l-a atacat direct pe președintele țării: „V-au fǎcut farmece serviciile”, iar ce a urmat e și mai și! Mesajul lui s-a viralizat și peste 30 de mii de români au reacționat
Recomandarea zilei

Citește și Cum pot evita zodiile stresul. Ghidul complet al relaxării în această toamnă

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 3 septembrie 2025

Rac, astăzi intuiția te ajută să gestionezi emoțiile și relațiile apropiate. Luna pune accent pe viața de familie și pe rezolvarea unor tensiuni prin compasiune. În carieră, Jupiter favorizează extinderea rețelelor și noi colaborări. Financiar, fii atent la cheltuieli, mai ales pe partea de distracții. În dragoste, energia este favorabilă gesturilor romantice și conexiunilor profunde. Cei singuri pot întâlni persoane interesante în contexte culturale sau artistice. Ai grijă de echilibrul interior prin meditație sau yoga.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 3 septembrie 2025

Leu, astrele îți amplifică magnetismul și carisma. Soarele și Jupiter îți deschid oportunități profesionale și șanse de afirmare. Ești sprijinit să îți pui creativitatea în valoare și să atragi noi colaboratori. În dragoste, Venus aduce pasiune și gesturi romantice, ideale pentru întărirea legăturilor. Financiar, fii atent la cheltuieli neașteptate, chiar dacă veniturile se anunță promițătoare. Acasă, clipele petrecute în familie îți aduc bucurie și echilibru. Ziua este ideală pentru a străluci, dar și pentru a cultiva relațiile cu oamenii dragi.

Citește și Zodii care rămân singure la început de toamnă. Nu pot trece peste infidelitățile partenerilor!

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 3 septembrie 2025

Fecioară, Mercur îți ascuțește atenția la detalii. Proiectele complexe cer astăzi precizie și disciplină. Financiar, planificarea atentă și reducerea cheltuielilor inutile aduc stabilitate. La locul de muncă, colaborările sunt favorizate, iar capacitatea ta de analiză este apreciată. În dragoste, comunicarea deschisă și tandră aduce armonie. Seara este potrivită pentru introspecție sau jurnal personal. O zi care îți oferă claritate și șansa de a construi baze solide pentru viitor.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 3 septembrie 2025

Balanță, Venus îți aduce echilibru și armonie în toate domeniile. Relațiile personale și profesionale beneficiază de diplomația ta. Este un moment bun pentru negocieri și rezolvarea conflictelor. În dragoste, farmecul tău sporește șansele de apropiere și pasiune. Financiar, astrele te îndeamnă să investești responsabil, cu gândul la viitor. Creativitatea este stimulată, așa că dedică timp artei sau hobby-urilor. Ai grijă să îți păstrezi echilibrul și în plan personal – odihna și relaxarea sunt la fel de importante ca munca.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 3 septembrie 2025

Scorpion, Pluto îți aduce introspecție și dorința de transformare. Profesional, abordările inovatoare și curajul de a ieși din tipare îți aduc avantaje. Financiar, fii prudent și analizează toate riscurile înainte de a investi. În dragoste, sinceritatea și vulnerabilitatea întăresc legăturile. Cei singuri pot descoperi atracții puternice prin conversații profunde. Dedica-ți timp introspecției sau activităților artistice. Ziua favorizează schimbarea autentică și redefinirea priorităților.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 3 septembrie 2025

Săgetător, Jupiter îți alimentează dorința de cunoaștere și explorare. Ziua este ideală pentru studiu, călătorii sau extinderea orizonturilor profesionale. Ideile curajoase pot câștiga teren dacă le prezinți cu tact. Financiar, intuiția îți aduce beneficii dacă ești atent la riscuri. Relațiile personale se bucură de sinceritate și entuziasm, iar întâlnirile spontane aduc surprize plăcute. Starea de sănătate este bună, mai ales dacă alegi activități în aer liber. O zi plină de energie constructivă, menită să te ajute să îți lărgești perspectivele.

Citește și Zodii care dau lovitura pe toate planurile în septembrie 2025. Sunt nativii norocoși ai lunii!

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 3 septembrie 2025

Capricorn, Saturn îți oferă structură și claritate. La locul de muncă, atenția la planuri și organizarea meticuloasă te ajută să obții rezultate durabile. Financiar, ești sprijinit să consolidezi bugete și să te concentrezi pe economii. În dragoste, discuțiile despre viitor cu partenerul aduc stabilitate. Cei singuri pot atrage conexiuni serioase și mature. Ai grijă la echilibrul dintre muncă și sănătate – odihna este la fel de importantă ca disciplina. Astăzi, perseverența și răbdarea îți deschid drumul spre succes pe termen lung.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 3 septembrie 2025

Vărsător, Uranus îți aduce idei inovatoare și o viziune unică. La locul de muncă, contribuțiile tale originale sunt apreciate și pot deschide drumuri noi. Financiar, apar oportunități neconvenționale, dar verifică-le atent înainte de a acționa. Relațiile personale cer flexibilitate și comunicare deschisă. Cei singuri pot întâlni persoane speciale prin activități de grup sau interese comune. Ai grijă la echilibrul dintre stimularea mentală și odihna fizică. O zi ideală pentru a lăsa autenticitatea să te ghideze și pentru a îndrăzni să spargi tiparele.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 3 septembrie 2025

Pești, energia lui Neptun îți amplifică intuiția și creativitatea. Profesional, ești inspirat să găsești soluții originale și să te implici în proiecte artistice sau umanitare. În relații, conexiunile emoționale profunde îți aduc satisfacții și întăresc legăturile existente. Cei singuri pot întâlni persoane speciale în contexte spirituale sau artistice. Financiar, visele mari trebuie susținute de planuri practice – evită cheltuielile impulsive. Sănătatea emoțională este pe primul loc; dedică timp relaxării și echilibrului interior. O zi în care intuiția îți luminează drumul și îți deschide noi perspective.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Imaginea inedită cu Archie și Lilibet, copiii Prințului Harry și ai lui Meghan Markle. Ea i-a arătat cu ocazia sezonului doi al serialului ei de pe Netflix
Imaginea inedită cu Archie și Lilibet, copiii Prințului Harry și ai lui Meghan Markle. Ea i-a arătat cu ocazia sezonului doi al serialului ei de pe Netflix
Fanatik
El e fundașul central pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB: „E înalt, dă bine cu capul!”. Ce spune despre Ngezana și Dawa
El e fundașul central pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB: „E înalt, dă bine cu capul!”. Ce spune despre Ngezana și Dawa
GSP.ro
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
Click.ro
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
TV Mania
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Citește și...
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv
Carmen Iohannis s-a săturat! Gestul făcut faţă de români după ce Klaus şi-a dat demisia. Abia aştepta să...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
ANM, o nouă alertă meteo pentru începutul toamnei
Zodia care are ghinion în dragoste în septembrie 2025: „O despărțire”
Horoscop 2 septembrie 2025. Luna Nouă în Fecioară. Zodia care câștigă bani cu nemiluita. Astrele i-au pregătit surprize de neuitat
Horoscop septembrie 2025. Zodia care își schimbă destinul. Toamna îi aduce bucurii imense și noroc din plin
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Mara Bănică arată trăsnet la 50 de ani. Vedeta a slăbit 20 de kilograme, după Asia Express. Ce DIETĂ a ținut: Este foarte simplă

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce scrie în biletele pe care Maria Avram i le-a trimis ispitei Cătălin. Concurenta le-a păstrat, iar acum le-a făcut publice
Ce scrie în biletele pe care Maria Avram i le-a trimis ispitei Cătălin. Concurenta le-a păstrat, iar acum le-a făcut publice
Dana Budeanu, atac la soția șefului Rapid. Ce i-a transmis Dianei Șucu: „Nu știi ce-i aia muncă. Ai tupeul infect”
Dana Budeanu, atac la soția șefului Rapid. Ce i-a transmis Dianei Șucu: „Nu știi ce-i aia muncă. Ai tupeul infect”
Proiecte speciale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Ce se întâmplă după emisiune cu domnu' Marian și Bianca, după ce Radu l-a certat în fața întregii națiuni pe Corleone! Ce am văzut în seara de luni, contrazis total
Ce se întâmplă după emisiune cu domnu' Marian și Bianca, după ce Radu l-a certat în fața întregii națiuni pe Corleone! Ce am văzut în seara de luni, contrazis total
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Elle
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
După despărțirea de tatăl copiilor ei, vedeta noastră iubește din nou! Cine este iubitul ei și ce a dezvăluit despre relația lor: „Este adevărat...”
După despărțirea de tatăl copiilor ei, vedeta noastră iubește din nou! Cine este iubitul ei și ce a dezvăluit despre relația lor: „Este adevărat...”
DailyBusiness.ro
Cu ce se ocupă imigranții veniți în România în 2025. Majoritatea lucrează în domenii precum construcțiile și producția
Cu ce se ocupă imigranții veniți în România în 2025. Majoritatea lucrează în domenii precum construcțiile și producția
Români jefuiți în Turcia, la un hotel de lux, în 2025. S-au furat banii din seif și înlocuiți cu bancnote false
Români jefuiți în Turcia, la un hotel de lux, în 2025. S-au furat banii din seif și înlocuiți cu bancnote false
A1.ro
Mesajul ispitei Andrușca după clipele de intimitate cu Andrei de la Insula Iubirii 2025. Ce a putut să spună despre băiat
Mesajul ispitei Andrușca după clipele de intimitate cu Andrei de la Insula Iubirii 2025. Ce a putut să spună despre băiat
De ce a refuzat ispita Mattia să meargă la dream date cu Bianca de la Insula Iubirii: „E parte din meserie”
De ce a refuzat ispita Mattia să meargă la dream date cu Bianca de la Insula Iubirii: „E parte din meserie”
Andreea Bălan, dezvăluiri rare despre stopul cardio-respirator din 2019 și fosta relație cu Tiberiu Argint: „A fost cel mai rău dintre toți”
Andreea Bălan, dezvăluiri rare despre stopul cardio-respirator din 2019 și fosta relație cu Tiberiu Argint: „A fost cel mai rău dintre toți”
Zi mare în familia Anamariei Prodan. Laurențiu Reghecampf Jr. a împlinit 17 ani
Zi mare în familia Anamariei Prodan. Laurențiu Reghecampf Jr. a împlinit 17 ani
Florin Răducioiu s-a despărțit de iubita lui, Andreea Albăstroiu. Cei doi urmau să se căsătorească anul acesta
Florin Răducioiu s-a despărțit de iubita lui, Andreea Albăstroiu. Cei doi urmau să se căsătorească anul acesta
Observator News
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
Libertatea pentru Femei
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă o despărțire uluitoare în showbizul de la noi! Și-au spus adio când toți așteptau să-i vadă la altar.
După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă o despărțire uluitoare în showbizul de la noi! Și-au spus adio când toți așteptau să-i vadă la altar.
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Viva.ro
Sorin Grindeanu face declarația care aruncă în aer scena politică din România. Nimeni nu se aștepta la MUTAREA asta chiar în acest moment: ”Am greșit...” Continuarea este analizată acum peste tot
Sorin Grindeanu face declarația care aruncă în aer scena politică din România. Nimeni nu se aștepta la MUTAREA asta chiar în acest moment: ”Am greșit...” Continuarea este analizată acum peste tot
Ella de la Insula Iubirii a încălcat regulamentul și a divulgat ce s-a întâmplat după terminarea emisiunii. Andrei, Teo sau...? Uluitor ce a dezvăluit: „În viață, nimic nu se pierde”
Ella de la Insula Iubirii a încălcat regulamentul și a divulgat ce s-a întâmplat după terminarea emisiunii. Andrei, Teo sau...? Uluitor ce a dezvăluit: „În viață, nimic nu se pierde”
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente imagini sunt comentate de toți
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente imagini sunt comentate de toți
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Redactia.ro
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi
Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Concedii medicale, între dreptul pacientului și abuz: ce spun autoritățile din România și Franța
Concedii medicale, între dreptul pacientului și abuz: ce spun autoritățile din România și Franța
Tinerii între 15 și 29 de ani din orașe, mai expuși la depresie și singurătate decât cei din mediul rural. Ce arată noile studii
Tinerii între 15 și 29 de ani din orașe, mai expuși la depresie și singurătate decât cei din mediul rural. Ce arată noile studii
Primul sezon de răceli în colectivitate. Ce trebuie să știe părinții
Primul sezon de răceli în colectivitate. Ce trebuie să știe părinții
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, s-a dovedit a fi inutil și riscant
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, s-a dovedit a fi inutil și riscant
TV Mania
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
Ce face acum Oana Mareș, fosta soție a lui Augustin Viziru. S-a schimbat enorm în ultimii ani
Ce face acum Oana Mareș, fosta soție a lui Augustin Viziru. S-a schimbat enorm în ultimii ani
Imagini rare cu marea iubire a lui Ion Țiriac! Cum arată Sophie Ayad, la 54 de ani. I-a dăruit doi copii afaceristului
Imagini rare cu marea iubire a lui Ion Țiriac! Cum arată Sophie Ayad, la 54 de ani. I-a dăruit doi copii afaceristului
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton