  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 28 decembrie 2025. Greșelile trecutului ies la suprafață și aduc repercursiuni. O zodie este lovită puternic de karma

Horoscop 28 decembrie 2025. Greșelile trecutului ies la suprafață și aduc repercursiuni. O zodie este lovită puternic de karma

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.

Horoscop 28 decembrie 2025. O zi plină de încercări pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Pentru Fecioară, ziua de astăzi are un puternic caracter karmic și nu lasă loc de interpretări superficiale. Sub influența unor aspecte astrale tensionate, faptele, deciziile și compromisurile făcute în trecut revin în prim-plan, cerând explicații și, mai ales, asumare. Karma acționează direct, fără menajamente, iar Fecioara este forțată să privească lucid unde a greșit și ce a ignorat intenționat.

Horoscop 28 decembrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 28 decembrie 2025

Berbec, ziua de astăzi aduce un val energizant, pe fondul alinierii armonioase dintre Marte și Mercur. Această influență îți amplifică abilitățile de comunicare, făcând din acest moment unul excelent pentru discuții importante sau negocieri. Pot apărea provocări care îți testează răbdarea, însă calitățile tale naturale de lider ies la suprafață și te ajută să găsești soluții eficiente. În relațiile personale, pune accent pe empatie – partenerul sau prietenii apropiați ar putea avea nevoie de sprijinul tău. Fizic, simți nevoia de mișcare, așa că un antrenament în aer liber sau un sport nou te pot ajuta să-ți canalizezi energia. Fii atent la deciziile impulsive, mai ales în plan financiar; prudența este cheia progresului. Spre seară, acordă-ți timp pentru reflecție. Fie că alegi să scrii sau să meditezi, autocunoașterea îți va fi de folos.

Gata, e oficial! A plecat de la Antena 1 și a și a semnat noul contract. A făcut marele anunț și toți au fost surprinși când au aflat unde poate fi văzut
Gata, e oficial! A plecat de la Antena 1 și a și a semnat noul contract. A făcut marele anunț și toți au fost surprinși când au aflat unde poate fi văzut
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 28 decembrie 2025

Venus, planeta ta guvernatoare, susține stabilitatea și confortul, îndemnându-te să te bucuri de atmosfera caldă a căminului. Este un moment potrivit pentru a face ordine și a elibera spațiul, lăsând loc pentru idei noi. Din punct de vedere financiar, este indicată prudența, deoarece pot apărea cheltuieli neprevăzute. Practicismul tău te va ajuta să le gestionezi fără dificultăți. Social, poți primi o invitație la un eveniment unde farmecul tău va fi apreciat; aceste conexiuni pot deschide uși către colaborări sau prietenii viitoare. În dragoste, exprimă-ți recunoștința față de cei dragi – gesturile sincere consolidează relațiile. Concentrarea pe sine este esențială; un proiect creativ poate aduce satisfacții neașteptate.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 28 decembrie 2025

Gemeni, mișcările astrale de astăzi îți trezesc curiozitatea și dorința de experiențe noi. Mercur, planeta ta guvernatoare, formează aspecte favorabile, sporindu-ți agilitatea mentală și talentul de comunicator. Profită de acest context pentru a explora idei noi sau pentru a începe un curs online. Interacțiunile sociale sunt dinamice, fiind o zi excelentă pentru networking. Totuși, evită să te împrăștii prea mult; prioritizarea este esențială. În relații, abordarea jucăușă apropie oamenii, dar nu neglija profunzimea emoțională. Din punct de vedere financiar, gândirea inovatoare poate aduce oportunități profitabile. Spre seară, relaxează-te cu activități care îți stimulează mintea, precum lectura sau jocurile de logică.

Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Recomandarea zilei

Citește și: Zodiile care atrag ghinionul ca un magnet! Ferește-te de ele!

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 28 decembrie 2025

Luna, guvernatoarea ta, te îndeamnă spre introspecție și activități care hrănesc sufletul. Este o zi ideală pentru îngrijire personală și pentru a te dedica pasiunilor tale. Financiar, există perspective de creștere, însă răbdarea și planificarea atentă sunt esențiale. Social, dialogurile profunde cu familia sau prietenii apropiați îți aduc împlinire. În relațiile sentimentale, vulnerabilitatea consolidează legăturile și sporește încrederea. Energia zilei favorizează gesturile caritabile; chiar și ajutorul oferit în forme mici va avea un impact mare. Seara, o plimbare liniștită sau meditația te ajută să te ancorezi și să apreciezi simplitatea vieții.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 28 decembrie 2025

Leu, astăzi reflectoarele sunt îndreptate spre aspirațiile tale. Soarele îți alimentează ambiția și te încurajează să preiei inițiativa. Creativitatea curge natural, fiind un moment excelent pentru a face pași îndrăzneți în proiectele tale. Profesional, ai ocazia să-ți demonstrezi abilitățile de lider și să-i inspiri pe ceilalți. Financiar, evită excesele; echilibrul în cheltuieli îți asigură stabilitatea. Social, carisma ta atrage susținere și colaborări. În plan personal, generozitatea și căldura ta întăresc relațiile, iar o discuție sinceră poate reaprinde pasiunea. Spre seară, relaxează-te cu un film sau cu muzică, pentru a-ți reîncărca energia.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 28 decembrie 2025

Pe plan profesional, pot apărea consecințe ale unor alegeri neinspirate, amânări sau lipsă de fermitate în momente-cheie. Este posibil ca o promisiune nerespectată sau o strategie construită pe baze fragile să se prăbușească, obligând nativii să regândească prioritățile și modul în care își gestionează responsabilitățile. Lecția este clară: perfecționismul nu înlocuiește onestitatea și consecvența.
În plan personal, relațiile sunt supuse unui test dur. Nemulțumiri vechi, critici nespuse sau greșeli trecute pot ieși la suprafață, provocând tensiuni sau chiar rupturi temporare. Fecioara este pusă în fața unei alegeri strategice: continuă să controleze totul sau învață să-și asume vulnerabilitatea și să repare ce se mai poate repara.
Din punct de vedere emoțional, ziua cere introspecție și disciplină interioară. Nu este un moment pentru scuze sau justificări, ci pentru analiză rece și decizii mature. O revizuire serioasă a priorităților devine inevitabilă, mai ales în ceea ce privește echilibrul dintre muncă, viața personală și sănătatea mentală.
Mesajul astral este ferm: karma nu pedepsește, ci corectează. Pentru Fecioară, această zi poate deveni un punct de cotitură major, dacă are curajul să învețe lecția și să construiască mai responsabil de aici înainte.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 28 decembrie 2025

Balanță, echilibrul este tema centrală a zilei, sub influența binevoitoare a lui Venus. Relațiile și mediul înconjurător cer armonizare, ceea ce face ziua ideală pentru interacțiuni sociale și activități creative. Dialogurile deschise cu cei dragi consolidează înțelegerea reciprocă. Profesional, colaborarea este cheia succesului, iar diplomația ta aduce rezultate. Financiar, analizează atent opțiunile înainte de a lua decizii. La nivel personal, arta și frumosul îți aduc bucurie și inspirație. Spre seară, combină activitatea cu relaxarea, într-un cadru calm, care să-ți ofere liniște și claritate.

Citește și: Zodii de bărbați care mint de îngheață apele în relație. Sunt cei mai periculoși parteneri!

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 28 decembrie 2025

Scorpion, energiile zilei activează un proces profund de introspecție și transformare. Sub influența lui Pluto, ești îndemnat să te implici în demersuri personale care cer intensitate și concentrare maximă. Profesional, este un moment favorabil pentru a aborda problemele de fond într-un mod proactiv; capacitatea ta de a cerceta și de a scoate la lumină adevăruri ascunse îți oferă un avantaj clar. Financiar, este indicată o revizuire atentă a investițiilor, cu accent pe înțelegerea profundă a detaliilor pentru a stimula creșterea. Social, magnetismul tău atrage oameni relevanți; alege conexiuni aliniate cu valorile și viziunea ta. În relațiile personale, încrederea și onestitatea consolidează baza; exprimarea deschisă a speranțelor și temerilor întărește legăturile.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 28 decembrie 2025

Săgetător, setea ta de cunoaștere și aventură este în prim-plan. Prezența expansivă a lui Jupiter te invită să explorezi noi orizonturi – fie prin înscrierea la un curs, fie prin planificarea unor călătorii viitoare. Profesional, ideile tale inovatoare capătă tracțiune; exprimă-le cu îndrăzneală pentru a inspira progresul. Financiar, riscurile calculate pot aduce rezultate pozitive, cu condiția să existe o plasă de siguranță. Social, întâlnirile sunt pline de energie; caută persoane care îți lărgesc perspectiva și îți împărtășesc entuziasmul. În relațiile personale, spiritul de aventură poate reaprinde pasiunea și deschide drumuri către experiențe memorabile. Pentru sănătate, alege activități fizice care îți provoacă corpul și îți energizează spiritul, precum drumețiile sau dansul.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 28 decembrie 2025

Capricorn, ziua pune accent pe responsabilitate și ambiție, pe fondul alinierii Soarelui cu Saturn, care îți întărește integritatea și determinarea. Concentrează-te pe stabilirea unor obiective realizabile în carieră; abordarea ta strategică și etica muncii vor produce beneficii pe termen lung. Financiar, investițiile prudente au potențial de creștere și se aliniază aspirațiilor tale materiale. Social, apropie-te de persoane care îți împărtășesc viziunea asupra viitorului, consolidând relații utile atât personal, cât și profesional. În plan intim, arată apreciere pentru sprijinul partenerului – gesturile mici întăresc conexiunile. Pentru sănătate, menține echilibrul între efortul fizic și bunăstarea mentală; yoga sau programele structurate de fitness îți cresc reziliența.

Citește și: Zodii care scapă de ghinion în decembrie. Le așteaptă un sfârșit de an spectaculos!

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 28 decembrie 2025

Uranus te stimulează să gândești neconvențional, fiind un moment ideal pentru brainstorming creativ sau inițierea unor proiecte vizionare. Exprimă-ți individualitatea – perspectivele tale unice inspiră schimbare. Financiar, explorează strategii inventive de creștere, păstrând adaptabilitatea ca principiu. Social, conectează-te cu persoane cu interese similare; implicarea comunitară îți satisface vocația umanitară și îți lărgește orizonturile. În relațiile personale, comunicarea liberă sporește înțelegerea, iar spontaneitatea aduce prospețime. Pentru sănătate, diversifică rutina cu activități care stimulează corpul și mintea – încearcă sporturi sau cursuri noi.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 28 decembrie 2025

Sub ghidajul lui Neptun, ești orientat către preocupări artistice și spirituale care îți îmbogățesc universul interior. Profesional, pot apărea intuiții valoroase – ai încredere în ele pentru a lua decizii inspirate. Financiar, claritatea este esențială; monitorizarea atentă asigură stabilitate și previne iluziile. Social, implică-te în gesturi de compasiune care reflectă empatia ta, consolidând legături prin înțelegere și bunătate. În relațiile personale, dialogurile deschise adâncesc conexiunile, permițând vulnerabilității să coexiste cu forța. Practicile de îngrijire personală – meditația, muzica sau arta – îți revigorează spiritul. Seara, creează un sanctuar de liniște acasă pentru reflecție asupra viselor și aspirațiilor.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026. Mercur va intra în zodia Capricornului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026. Mercur va intra în zodia Capricornului
Fanatik
Marea campioană care renunță la rețelele de socializare! Cum explică decizia radicală luată: ”Mi-am dat seama de asta”
Marea campioană care renunță la rețelele de socializare! Cum explică decizia radicală luată: ”Mi-am dat seama de asta”
GSP.ro
Cristiano și Georgina și-au cumpărat insule de 8 milioane de euro! Unde sunt poziționate: „Am simțit conexiunea de la prima vizită”
Cristiano și Georgina și-au cumpărat insule de 8 milioane de euro! Unde sunt poziționate: „Am simțit conexiunea de la prima vizită”
Click.ro
Fuego, primele declarații despre viața sentimentală! „Nu sunt un om singur!” Ce spune despre relația de peste 25 de ani cu Irina Loghin?
Fuego, primele declarații despre viața sentimentală! „Nu sunt un om singur!” Ce spune despre relația de peste 25 de ani cu Irina Loghin?
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Redactia.ro
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
Citește și...
Cum au ajuns cumnați Gică Hagi și Gică Popescu? „A zăpăcit-o pe femeie cu trandafiri. I-a umplut casa”
TABEL Când se poate pensiona un militar născut în 1970, 1975, 1980
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Feli, mesaj tranșant pentru fani: Nu mai mimați fericirea
Horoscop 27 decembrie 2025. O zodie dă lovitura vieții. Se deschide ușa norocului și primește tot ce a visat
Horoscop săptămânal 29 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026. Revelion spectaculos pentru o zodie. Începe noul an cu vești bune pe plan profesional, dar și sentimental
Zodii care își găsesc marea iubire în ianuarie 2026
Pârtii de schi de vis
Muzica populară românească este în DOLIU! Unul dintre marii artişti ai României a murit în somn, la 54 de ani

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum reușește Iulia Vântur să aibă aceeași siluetă de ani de zile. Ce bea pe stomacul gol în fiecare dimineață: „Mănânc doar seara”
Cum reușește Iulia Vântur să aibă aceeași siluetă de ani de zile. Ce bea pe stomacul gol în fiecare dimineață: „Mănânc doar seara”
„Fiți oameni, e gratis!” Liviu Vârciu, despre familie, copilărie și Revelionul cel mai nebun de la Antena 1 / Exclusiv
„Fiți oameni, e gratis!” Liviu Vârciu, despre familie, copilărie și Revelionul cel mai nebun de la Antena 1 / Exclusiv
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Elle
Monica Bîrlădeanu, despre secretele siluetei sale de invidiat. Cum se menține în formă la 46 de ani: „Mă ține disciplinată și constantă”
Monica Bîrlădeanu, despre secretele siluetei sale de invidiat. Cum se menține în formă la 46 de ani: „Mă ține disciplinată și constantă”
Corina Dănilă, apariție rară alături de soțul ei, Dorin Enache. Cum au fost surprinși cei doi
Corina Dănilă, apariție rară alături de soțul ei, Dorin Enache. Cum au fost surprinși cei doi
Ionuț Rusu, declarații despre despărțirea de Viviana Sposub. Actorul a recunoscut că au pus punct brusc relației și că a suferit după separare: „Nu s-a terminat cum trebuie...”
Ionuț Rusu, declarații despre despărțirea de Viviana Sposub. Actorul a recunoscut că au pus punct brusc relației și că a suferit după separare: „Nu s-a terminat cum trebuie...”
DailyBusiness.ro
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
A1.ro
Mesaje de „La mulți ani” de Sfântul Ștefan 2025: Urări creștine și felicitări cu imagini pentru sărbătoriții zilei
Mesaje de „La mulți ani” de Sfântul Ștefan 2025: Urări creștine și felicitări cu imagini pentru sărbătoriții zilei
Silviu Mircescu, despre serialul „Cei trimiși” și rolul de tată: „Trebuie să recunosc că îl răsfăț foarte mult pe băiețelul meu” / Exclusiv
Silviu Mircescu, despre serialul „Cei trimiși” și rolul de tată: „Trebuie să recunosc că îl răsfăț foarte mult pe băiețelul meu” / Exclusiv
Mihai Trăistariu, dezvăluiri fără perdea despre relația pe care a avut-o cu o femeie căsătorită. "Ea a tras de mine!" Reacția soțului când a aflat că e înșelat
Mihai Trăistariu, dezvăluiri fără perdea despre relația pe care a avut-o cu o femeie căsătorită. "Ea a tras de mine!" Reacția soțului când a aflat că e înșelat
Horoscop 27 decembrie 2025. O zodie dă lovitura vieții. Se deschide ușa norocului și primește tot ce a visat
Horoscop 27 decembrie 2025. O zodie dă lovitura vieții. Se deschide ușa norocului și primește tot ce a visat
Cătălin Mustață, despre revenirea pe micile ecrane în serialul „Cei trimiși”, viața în Texas și destinația romantică în care ea și soțul ei vor petrece Revelionul: „Suntem plimbăreți amândoi și de câte ori avem ocazia fugim în locuri necunoscute” / Exclusiv
Cătălin Mustață, despre revenirea pe micile ecrane în serialul „Cei trimiși”, viața în Texas și destinația romantică în care ea și soțul ei vor petrece Revelionul: „Suntem plimbăreți amândoi și de câte ori avem ocazia fugim în locuri necunoscute” / Exclusiv
Observator News
Plăcinta întinsă din Arad, vedeta pregătirilor de Revelion: "Cine găseşte bănuţul va avea un an plin de noroc"
Plăcinta întinsă din Arad, vedeta pregătirilor de Revelion: "Cine găseşte bănuţul va avea un an plin de noroc"
Libertatea pentru Femei
Incredibil! Vedeta PRO TV s-a despărțit în mare secret, iar acum iubește din nou! “Singurele interacțiuni pe care le mai avem sunt legate de cei trei copii pe care îi avem împreună”
Incredibil! Vedeta PRO TV s-a despărțit în mare secret, iar acum iubește din nou! “Singurele interacțiuni pe care le mai avem sunt legate de cei trei copii pe care îi avem împreună”
"Simt că mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul....”. Vești triste și imagini greu de văzut cu artistul iubit de toți românii
"Simt că mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul....”. Vești triste și imagini greu de văzut cu artistul iubit de toți românii
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Redactia.ro
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cea mai agresivă formă de cancer cerebral, tratată cu picături nazale
Cea mai agresivă formă de cancer cerebral, tratată cu picături nazale
Un nou medicament ar putea opri boala Alzheimer înainte de pierderea memoriei
Un nou medicament ar putea opri boala Alzheimer înainte de pierderea memoriei
Vitamina D nu se absoarbe în organism în lipsa unui mineral esențial
Vitamina D nu se absoarbe în organism în lipsa unui mineral esențial
Medicament anticancer neașteptat. Bacteria care a eliminat complet tumorile, fără efecte severe
Medicament anticancer neașteptat. Bacteria care a eliminat complet tumorile, fără efecte severe
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Cum arată mama Anei Bodea din „Lia – Soția soțului meu” și „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”. Asemănarea care i-a surprins pe fani
Cum arată mama Anei Bodea din „Lia – Soția soțului meu” și „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”. Asemănarea care i-a surprins pe fani
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&amp;B! Așa se menține în formă artista
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&amp;B! Așa se menține în formă artista
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton