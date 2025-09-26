  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 27 septembrie 2025. Zodia care e la răscruce de destin. Trebuie să facă alegeri dificile

Horoscop 27 septembrie 2025. Zodia care e la răscruce de destin. Trebuie să facă alegeri dificile

Horoscop 27 septembrie 2025. Zodia care e la răscruce de destin. Trebuie să facă alegeri dificile
Claudia Grigore
.

Horoscop 27 septembrie 2025. O zi cu schimbări majore pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Astăzi, Balanța se află într-un moment astral cu o încărcătură aparte, ca și cum Universul ar fi decis să pună în balanță întreaga sa existență. Aspectele tensionate dintre Saturn și Pluto aduc în prim-plan teme legate de responsabilitate, adevăr interior și nevoia de a lua decizii majore. Este o zi în care compromisurile nu mai funcționează, iar indecizia specifică nativilor trebuie depășită.

Horoscop 27 septembrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 27 septembrie 2025

Berbec, odată ce planeta ta guvernatoare, Marte, formează astăzi un aspect puternic, simți un val de energie care te împinge spre acțiune. Este o zi excelentă pentru a rezolva sarcini ce necesită rezistență și entuziasm. Totuși, fii atent la impulsivitate, care poate genera conflicte inutile, mai ales în relațiile apropiate. Seara promite ocazii sociale în care îți poți demonstra abilitățile de lider. Din punct de vedere financiar, cântărește bine opțiunile înainte de investiții. Creativitatea este la cote ridicate; profită pentru a explora un nou hobby sau a dezvolta un proiect personal. Pe planul sănătății, transformă energia acestei zile într-un antrenament fizic constructiv.

„Omul abuzat în casa aia am fost eu!”. Alexandru Ciucu spune că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei. Ce detalii intime din mariajul lor a făcut publice
„Omul abuzat în casa aia am fost eu!”. Alexandru Ciucu spune că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei. Ce detalii intime din mariajul lor a făcut publice
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 27 septembrie 2025

Taur, Venus îți ghidează pașii astăzi, sporind dorința de armonie și confort. E o zi excelentă pentru activități artistice sau pentru a-ți redecora spațiul, aducându-l în acord cu interiorul tău. La serviciu, atenția la detalii te ajută să finalizezi proiecte cu succes. În relații, e nevoie de răbdare și înțelegere, căci cineva drag poate trece prin momente dificile. Financiar, evită cheltuielile impulsive și gândește strategic pe termen lung. Pentru sănătate, alege activități relaxante, precum yoga sau plimbările în natură. Ritmul tău stabil te va ajuta să depășești orice turbulențe emoționale.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 27 septembrie 2025

Gemeni, Mercur îți amplifică astăzi abilitățile de comunicare, oferindu-ți ocazia să creezi legături și să transmiți idei cu impact. Este o zi favorabilă negocierilor și colaborărilor. Totuși, evită risipirea energiei în prea multe direcții. La muncă, un blocaj vechi poate fi rezolvat prin adaptabilitatea și ingeniozitatea ta. Relațiile personale se consolidează prin sinceritate, dar nu uita să asculți activ. Financiar, revizuiește planurile existente și ajustează-le după nevoile actuale. Creativitatea este la cote ridicate, iar un hobby sau proiect personal îți poate aduce satisfacții deosebite.

Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 27 septembrie 2025

Rac, Luna te influențează puternic, aducând nevoia de stabilitate emoțională și apropiere de familie. Este momentul perfect pentru a petrece timp cu cei dragi sau pentru activități casnice. La serviciu, intuiția te ghidează spre soluții inspirate. Din punct de vedere financiar, planificarea și economisirea sunt esențiale. În dragoste, claritatea și sinceritatea aduc liniște și apropiere. Pentru sănătate, acordă-ți momente de introspecție prin meditație sau jurnal personal. Atmosfera domestică și liniștea sufletească sunt prioritățile acestei zile.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 27 septembrie 2025

Leu, Soarele te luminează astăzi cu energie și carismă, oferindu-ți șansa să ieși în evidență. Inițiază proiecte sau prezintă-ți ideile cu încredere. Profesional, poți primi recunoaștere, dar evită să devii autoritar. Financiar, se întrevede progres, dar amână cheltuielile impulsive. În relații, căldura ta consolidează legături importante. Este o zi favorabilă pentru socializare și activități creative. Pentru sănătate, alternează momentele de activitate intensă cu perioade de odihnă. Generozitatea ta naturală atrage aprecierea celor din jur.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 27 septembrie 2025

Fecioară, Mercur îți accentuează claritatea și analiza. Este o zi ideală pentru a organiza și a rezolva sarcini complicate. La locul de muncă, precizia ta face diferența, dar evită să devii prea critic. Financiar, verifică toate detaliile înainte de a lua decizii importante. Relațiile beneficiază de conversații sincere și de sprijinul tău practic. Sănătatea poate fi îmbunătățită prin adoptarea unor noi rutine echilibrate. Hobby-urile și micile bucurii îți aduc relaxare.

Citeşte şi: Care sunt cele mai toxice perechi de zodii într-o relație. Nu ar trebui să fie niciodată împreună!

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 27 septembrie 2025

Pe plan profesional, se cere o hotărâre clară: continuarea pe un drum deja cunoscut, dar limitativ, sau curajul de a face o schimbare radicală. Din punct de vedere financiar, este nevoie de prudență – tentațiile sau promisiunile iluzorii pot ascunde capcane greu de gestionat ulterior.
În viața personală, tensiunile ies la suprafață. Relațiile care nu mai au o fundație solidă riscă să se clatine, dar tocmai aceste încercări obligă Balanța să își redefinească prioritățile și să decidă cine merită să rămână în viața sa.
Deși ziua nu este una ușoară, ea este un moment de cotitură. Lecția pe care o aduc astrele este aceea a asumării. Alegerea făcută acum, chiar dacă dureroasă sau dificilă, va deschide un drum nou, mai autentic și mai aproape de adevărata menire a nativului.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 27 septembrie 2025

Scorpion, astrele îți trezesc astăzi dorința de introspecție și transformare. Ai ocazia să-ți analizezi în profunzime emoțiile și să aduci schimbări în viața ta. Profesional, strategia ta atentă te ajută să faci pași importanți pe termen lung. Financiar, fii prudent și cere sfaturi înainte de a lua decizii majore. Relațiile pot trece prin discuții intense, dar acestea vor aduce claritate și vindecare. Activitățile creative sau sportive te ajută să eliberezi energia acumulată.

Citește și: Minerva dezvăluie ce zodii vor da lovitura în 2025. Se anunță vremuri grele pentru nativii a trei semne zodiacale

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 27 septembrie 2025

Săgetător, Jupiter îți aduce optimism și curaj, încurajându-te să explorezi noi orizonturi. Este o zi excelentă pentru planuri de călătorie sau pentru aprofundarea unor domenii de cunoaștere. La serviciu, ideile tale vizionare atrag apreciere, dar evită să te întinzi prea mult. Financiar, apar perspective promițătoare, însă fii disciplinat în gestionarea lor. Relațiile sunt animate de sinceritate și aventură, consolidând legături importante. Activitățile în aer liber îți oferă energie și vitalitate.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 27 septembrie 2025

Capricorn, Saturn te îndeamnă astăzi la disciplină și pragmatism. Este o zi bună pentru planificare și pentru gestionarea resurselor cu atenție. Profesional, răbdarea și munca susținută dau rezultate. Financiar, păstrează un buget strict și gândește pe termen lung. În relații, sinceritatea și calmul te ajută să depășești eventuale tensiuni. Alocă timp pentru odihnă și introspecție, căci echilibrul între muncă și relaxare este vital.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 27 septembrie 2025

Vărsător, Uranus îți aprinde astăzi spiritul inovator. Este momentul să explorezi idei noi și să ieși din rutină. La serviciu, propunerile tale originale pot aduce progres, dar prezintă-le cu tact pentru a câștiga sprijin. Financiar, optează pentru soluții creative, dar bine documentate. Relațiile se îmbunătățesc prin conversații sincere și planuri comune. Activitățile care îți stimulează mintea și corpul îți sporesc energia.

Citește și: Cu cine vei fi compatibil în 2025, potrivit cifrei destinului. Mihai Voropchievici a analizat compatibilitatea cifrelor pentru noul an

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 27 septembrie 2025

Pești, influența lui Neptun îți accentuează sensibilitatea și intuiția. Este o zi excelentă pentru a te conecta la latura ta creativă și spirituală. La muncă, ideile tale vizionare pot rezolva probleme vechi, dar asigură-te că ai și un plan practic. Financiar, păstrează prudența și evită cheltuielile emoționale. În relații, compasiunea și deschiderea întăresc legăturile. Sănătatea beneficiază de practici relaxante, precum meditația sau plimbările în natură.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Nunta lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru. Noile declarații ale președintelui despre eveniment
Nunta lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru. Noile declarații ale președintelui despre eveniment
Fanatik
Gigi Becali, anunţ triumfător: “ Le-am tăiat aripile imediat: 3 puncte, victorie de 1,5 milioane de euro!” Ce schimbare voia să facă în timpul meciului
Gigi Becali, anunţ triumfător: “ Le-am tăiat aripile imediat: 3 puncte, victorie de 1,5 milioane de euro!” Ce schimbare voia să facă în timpul meciului
GSP.ro
Fiica lui Mihai Stoica va avea emisiune la un canal TV de sport din România
Fiica lui Mihai Stoica va avea emisiune la un canal TV de sport din România
Click.ro
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
TV Mania
Câți bani a câștigat Raluca Bădulescu la „Asia Express”? Suma te va lăsa fără cuvinte, iar Florin Stamin a primit mult mai puțin!
Câți bani a câștigat Raluca Bădulescu la „Asia Express”? Suma te va lăsa fără cuvinte, iar Florin Stamin a primit mult mai puțin!
Redactia.ro
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi
Citește și...
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala României”. Târnovanu, titular cu Austria?! “Am greşit cu Moldovan”
Cum să îndepărtezi petele de apă de pe tavan, indiferent cât de vechi sunt
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Makaveli, acuzații dure pentru Rizea: Proxenetism și angajament cu serviciile secrete franceze
Horoscop săptămânal 29 septembrie - 5 octombrie 2025. O zodie prinde curaj și își schimbă viața. Se reinventează și o ia pe calea succesului
Zodiile care au noroc începând cu 3 octombrie. Sunt privilegiate de astre
Zodii care se despart în octombrie. Nu pot trece peste infidelitățile partenerilor
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Ella Vișan este sfâșiată de durere. Anunţul cumplit făcut cu ochii în lacrimi

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Donald Trump și soția sa, Melania, surprinși în timpul unei conversații aprinse în avion. Cum au fost filmați
Donald Trump și soția sa, Melania, surprinși în timpul unei conversații aprinse în avion. Cum au fost filmați
Ce avere are Serghei Mizil. Câți bani primește din pensie lunar și care a fost onorariul de la Asia Express
Ce avere are Serghei Mizil. Câți bani primește din pensie lunar și care a fost onorariul de la Asia Express
Proiecte speciale
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Elle
Este anunțul momentului despre Smiley! Ce surpriză fabuloasă le pregătește artistul fanilor săi: „O experiență unică și memorabilă”
Este anunțul momentului despre Smiley! Ce surpriză fabuloasă le pregătește artistul fanilor săi: „O experiență unică și memorabilă”
Fiica Andreei Marin nu își dorește să rămână în America după ce termină studiile. Ce a dezvăluit vedeta despre planurile de viitor ale Violetei: „Se va descurca”
Fiica Andreei Marin nu își dorește să rămână în America după ce termină studiile. Ce a dezvăluit vedeta despre planurile de viitor ale Violetei: „Se va descurca”
Dana Rogoz a împlinit 40 de ani! Confesiunea emoționantă făcută de actriță de ziua ei de naștere: „Sunt extrem de norocoasă că am primit...” FOTO
Dana Rogoz a împlinit 40 de ani! Confesiunea emoționantă făcută de actriță de ziua ei de naștere: „Sunt extrem de norocoasă că am primit...” FOTO
DailyBusiness.ro
Divizia pentru servicii financiare a Zitec își dublează veniturile în S1 2025, contribuind la creșterea de 20% a companiei
Divizia pentru servicii financiare a Zitec își dublează veniturile în S1 2025, contribuind la creșterea de 20% a companiei
Avertisment AFM: Înscrierile la Rabla Auto 2025 sunt gratuite și se fac doar pe site-ul oficial
Avertisment AFM: Înscrierile la Rabla Auto 2025 sunt gratuite și se fac doar pe site-ul oficial
A1.ro
Cine este Dilinca și cum a devenit celebră pe internet. Va participa la Power Couple 2026 alături de logodnicul ei
Cine este Dilinca și cum a devenit celebră pe internet. Va participa la Power Couple 2026 alături de logodnicul ei
Vica Blochina s-a reprofilat. A urmat cursuri de psihonumerologie în Rusia, iar acum predă în România
Vica Blochina s-a reprofilat. A urmat cursuri de psihonumerologie în Rusia, iar acum predă în România
Ce i-a spus Eva Maria, fiica Elenei Udrea, acesteia după eliberarea din închisoare. Confesiunile care au emoționat-o profund: „Și-a întipărit în minte tot ce s-a întâmplat în...”
Ce i-a spus Eva Maria, fiica Elenei Udrea, acesteia după eliberarea din închisoare. Confesiunile care au emoționat-o profund: „Și-a întipărit în minte tot ce s-a întâmplat în...”
Cum arată părinții lui Teo de la Insula iubirii. Imagini rare cu mama și tatăl fostei ispite
Cum arată părinții lui Teo de la Insula iubirii. Imagini rare cu mama și tatăl fostei ispite
De ce s-au despărțit, de fapt, Anda Adam și Victor Slav: „Am fost părăsită”. Cei doi au format un cuplu timp de șase ani
De ce s-au despărțit, de fapt, Anda Adam și Victor Slav: „Am fost părăsită”. Cei doi au format un cuplu timp de șase ani
Observator News
O nouă alertă cu drone în Danemarca. Încă un aeroport a fost închis pe timp de noapte
O nouă alertă cu drone în Danemarca. Încă un aeroport a fost închis pe timp de noapte
Libertatea pentru Femei
Doliu profund la vârful României! A murit unul dintre cei mai mari oameni ai țării, care a marcat întreaga națiune. Mesajul pios al lui Nicușor Dan
Doliu profund la vârful României! A murit unul dintre cei mai mari oameni ai țării, care a marcat întreaga națiune. Mesajul pios al lui Nicușor Dan
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Viva.ro
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi
A IESIT LA IVEALA TOT!! Nu s-a stiut NIMIC despre ei: &quot;Ne-am sarutat!!!&quot; E vorba de doua vedete de la noi
A IESIT LA IVEALA TOT!! Nu s-a stiut NIMIC despre ei: &quot;Ne-am sarutat!!!&quot; E vorba de doua vedete de la noi
Detalii picante despre relația Florin Piersic și Angela Similea. Cum se iubeau pe ascuns cei doi artiști
Detalii picante despre relația Florin Piersic și Angela Similea. Cum se iubeau pe ascuns cei doi artiști
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Grupa de sânge necunoscută până acum. Ce au aflat cercetătorii
Grupa de sânge necunoscută până acum. Ce au aflat cercetătorii
Horoscop 26 septembrie. 3 zodii cu protecție divină. Află dacă ești printre ele
Horoscop 26 septembrie. 3 zodii cu protecție divină. Află dacă ești printre ele
Un compus din ceaiul verde și o vitamină comună ar putea sprijini protecția creierului împotriva Alzheimerului
Un compus din ceaiul verde și o vitamină comună ar putea sprijini protecția creierului împotriva Alzheimerului
CNAS anunță modificări la biletele de trimitere și internare. Reguli noi pentru pacienți
CNAS anunță modificări la biletele de trimitere și internare. Reguli noi pentru pacienți
TV Mania
Câți bani a câștigat Raluca Bădulescu la „Asia Express”? Suma te va lăsa fără cuvinte, iar Florin Stamin a primit mult mai puțin!
Câți bani a câștigat Raluca Bădulescu la „Asia Express”? Suma te va lăsa fără cuvinte, iar Florin Stamin a primit mult mai puțin!
Imagini irezistibile cu Aryna Sabalenka! Campioana și-a lăsat inhibițiile acasă și a făcut senzație în Grecia
Imagini irezistibile cu Aryna Sabalenka! Campioana și-a lăsat inhibițiile acasă și a făcut senzație în Grecia
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
Tania Budi a găsit elixirul tinereții veșnice. Cum arată vedeta în costum de baie la 57 de ani
Tania Budi a găsit elixirul tinereții veșnice. Cum arată vedeta în costum de baie la 57 de ani
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
Îți amintești de trupa Angels? Cum arată acum Raluca, una dintre solistele care făceau furori! E de nerecunoscut la aproape 40 de ani
Îți amintești de trupa Angels? Cum arată acum Raluca, una dintre solistele care făceau furori! E de nerecunoscut la aproape 40 de ani
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton