  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 26 decembrie 2025. O zodie se întoarce la o fostă iubire. Se lasă purtată de val și trăiește pasiunea la cote maxime

Horoscop 26 decembrie 2025. O zodie se întoarce la o fostă iubire. Se lasă purtată de val și trăiește pasiunea la cote maxime

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.

Horoscop 26 decembrie 2025. O zi cu multe redescoperiri pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Pentru Scorpion, ziua de astăzi activează una dintre cele mai sensibile și intense zone ale hărții astrale: trecutul emoțional. Sub influențe puternice de tip karmic, amintiri, dorințe neîncheiate și legături care nu au fost pe deplin închise revin în prim-plan cu o forță greu de ignorat.

Horoscop 26 decembrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 26 decembrie 2025

Este o zi ideală pentru a-ți seta obiective noi. Ești plin de idei, datorită alinierii dintre Mercur și Uranus, ceea ce face ca discuțiile de afaceri să fie deosebit de productive. Totuși, fii atent la deciziile impulsive care pot apărea pe fondul entuziasmului crescut.
În plan sentimental, romantismul plutește în aer pentru cei dispuși să iasă din zona de confort. Berbecii singuri pot simți o scânteie în locuri neașteptate, așa că rămâi deschis întâlnirilor. Financiar, poate apărea o oportunitate surprinzătoare. Ai încredere în instincte, dar nu neglija verificările necesare. Spre seară, pot apărea tensiuni cu familia sau prietenii apropiați, mai ales din cauza unor neînțelegeri minore. Comunicarea clară va menține armonia. Cei pasionați de sport simt nevoia să își depășească limitele – amintește-ți că echilibrul este esențial pentru a evita suprasolicitarea.

Gata, e oficial! A plecat de la Antena 1 și a și a semnat noul contract. A făcut marele anunț și toți au fost surprinși când au aflat unde poate fi văzut
Gata, e oficial! A plecat de la Antena 1 și a și a semnat noul contract. A făcut marele anunț și toți au fost surprinși când au aflat unde poate fi văzut
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 26 decembrie 2025

Venus îți ghidează interacțiunile, sporindu-ți capacitatea de a armoniza și negocia eficient, atât în plan personal, cât și profesional. Poți simți nevoia de a reevalua relațiile, căutând conexiuni mai profunde, care să îți ofere creștere și înțelegere.
Din punct de vedere financiar, influența lui Jupiter sugerează o creștere a resurselor, posibil prin materializarea unei oportunități așteptate de mult. Rămâi diligent, deoarece este un moment excelent pentru a planta semințele unor investiții viitoare. Cum Luna îți tranzitează sectorul sănătății, este indicat să acorzi timp relaxării și îngrijirii personale; meditația sau o plimbare ușoară în natură pot fi benefice. Dimineața poate părea mai lentă, însă energia crește spre după-amiază, stimulând creativitatea și capacitatea de a rezolva probleme. Evită excesele alimentare, mai ales seara.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 26 decembrie 2025

Cu Mercur activând sectorul comunicării, este esențial să te exprimi mai clar ca niciodată. Pot apărea neînțelegeri, în special cu frații sau vecinii, însă răbdarea îți va fi aliat. Este o zi excelentă pentru a finaliza un proiect mai vechi sau pentru a-ți nota gândurile într-un jurnal.
În dragoste, onestitatea emoțională este prioritară. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții despre așteptări; gestionează-le cu grijă pentru a consolida legătura. Gemenii singuri pot descoperi că discuțiile interesante se transformă în conexiuni romantice neașteptate. Financiar, evită cumpărăturile impulsive, deoarece prezența lui Saturn cere prudență. Creativitatea este amplificată seara, sub influența lui Neptun, inspirând activități artistice sau conversații filozofice.

Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 26 decembrie 2025

Luna îți tranzitează sectorul domestic, încurajându-te să îți îngrijești spațiul și să îl transformi într-un refugiu confortabil. Este o zi excelentă pentru a găzdui o întâlnire restrânsă sau pentru a te ocupa de îmbunătățiri în locuință. Conexiunile emoționale cu cei dragi sunt puternice, iar gesturile din suflet contează enorm.
Profesional, este un moment potrivit pentru a te concentra pe obiectivele pe termen lung; evită deciziile grăbite, deoarece Marte îți influențează sectorul muncii și cere răbdare. Financiar, consecvența este cheia – pașii mici duc la stabilitate pe final de an. În dragoste, simți nevoia de a aprofunda angajamentele sau poți întâlni pe cineva cu care rezonezi profund. În timp ce împachetezi cadouri sau te implici în activități festive, menține echilibrul între a dărui și a avea grijă de tine.

Citește și: Câștiguri neașteptate pentru 5 zodii înainte de sărbători. Ele trag lozul cel mare!

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 26 decembrie 2025

Soarele îți amplifică abilitățile de networking, fiind o zi ideală pentru a relua legătura cu cunoștințe și pentru a-ți extinde cercul social. Activitățile creative primesc un impuls, iar împărtășirea talentelor tale poate aduce recompense neașteptate. Încrederea este ridicată, însă nu uita să împarți lumina reflectoarelor.
În dragoste, pasiunea se intensifică sub influența lui Venus; dacă ești singur, poți atrage atenția cu ușurință. Relațiile se dezvoltă prin comunicare sinceră și momente de bucurie comună. Financiar, este recomandat să îți revizuiești bugetul și planurile pentru cheltuielile festive. Reflectează la realizări și stabilește intenții pentru viitor. Echilibrul amplifică bucuria, iar carisma ta aduce fericire celor din jur.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 26 decembrie 2025

Influența lui Mercur îți ascuțește atenția la detalii, fiind un moment ideal pentru a finaliza sarcini de final de an sau pentru a-ți organiza spațiul personal. Un sentiment de împlinire nu va întârzia să apară. Relațiile beneficiază de gesturi atent gândite; ai încredere în capacitatea ta de a-ți exprima clar sentimentele.
În dragoste, conversațiile oneste ajută la alinierea intențiilor cu partenerul. Din punct de vedere financiar, intuițiile sunt puternice și favorizează deciziile strategice; este un moment bun pentru a consolida obiectivele financiare pe termen lung. Pentru sănătate, echilibrul dintre muncă și relaxare este esențial; o seară liniștită, cu o carte bună, susține pacea interioară. Activitățile care stimulează mintea îți îmbunătățesc starea de spirit, iar îngrijirea personală te ajută să depășești micile disconforturi fizice. Astrele susțin studiul, tehnologia și dezvoltarea intelectuală.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 26 decembrie 2025

Venus îți tranzitează semnul, favorizând relațiile plăcute și creând o atmosferă caldă în viața personală. Atracția evenimentelor festive este puternică, fiind o zi excelentă pentru a organiza sau a participa la reuniuni. Profesional, abilitățile tale diplomatice ies în evidență; capacitatea de a media conflicte îți aduce recunoaștere.
În dragoste, scânteile romantice pot apărea, mai ales în contexte festive. Balanțele singure pot atrage persoane fermecătoare prin activități sociale. Financiar, deciziile prudente, luate cu sprijinul unor persoane de încredere, sporesc stabilitatea. Creativitatea este susținută astral, aducând inspirație în activitățile cotidiene. Menține un echilibru între muncă și relaxare pentru a-ți conserva energia. Seara este potrivită pentru activități relaxante și culturale.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 26 decembrie 2025

Scorpionul, semn guvernat de transformare și pasiune, se lasă purtat de valul emoțiilor și face un pas decisiv înapoi spre o fostă iubire.
Această reîntoarcere nu este întâmplătoare și nici superficială. Astrele indică o conexiune profundă, marcată de intensitate, magnetism și atracție aproape obsesivă. Relația respectivă a lăsat urme adânci, iar ceea ce nu a fost spus sau trăit până la capăt cere acum rezolvare. Scorpionul nu revine din nostalgie, ci din nevoia de a retrăi, de a clarifica sau de a transforma complet o poveste care încă arde.
Pasiunea atinge cote maxime, iar reîntâlnirea este una explozivă, încărcată de emoții puternice și dorințe reprimate. Comunicarea este directă, fără măști, iar intensitatea momentului poate reaprinde sentimente pe care ambii parteneri credeau că le-au depășit. Totuși, astrele avertizează: tentația este mare, dar lecția karmică trebuie înțeleasă, nu ignorată.
Din perspectivă astrologică, această revenire are rolul unei purificări emoționale. Scorpionul este pus în fața adevărului său afectiv și trebuie să decidă dacă această iubire merită un nou capitol sau doar închiderea definitivă. Indiferent de rezultat, ziua de azi marchează un moment intens, transformator, în care pasiunea, adevărul și asumarea merg mână în mână.

Citește și: Zodiile care primesc cele mai bune vești de Crăciun! Trăiesc cea mai frumoasă perioadă din an

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 26 decembrie 2025

Jupiter îți insuflă un sentiment de entuziasm și curiozitate, stimulând planurile pentru aventuri viitoare. Discuțiile cu prietenii sau mentorii aduc inspirație și perspective noi. Din punct de vedere financiar, prudența este esențială; evaluarea investițiilor și a cheltuielilor contribuie la stabilitatea pe termen lung.
Educația și dezvoltarea personală sunt favorizate, fiind un moment bun pentru a te înscrie la cursuri care îți susțin evoluția. În plan sentimental, relațiile capătă o notă profundă; vulnerabilitatea întărește legăturile, iar Săgetătorii singuri pot atrage persoane interesante prin carismă. Profesional, colaborarea stimulează inovația – acceptă puncte de vedere diverse pentru rezultate optime. Canalizează energia în activități fizice pentru a-ți menține vitalitatea.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 26 decembrie 2025

Saturn aflat în semnul tău subliniază importanța planurilor structurate și a strategiilor pe termen lung, încurajând o analiză lucidă a realizărilor și ajustărilor necesare pentru 2026. Profesional, se conturează un potențial solid de progres; aliniază-ți obiectivele cu termene realiste.
Abilitățile financiare sunt accentuate, favorizând investițiile inspirate. Eforturile de echipă aduc rezultate consistente, așa că valorifică colaborarea. În plan personal, conversațiile autentice cu cei dragi adâncesc conexiunile și susțin evoluția reciprocă. Relațiile sentimentale se consolidează prin aspirații comune și comunicare matură; Capricornii singuri pot atrage admiratori prin determinare. Pentru sănătate, echilibrul între efort și odihnă este vital. Seara este ideală pentru timp petrecut cu familia și reflecții asupra realizărilor.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 26 decembrie 2025

Influența lui Uranus stimulează inovația în plan personal și profesional. Tehnologii sau metode noi pot revoluționa modul în care lucrezi; rămâi deschis experimentelor care pot duce la descoperiri importante. Implicarea în comunitate îți aduce satisfacții și îți permite să îți exprimi viziunea originală.
Financiar, este recomandat să monitorizezi atent cheltuielile pentru a menține stabilitatea viitoare. Discuțiile cu prietenii generează dezbateri stimulante și îți lărgesc orizonturile intelectuale. În dragoste, spontaneitatea aduce prospețime; planurile neprevăzute pot aprofunda relațiile sau pot crea contexte interesante pentru cei singuri. Pentru sănătate, relaxarea mentală și activitățile creative sunt esențiale; practicile de mindfulness te ajută să gestionezi nivelul ridicat de energie.

Citește și: Zodii cu noroc la bani în decembrie. Au parte de surprize financiare de proporții

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 26 decembrie 2025

Neptun susține introspecția și îți oferă revelații importante despre parcursul personal și relații. Exprimarea prin artă sau muzică te ajută să îți aliniezi viziunea interioară cu realitatea. În dragoste, curenții romantici sunt puternici; Venus amplifică empatia și conexiunile intuitive cu partenerul. Peștii singuri pot avea întâlniri captivante în medii artistice.
Din punct de vedere financiar, pot apărea investiții inspirate sau soluții pentru datorii, ghidate de intuiție și ciclurile lunare. Colaborările atrag energii favorabile; bazează-te pe instinct în proiectele comune. Pentru sănătate, optează pentru exerciții blânde și abordări holistice care îți echilibrează sensibilitatea emoțională. Seara petrecută cu cei dragi aduce confort și bucurie.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imagini rare cu fiica Nicoletei Luciu, care nu a mai apărut în public de când era mică. Cum arată Kim la 14 ani
Imagini rare cu fiica Nicoletei Luciu, care nu a mai apărut în public de când era mică. Cum arată Kim la 14 ani
Fanatik
Luptă pentru avere în familia nepoatei lui Horațiu Potra, care a fost arestată preventiv. Ce bunuri a moștenit Patricia Potra
Luptă pentru avere în familia nepoatei lui Horațiu Potra, care a fost arestată preventiv. Ce bunuri a moștenit Patricia Potra
GSP.ro
Cristiano și Georgina și-au cumpărat insule de 8 milioane de euro! Unde sunt poziționate: „Am simțit conexiunea de la prima vizită”
Cristiano și Georgina și-au cumpărat insule de 8 milioane de euro! Unde sunt poziționate: „Am simțit conexiunea de la prima vizită”
Click.ro
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Redactia.ro
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
Citește și...
El a fost cel mai bun fotbalist din lume. Topul în care Messi și Ronaldo nici nu contează
Camera de bord în 2026: când te ajută ca probă și când îți poate crea probleme
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Crăciunul lui Mihai Dedu, mai emoționant ca niciodată: De când avem viitoarea noră în casă, e și mai frumos
Zodii care își găsesc marea iubire în ianuarie 2026
Horoscop 25 decembrie 2025. Crăciun fericit pentru o zodie. O veste neașteptat de bună îi va înveseli sărbătorile
Horoscop 24 decembrie 2025. O zodie rămâne singură în Ajun de Crăciun. O despărțire extrem de dureroasă îi tulbură viața
Pârtii de schi de vis
Se schimbă banii de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul în ajunul Crăciunului, NIMENI nu se aștepta

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Theo Rose le închide gura celor care o sfătuiesc să se tuneze: „Nu mă zăpăciți. Eu nu îmi pun nici buze, nici sâni”. Care este motivul
Theo Rose le închide gura celor care o sfătuiesc să se tuneze: „Nu mă zăpăciți. Eu nu îmi pun nici buze, nici sâni”. Care este motivul
Andreea Bănică, adevărul destrămarea trupei Exotic. Ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani
Andreea Bănică, adevărul destrămarea trupei Exotic. Ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Elle
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
De ce Magda Pălimariu refuză să se mute în Norvegia, acolo unde locuiește soțul ei: „Nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că…”
De ce Magda Pălimariu refuză să se mute în Norvegia, acolo unde locuiește soțul ei: „Nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că…”
DailyBusiness.ro
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
A1.ro
Luca Zvaleni a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16! Marele campion pleacă acasă cu premiul de 30.000 de Euro și stagiul la Retroscena: „Am fost cel mai fericit de pe pământ!”
Luca Zvaleni a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16! Marele campion pleacă acasă cu premiul de 30.000 de Euro și stagiul la Retroscena: „Am fost cel mai fericit de pe pământ!”
Zodii care își găsesc marea iubire în ianuarie 2026
Zodii care își găsesc marea iubire în ianuarie 2026
Destinația exotică în care Alina Pușcău a plecat de Crăciun: „Sora mea a luat bilete de avion pentru mine și mama mea” / Exclusiv
Destinația exotică în care Alina Pușcău a plecat de Crăciun: „Sora mea a luat bilete de avion pentru mine și mama mea” / Exclusiv
„Rezoluțiile sunt în suflet.” Ce tradiție respectă JO Ioana Anuța cu sfințenie în fiecare an de Crăciun și Revelion / Exclusiv
„Rezoluțiile sunt în suflet.” Ce tradiție respectă JO Ioana Anuța cu sfințenie în fiecare an de Crăciun și Revelion / Exclusiv
Iancu Sterp și Denisa Coțolan au devenit părinți. Primele imagini cu bebelușul: „S-o născut flămând ca tată-său”
Iancu Sterp și Denisa Coțolan au devenit părinți. Primele imagini cu bebelușul: „S-o născut flămând ca tată-său”
Observator News
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
Libertatea pentru Femei
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Redactia.ro
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Mâncarea tradițională de Crăciun – mâncăm sau nu carne de porc?
Mâncarea tradițională de Crăciun – mâncăm sau nu carne de porc?
Institutul Matei Balş din Capitală, luat cu asalt de bucureșteni. Peste 200 de persoane vin zilnic la camera de gardă
Institutul Matei Balş din Capitală, luat cu asalt de bucureșteni. Peste 200 de persoane vin zilnic la camera de gardă
Un virus mortal reapare în Europa! OMS dă alerta: „E mai periculos decât COVID-19”
Un virus mortal reapare în Europa! OMS dă alerta: „E mai periculos decât COVID-19”
Mesaj cu tâlc transmis de Nicușor Dan. Ce le urează românilor, de Crăciun?
Mesaj cu tâlc transmis de Nicușor Dan. Ce le urează românilor, de Crăciun?
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit pentru prima dată în platoul de la Neatza. Brunetă, fuste scurte și glume deocheate
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit pentru prima dată în platoul de la Neatza. Brunetă, fuste scurte și glume deocheate
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&amp;B! Așa se menține în formă artista
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&amp;B! Așa se menține în formă artista
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton