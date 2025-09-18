  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 19 septembrie 2025. Mercur în zodia Balanță și Venus în Fecioară. Zodia care face curățenie în viața ei. Scapă de probleme și destinul o răsplătește

Horoscop 19 septembrie 2025. Mercur în zodia Balanță și Venus în Fecioară. Zodia care face curățenie în viața ei. Scapă de probleme și destinul o răsplătește

Horoscop 19 septembrie 2025. Mercur în zodia Balanță și Venus în Fecioară. Zodia care face curățenie în viața ei. Scapă de probleme și destinul o răsplătește
Claudia Grigore
.

Horoscop 19 septembrie 2025. O zi cu momente memorabile pentru o zodie. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Astăzi, Fecioara se află sub o dublă influență astrală extrem de puternică: Mercur tranzitează zodia Balanței, iar Venus luminează chiar semnul Fecioarei. Această combinație cosmică deschide porțile unei zile de reechilibrare, în care ordinea, claritatea și armonia devin priorități absolute.

Horoscop 19 septembrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 19 septembrie 2025

Pe măsură ce Marte îți alimentează energia, ziua de azi îți oferă un impuls natural de a înfrunta direct orice provocare. Ai o dispoziție proactivă, transformând planurile în acțiuni cu grație și eficiență surprinzătoare. Totuși, fii atent să nu te suprasoliciți. Entuziasmul îți poate aduce oboseală dacă nu îți setezi limite clare. În dragoste, comunicarea este cheia – exprimă-ți sentimentele și vei găsi cu ușurință un teren comun. O întâlnire neașteptată îți poate aduce idei noi, revigorând rutina zilnică. Din punct de vedere financiar, e mai bine să reflectezi decât să iei decizii majore. Evită achizițiile impulsive, care s-ar putea să nu-ți aducă satisfacția dorită. Prioritizează sarcinile după importanță, nu după urgență. Pauzele scurte îți vor menține moralul și productivitatea. Pe partea de sănătate, mișcarea regulată îți va păstra echilibrul.

Cum vrea Emmanuel Macron să dovedească faptul că Brigitte, soția lui, e femeie, după zvonurile că Prima Doamnă s-ar fi născut bărbat. Nimeni nu se aștepta vreodată la așa ceva!
Cum vrea Emmanuel Macron să dovedească faptul că Brigitte, soția lui, e femeie, după zvonurile că Prima Doamnă s-ar fi născut bărbat. Nimeni nu se aștepta vreodată la așa ceva!
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 19 septembrie 2025

Energia cosmică de astăzi îți amplifică intuiția, permițându-ți să surprinzi subtilități în conversații și situații. Asta îți oferă un avantaj în interacțiunile personale și profesionale. Ai încredere în instincte, mai ales când deciziile trebuie luate pe loc. Relațiile au nevoie de atenție – un gest sincer sau un simplu mesaj de apreciere poate întări legăturile. În carieră, este posibil să primești recunoaștere pentru munca ta dedicată. Continuă să colaborezi, pentru că munca în echipă aduce rezultate notabile. Totuși, rămâi cu picioarele pe pământ, evită să te lași purtat de val. Financiar, fii prudent: mai bine economisești decât cheltuiești azi, întrucât pot apărea cheltuieli neașteptate. Pentru sănătate, concentrează-te pe rutine care îți revigorează trupul și mintea.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 19 septembrie 2025

Astăzi cosmosul îți luminează creativitatea. Folosește acest val pentru a aborda proiecte ce necesită gândire inovatoare sau pentru a rezolva dileme complexe la muncă. Comunicarea, atuul tău, curge natural, ajutându-te să-ți transmiți ideile cu claritate și farmec. Acest lucru este util în echipe sau în contexte sociale. Ziua e ideală pentru consolidarea rețelelor profesionale – fii deschis colaborărilor neașteptate. În viața personală, empatia ta este evidențiată, încurajând conexiuni autentice. Vulnerabilitatea în relații poate duce la înțelegere profundă și pasiuni reînnoite. Financiar, gândește pe termen lung; mici ajustări pot aduce stabilitate. Evită cheltuielile impulsive – astrele îți recomandă prudență. Alege activități care stimulează atât mintea, cât și corpul.

L-a lăsat cu gura căscată pe Trump! Cum a apărut Kate Middleton la întâlnirea cu Președintele SUA. Wow, ce rochii, ce apariție!! FOTO
L-a lăsat cu gura căscată pe Trump! Cum a apărut Kate Middleton la întâlnirea cu Președintele SUA. Wow, ce rochii, ce apariție!! FOTO
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 19 septembrie 2025

Universul te îndeamnă azi la introspecție, invitându-te să reflectezi asupra experiențelor recente și să extragi înțelepciunea din ele. Această autoanaliză îți amplifică inteligența emoțională, ajutându-te să gestionezi mai bine atât planul personal, cât și cel profesional. La locul de muncă, te poți afla într-o poziție de îndrumare – îmbrățișeaz-o, dar cu modestie. Financiar, reevaluează cheltuielile; adoptă azi o atitudine mai cumpătată. Persoanele apropiate pot apela la sprijinul tău, iar empatia te ajută să întărești legături. În dragoste, comunicarea sinceră aduce beneficii – ia inițiativa. Pentru sănătate, creează o rutină constantă ce îți armonizează trupul și sufletul. Meditația sau exercițiile ușoare îți pot face bine.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 19 septembrie 2025

Carisma ta naturală strălucește azi, potențată de influențele solare. Este o zi excelentă pentru a-ți etala talentele, fie la muncă, fie în contexte sociale. Cei din jur sunt atrași de energia ta vibrantă, iar acest lucru îți sporește potențialul de lider. Totuși, amintește-ți să asculți și să integrezi și perspectivele celorlalți, pentru a evita neînțelegerile. În plan personal, te așteaptă căldură și afecțiune. Un gest surprinzător din partea unei persoane dragi îți va aduce bucurie. Din punct de vedere financiar, ești stabil, dar nu risca investiții acum. Generozitatea ta poate fi canalizată către o cauză nobilă. Pe partea de sănătate, activitatea fizică te ajută, dar nu uita de odihnă.

Citeşte şi: Care sunt cele mai toxice perechi de zodii într-o relație. Nu ar trebui să fie niciodată împreună!

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 19 septembrie 2025

Mercur, planeta comunicării, aduce înțelepciunea necesară pentru ca Fecioara să vadă adevărul dincolo de aparențe și să pună în balanță ce merită păstrat și ce trebuie lăsat în urmă. În același timp, Venus, planeta iubirii și a valorilor, îi oferă nativului puterea de a curăța nu doar spațiul material, ci și sufletul de resentimente, temeri sau atașamente toxice.
Este ziua perfectă pentru Fecioară să facă ordine în relații, să renunțe la greutăți inutile și să traseze limite sănătoase. Deciziile luate acum nu doar că aduc liniște, dar atrag și protecția destinului. Universul răsplătește curajul de a lăsa trecutul în urmă prin oportunități noi, oameni potriviți și drumuri care duc către prosperitate și echilibru.
Pentru Fecioară, această zi funcționează ca un reset astral: curățenia făcută acum, în plan interior și exterior, eliberează loc pentru binecuvântări și șanse care vor schimba viitorul în mod radical.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 19 septembrie 2025

Venus te ghidează azi, aducând echilibru și frumusețe în tot ce faci. Ești atras de activități care îți hrănesc sufletul și îți îmbogățesc mediul. La muncă, cheia este cooperarea – creează un climat incluziv și vei obține rezultate inovatoare. Networkingul este favorizat, aducând oportunități importante. Financiar, evită cheltuielile impulsive și bazează-te pe intuiție. În dragoste, comunicarea deschide drumuri spre angajamente noi sau reînnoirea pasiunii. Sănătatea cere grijă: alege exerciții blânde sau activități creative. Spre finalul zilei, un ritual personal, precum o plimbare relaxantă sau muzică liniștitoare, îți va aduce pace.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 19 septembrie 2025

Energia astrală de azi îți stimulează transformarea, împingându-te să ieși din zona de confort. La muncă, concentrarea și determinarea ta aduc rezultate remarcabile și recunoaștere. Totuși, rămâi flexibil – schimbările neașteptate pot necesita ajustări. Financiar, evită deciziile grăbite și planifică atent. În relații, intensitatea emoțională este puternică: exprimă-ți sentimentele, vulnerabilitatea aduce vindecare și conexiuni mai adânci. Pe partea de sănătate, ascultă-ți corpul și simplifică-ți rutina pentru a preveni stresul. Echilibrează munca cu relaxarea.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 19 septembrie 2025

Spiritul tău aventuros este revitalizat de influența lui Jupiter, care îți deschide noi orizonturi. Ziua e perfectă pentru a învăța, a explora sau a începe proiecte care îți trezesc curiozitatea. La muncă, ideile tale inovatoare atrag atenția și pot aduce noi oportunități. Colaborarea amplifică rezultatele. Financiar, fii optimist dar și precaut – caută echilibrul între entuziasm și pragmatism. Relațiile se bucură de experiențe comune, o ieșire sau o activitate partajată întărește legăturile. Pe partea de sănătate, alege activități care combină exercițiul fizic și relaxarea mentală.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 19 septembrie 2025

O energie stabilă te învăluie azi, îndemnându-te să te concentrezi pe obiectivele pe termen lung. La muncă, perseverența și planificarea atentă sunt esențiale. În echipă, ai răbdare – consensul construiește fundații solide. Financiar, e un moment bun să revizuiești investiții sau să îți setezi noi ținte, dar asigură-te că sunt aliniate valorilor tale. În relații, o conversație sinceră clarifică tensiuni recente. Aprecierea față de cei dragi întărește conexiunile. Pe partea de sănătate, rutina constantă te ajută să îți menții echilibrul. Sportul și momentele de solitudine te stabilizează. Spre seară, reflectează cu recunoștință asupra realizărilor și lecțiilor învățate.

Citește și: Minerva dezvăluie ce zodii vor da lovitura în 2025. Se anunță vremuri grele pentru nativii a trei semne zodiacale

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 19 septembrie 2025

Energia inovatoare de azi îți deschide viziunea și te încurajează să gândești dincolo de limite. Este o zi potrivită pentru brainstorming sau finalizarea proiectelor lăsate în urmă. La muncă, colaborarea este cheia succesului – caută colegi care împărtășesc aceeași viziune. Financiar, fii atent: deși pot apărea oportunități, cercetează bine înainte de a investi. În dragoste, transparența și autenticitatea apropie relațiile. Împarte visurile tale cu persoana iubită. Pentru sănătate, echilibrul e esențial – ai grijă la dietă și practici meditative. Spre seară, dedică-te unor activități creative care îți aduc liniște.

Citește și: Cu cine vei fi compatibil în 2025, potrivit cifrei destinului. Mihai Voropchievici a analizat compatibilitatea cifrelor pentru noul an

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 19 septembrie 2025

Astrele îți stimulează introspecția și creativitatea, făcând din această zi un moment perfect pentru activități artistice sau spirituale. Intuiția îți ghidează deciziile, atât personale cât și profesionale. Empatia ta creează armonie în grupuri, dar nu uita să îți afirmi ideile. Financiar, fii prudent: asigură-te că investițiile respectă valorile tale. În relații, vulnerabilitatea sporește conexiunile – deschide-ți inima în dialoguri autentice. Pe partea de sănătate, caută echilibrul: yoga, plimbările sau alte practici blânde te ajută să te armonizezi. Spre seară, exprimă-ți emoțiile prin creație sau scris.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Cele mai vândute colecții!
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 390 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade 69.9 RON Cumpără acum
James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) 550 RON Cumpără acum
James Bond - Aston Martin Collection (V12 Vanquish, DB5, DBS) James Bond - Aston Martin Collection (V12 Vanquish, DB5, DBS) 290 RON Cumpără acum
James Bond 007 - Q Glider (No Time to Die) James Bond 007 - Q Glider (No Time to Die) 349 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Gafa pe care Trump a făcut-o la întâlnirea cu Kate Middleton. Moment stânjenitor pentru soția sa, Melania
Gafa pe care Trump a făcut-o la întâlnirea cu Kate Middleton. Moment stânjenitor pentru soția sa, Melania
Fanatik
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
GSP.ro
O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu » Conducea Audi-ul lovit de actor. A jucat pentru România în BJK Cup
O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu » Conducea Audi-ul lovit de actor. A jucat pentru România în BJK Cup
Click.ro
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
TV Mania
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Citește și...
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
Melania Trump a arătat prea mult la dineul regal! Rochia decoltată a fost intens dezbătută. Lecţia pe care i-a dat-o Kate
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Avion nevoit să zboare în cerc. Controlorul de trafic dormea
Horoscop 18 septembrie 2025. Zodia care are surpriza vieții. Dă „nas în nas” cu fericirea
Horoscop 17 septembrie 2025. Soarta îi zâmbește. O zodie trebuie să-și urmeze inima și să riște pentru a putea iubi din nou
Horoscop 16 septembrie 2025. Lacrimi amare pentru o zodie. Va regreta amarnic o decizie din trecut
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Adela Popescu revine la TV. Vedeta a semnat fără să stea pe gânduri. Unde o vom vedea: Am răspuns fără discuții: da!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum arată Betty Cea Urâtă la 52 de ani. Cu ce se ocupă acum actrița Ana Maria Orozco
Cum arată Betty Cea Urâtă la 52 de ani. Cu ce se ocupă acum actrița Ana Maria Orozco
Dulceață de ardei iuți, rețeta Gabrielei Cristea. Vedeta a dezvăluit cum prepară cea mai apreciată dulceață a sa
Dulceață de ardei iuți, rețeta Gabrielei Cristea. Vedeta a dezvăluit cum prepară cea mai apreciată dulceață a sa
Proiecte speciale
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Suma uriașă pe care o plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru școala privată a copiilor. Eva și David sunt elevi model
Suma uriașă pe care o plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru școala privată a copiilor. Eva și David sunt elevi model
Acasă la Elena Lasconi. Primărița s-a pus pe grădinărit! Imagini din curtea superbă de la Câmpulung! Cum arată vila pe care a renovat-o complet și a transformat-o într-o “bijuterie
Acasă la Elena Lasconi. Primărița s-a pus pe grădinărit! Imagini din curtea superbă de la Câmpulung! Cum arată vila pe care a renovat-o complet și a transformat-o într-o “bijuterie
Elle
Bella Hadid și-a îngrijorat fanii cu imagini din spital, conectată la perfuzii. Vedeta a vorbit în trecut despre lupta cu boala Lyme: „Îmi pare rău că dispar...”
Bella Hadid și-a îngrijorat fanii cu imagini din spital, conectată la perfuzii. Vedeta a vorbit în trecut despre lupta cu boala Lyme: „Îmi pare rău că dispar...”
Surpriză! O faimoasă artistă este ÎNSĂRCINATĂ, la câteva luni după ce a început o nouă relație. Vedeta va deveni mamă pentru a patra oară: „Sunt entuziasmată.” VIDEO
Surpriză! O faimoasă artistă este ÎNSĂRCINATĂ, la câteva luni după ce a început o nouă relație. Vedeta va deveni mamă pentru a patra oară: „Sunt entuziasmată.” VIDEO
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
DailyBusiness.ro
Cum putem evita o nouă explozie a prețurilor la energie. Anunțul de ultimă oră făcut de ministru
Cum putem evita o nouă explozie a prețurilor la energie. Anunțul de ultimă oră făcut de ministru
Dorian Popa, condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins drogat la volan în 2023
Dorian Popa, condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins drogat la volan în 2023
A1.ro
Portul românesc, din nou copiat de o casă de modă celebră: „Foarte similari, din multe puncte de vedere”
Portul românesc, din nou copiat de o casă de modă celebră: „Foarte similari, din multe puncte de vedere”
Gabi Tamaș și Dan Alexa, implicați într-un accident la Asia Express: „N-a mai găsit frâna și s-a lovit la cap”
Gabi Tamaș și Dan Alexa, implicați într-un accident la Asia Express: „N-a mai găsit frâna și s-a lovit la cap”
Teodora Pană, acuzată că a încercat să fure dintr-un hypermarket. Cum se apără cântăreața de muzică populară: „Cei mai mari hoți”
Teodora Pană, acuzată că a încercat să fure dintr-un hypermarket. Cum se apără cântăreața de muzică populară: „Cei mai mari hoți”
Sonia Simionov a explicat cum va scăpa Toto Dumitrescu de acuzația că a condus sub influența substanțelor interzise: „A fost depistat pozitiv la cocaină. Se execută pedeapsa cea mai mare...”
Sonia Simionov a explicat cum va scăpa Toto Dumitrescu de acuzația că a condus sub influența substanțelor interzise: „A fost depistat pozitiv la cocaină. Se execută pedeapsa cea mai mare...”
Cum își ține Andreea Ibacka familia organizată: „Am un tabel pe zile și ore și e trimis programul”
Cum își ține Andreea Ibacka familia organizată: „Am un tabel pe zile și ore și e trimis programul”
Observator News
Superalimentul care e de 2 ori mai scump la raft decât la producător. E păstrat în bazine îngropate în pământ
Superalimentul care e de 2 ori mai scump la raft decât la producător. E păstrat în bazine îngropate în pământ
Libertatea pentru Femei
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Litoralul românesc și-a menținut competitivitatea în sezonul estival 2025
Litoralul românesc și-a menținut competitivitatea în sezonul estival 2025
Pastila ieftină din fiecare casă care ar putea combate cancerul de colon
Pastila ieftină din fiecare casă care ar putea combate cancerul de colon
Acest fruct este plin de pesticide. Autoritățile au emis o alertă alimentară
Acest fruct este plin de pesticide. Autoritățile au emis o alertă alimentară
Oamenii de știință avertizează: Sistemul este „la capătul puterilor”
Oamenii de știință avertizează: Sistemul este „la capătul puterilor”
TV Mania
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Cum arată casa în care locuiesc Andra și Cătălin Măruță. Ce modificări au făcut recent vilei de un milion de auro
Cum arată casa în care locuiesc Andra și Cătălin Măruță. Ce modificări au făcut recent vilei de un milion de auro
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care o urmează ca să arate impecabil
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care o urmează ca să arate impecabil
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton