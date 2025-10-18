  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 19 octombrie 2025. O zodie este obligată să ia o decizie importantă care îi poate schimba viața

Horoscop 19 octombrie 2025. O zodie este obligată să ia o decizie importantă care îi poate schimba viața

Horoscop 19 octombrie 2025. O zodie este obligată să ia o decizie importantă care îi poate schimba viața
Claudia Grigore
.

Horoscop 19 octombrie 2025. O zi cu decizii grele pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Capricornul traversează astăzi o zi cu o încărcătură karmică puternică, una dintre acele zile rare în care alegerile nu mai pot fi amânate. Sub influența unui aspect tensionat între Saturn, guvernatorul zodiei, și Mercur, nativii sunt puși în fața unei decizii majore ce le poate redefini direcția profesională sau personală.

Horoscop 19 octombrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 19 octombrie 2025

Luna formează un aspect tensionat cu Marte, stârnindu-ți spiritul competitiv. Canalizează această energie într-un mod constructiv și evită deciziile impulsive. La locul de muncă poate apărea o oportunitate neașteptată – ai încredere în instinct, dar analizează cu atenție toate variantele. În plan personal, răbdarea îți va fi pusă la încercare. Comunică deschis pentru a evita neînțelegerile. Creativitatea atinge un vârf spre seară, favorizând ideile noi și proiectele personale. Activitatea fizică te va ajuta să eliberezi tensiunea acumulată. Din punct de vedere financiar, adoptă o abordare conservatoare și evită cheltuielile inutile. Echilibrul și răbdarea sunt cheia succesului de azi.

Ce a cerut Nicușor Dan, în urmă cu doar câteva momente, în cazul exploziei din Rahova. E informația momentului
Ce a cerut Nicușor Dan, în urmă cu doar câteva momente, în cazul exploziei din Rahova. E informația momentului
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 19 octombrie 2025

Influențele astrale de azi te îndeamnă, Taurule, să reflectezi asupra direcției tale profesionale. Trigonul Soare-Saturn îți consolidează ambițiile și te ajută să-ți structurezi obiectivele pe termen lung. Stabilitatea financiară devine prioritară, iar o analiză atentă a investițiilor este binevenită. În plan afectiv, Venus traversează un sector sensibil – fii răbdător și deschis la dialog. O discuție sinceră poate reface legături afective importante. Profesional, menține flexibilitatea, pentru că schimbările neașteptate pot aduce șanse noi. Starea de sănătate se îmbunătățește prin activități care combină relaxarea cu natura – o plimbare în aer liber sau grădinăritul îți pot reda echilibrul. Astăzi, găsești liniștea în lucrurile simple și în oamenii apropiați.

Citeşte şi: Care sunt cele mai toxice perechi de zodii într-o relație. Nu ar trebui să fie niciodată împreună!

„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 19 octombrie 2025

Ziua de 19 octombrie te scoate în evidență prin talentul de comunicare. Mercur îți accentuează elocvența, dar cuadratura cu Neptun te avertizează asupra confuziilor sau interpretărilor greșite. Clarifică tot ce pare ambiguu, mai ales în conversațiile personale. În plan profesional, provocările cer soluții inovatoare – folosește-ți adaptabilitatea. Creativitatea este stimulată, iar ideile noi pot prinde contur. Evită totuși să te supraîncarci cu activități. Pe plan financiar, e momentul potrivit pentru a revizui bugetul și a stabili strategii realiste de economisire. Meditația sau exercițiile de respirație te pot ajuta să-ți menții calmul mental. Azi, ascultarea activă îți aduce mai mult câștig decât vorbele grăbite.

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 19 octombrie 2025

Racule, intuiția ta este astăzi la cote maxime, iar Luna în aspect cu Jupiter aduce optimism și expansiune sufletească. Este o zi favorabilă pentru luarea deciziilor legate de familie și viața personală. La serviciu, creativitatea te ajută să găsești soluții ingenioase. În dragoste, sinceritatea este cea mai bună cale – exprimă-ți emoțiile fără teamă. Racii singuri pot avea întâlniri interesante, iar cei implicați se bucură de momente pline de tandrețe. Evită riscurile financiare și păstrează prudența în investiții. Stresul trebuie eliberat prin activități relaxante – o baie lungă sau lectura preferată pot face minuni. Spre seară, introspecția îți aduce claritate și recunoștință pentru ceea ce ai.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 19 octombrie 2025

Leule, astăzi Soarele îți amplifică strălucirea și dorința de afirmare. Este momentul ideal să-ți pui în valoare abilitățile de lider. În plan profesional, munca în echipă aduce cele mai bune rezultate – inspiră și motivează-i pe ceilalți. Creativitatea ta este în floare, iar un proiect important poate avansa rapid. În dragoste, carisma ta cucerește ușor, dar evită excesele sau promisiunile pe care nu le poți onora. Din punct de vedere financiar, pot apărea câștiguri, însă impulsivitatea poate genera cheltuieli regretabile. Alege echilibrul. Seara îți aduce ocazia de a socializa sau de a te remarca într-un eveniment. Bucură-te de aplauze, dar rămâi autentic.

Citește și: Minerva dezvăluie ce zodii vor da lovitura în 2025. Se anunță vremuri grele pentru nativii a trei semne zodiacale

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 19 octombrie 2025

Fecioară, ziua de azi te provoacă să aplici ordinea și disciplina care te definesc. Mercur și Venus îți aduc claritate în comunicare și armonie în interacțiunile zilnice. Este momentul perfect pentru a organiza, a revizui planuri și a eficientiza procese. În carieră, colaborările pot fi productive, dacă îmbini logica cu empatia. În plan financiar, e o zi excelentă pentru bugetare și prioritizare. Relațiile evoluează frumos dacă îți exprimi gândurile fără critică excesivă. Ai grijă de sănătate printr-o rutină echilibrată – alimentație atentă și exercițiu moderat. Seara te răsplătește cu liniște și satisfacția lucrului bine făcut.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 19 octombrie 2025

Balanță, ziua de 19 octombrie aduce momente de revelație și transformare interioară. Venus, guvernatoarea ta, intră într-un aspect tensionat cu Pluto, scoțând la suprafață adevăruri pe care le-ai evitat. În relații, sinceritatea este esențială – poți aprofunda legături importante dacă alegi vulnerabilitatea în locul controlului. Profesional, alinierea valorilor tale cu cele ale echipei aduce satisfacții. Creativitatea este intensă, iar inspirația vine din introspecție. Atenție la cheltuieli neprevăzute, pot apărea surprize financiare. În plan emoțional, ai nevoie de timp pentru tine – meditația sau arta pot restabili echilibrul. Spre seară, pacea sufletească revine, iar claritatea în gânduri te ajută să iei decizii inspirate.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 19 octombrie 2025

Soarele îți amplifică pasiunea și creativitatea, iar Marte îți oferă curajul necesar pentru a face pași importanți în carieră sau în viața personală. La locul de muncă, gândirea strategică și acțiunile ferme te vor pune în centrul atenției, consolidându-ți reputația. În dragoste, profunzimea emoțională se intensifică – o conversație sinceră poate aprofunda o relație sau chiar reaprinde flacăra dintre tine și partener. Totuși, fii atent la tendințele de posesivitate, care pot umbri armonia. Financiar, ia decizii prudente și gândește pe termen lung. Starea fizică se îmbunătățește prin activități energizante care îți stimulează atât corpul, cât și mintea. Seara, dedică timp pasiunilor și hobby-urilor care îți hrănesc sufletul. Intuiția ta este astăzi cea mai bună busolă – urmeaz-o cu încredere.

Citește și: Cu cine vei fi compatibil în 2025, potrivit cifrei destinului. Mihai Voropchievici a analizat compatibilitatea cifrelor pentru noul an

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 19 octombrie 2025

Săgetătorule, ziua de azi te împinge să-ți lărgești orizonturile, ghidat de energia expansivă a lui Jupiter. Ai parte de oportunități de învățare, de dezvoltare profesională sau chiar de aventuri neașteptate. În carieră, flexibilitatea și deschiderea către nou îți aduc avantaje majore. Relațiile sociale sunt favorizate – poți cunoaște oameni influenți sau prieteni care îți inspiră evoluția. Totuși, nu te risipi în prea multe direcții; fii selectiv cu promisiunile. În dragoste, Venus îți aduce căldură și sinceritate – conexiunile devin mai profunde. Financiar, deciziile prudente îți asigură stabilitate, chiar dacă micile plăceri nu sunt excluse. Activitățile fizice care îmbină mișcarea și relaxarea, precum drumețiile sau yoga, îți fac bine. Spre seară, introspecția și planificarea viitoarelor proiecte îți limpezesc drumul.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 19 octombrie 2025

Este momentul adevărului – acel punct de cotitură în care realitatea nu mai permite compromisuri. Capricornul, deși prudent din fire, simte astăzi presiunea de a acționa, chiar dacă instinctul i-ar spune să mai aștepte. Universul îl împinge spre claritate, obligându-l să aleagă între siguranță și evoluție.
Pentru unii, decizia poate implica schimbarea locului de muncă sau asumarea unei noi responsabilități; pentru alții, renunțarea la o relație sau o situație care nu mai aduce echilibru. Oricum ar fi, rezultatul va marca un prag semnificativ de maturizare.
Energiile astrale cer luciditate, disciplină și realism – calități care definesc perfect Capricornul. Astrele îl avertizează însă să nu lase teama să-i dicteze direcția. Alegerea corectă va veni dintr-un loc de înțelepciune și experiență, nu din impuls.
Ziua de azi nu este despre noroc, ci despre asumare. Iar Capricornul știe mai bine ca oricine că marile reușite se nasc din decizii dificile, dar corecte. Astăzi, Universul îi testează curajul – și îl recompensează pe cel care are tăria să spună „da” schimbării.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 19 octombrie 2025

Vărsătorule, ziua aduce o explozie de idei și inovație. Uranus, planeta ta guvernatoare, te impulsionează să rupi tiparele și să îți exprimi unicitatea. În carieră, proiectele care implică gândire originală pot cunoaște un salt important. Ai șansa de a atrage sprijinul unor oameni care gândesc la fel de curajos ca tine. În plan afectiv, sinceritatea și comunicarea deschisă întăresc legăturile. Financiar, e momentul potrivit pentru a regândi modul în care îți administrezi resursele, dar evită riscurile inutile. Activitățile neconvenționale, precum dansul sau sporturile creative, îți pot revitaliza energia. Seara, introspecția îți aduce claritate asupra obiectivelor de viitor. Spiritul tău vizionar este ghidul perfect pentru a transforma ideile în realitate. Acceptă schimbarea – este aliatul tău, nu dușmanul tău.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 19 octombrie 2025

Sub influența lui Neptun, imaginația ta atinge cote înalte, fiind o zi excelentă pentru activități artistice, meditație sau reflecție interioară. În plan profesional, ideile inovatoare pot fi apreciate, mai ales dacă le prezinți cu încredere. Relațiile personale devin mai sensibile – ascultarea activă și empatia pot vindeca o rană veche sau pot consolida o legătură importantă. În plan financiar, reevaluează prioritățile și evită deciziile impulsive. Sănătatea ta emoțională depinde de liniștea interioară, așa că acordă-ți timp pentru relaxare. O baie, muzica sau arta pot fi adevărate terapii azi. Spre seară, o revelație subtilă te ajută să vezi o problemă dintr-un unghi nou. Urmează-ți intuiția – este busola ta spirituală și cea mai sigură cale spre echilibru.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Fiul cel mare al Adrianei Bahmuțeanu a împlinit 18 ani. Mesajul transmis de mama lui. „Între noi cineva a ridicat un zid înalt și gri. Știu că ești supărat pe mine”
Fiul cel mare al Adrianei Bahmuțeanu a împlinit 18 ani. Mesajul transmis de mama lui. „Între noi cineva a ridicat un zid înalt și gri. Știu că ești supărat pe mine”
Fanatik
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. Se iubește cu un jucător de tenis de care foarte puțini au auzit
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. Se iubește cu un jucător de tenis de care foarte puțini au auzit
GSP.ro
Fostul fotbalist a divorțat de „cea mai frumoasă femeie din lume” și a luat o decizie neașteptată: „Aici locuiesc acum”
Fostul fotbalist a divorțat de „cea mai frumoasă femeie din lume” și a luat o decizie neașteptată: „Aici locuiesc acum”
Click.ro
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
TV Mania
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Redactia.ro
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Citește și...
Care a fost, de fapt, relația Nadiei Comăneci cu familia Ceaușescu si de ce a ajuns Elena Ceaușescu să o urască pe marea campioană
Răsturnare şocantă de situaţie în cazul exploziei din Rahova! Firma privată plătită de locatari pentru a rupe sigiliul a...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
După CNP, românii vor avea și Codul Personal de Sănătate
Horoscop 18 octombrie 2025. O zodie are o zi de coșmar. Necazurile se țin lanț. Ghinioane și probleme la fiecare pas
Horoscop săptămânal 20 - 26 octombrie 2025. Zodia care se va răzbuna crunt. Își va face dreptate și va răspunde cu aceeași monedă celor ce au rănit-o
Zodii care intră într-o etapă fenomenală a vieții din noiembrie
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Răsturnare de situație! Apartamentul care a explodat în Rahova ar fi avut o centrală ilegală

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cătălin „Tomată” Gheorghe, fostul iubit al Elenei Băsescu, a devenit tată pentru a doua oară. Soția lui, Michelle Ciubuc, a născut un băiețel
Cătălin „Tomată” Gheorghe, fostul iubit al Elenei Băsescu, a devenit tată pentru a doua oară. Soția lui, Michelle Ciubuc, a născut un băiețel
Gabriela Cristea a vorbit despre kilogramele în plus și comentariile oamenilor: „Ajunsesem să mânânc compulsiv din cauza oboselii”
Gabriela Cristea a vorbit despre kilogramele în plus și comentariile oamenilor: „Ajunsesem să mânânc compulsiv din cauza oboselii”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Noi imagini cu Elena Lasconi, în Paradisul ei din Câmpulung! Primărița s-a pus pe grădinărit! Cum arată vila pe care a renovat-o complet și a transformat-o într-o “bijuterie
Noi imagini cu Elena Lasconi, în Paradisul ei din Câmpulung! Primărița s-a pus pe grădinărit! Cum arată vila pe care a renovat-o complet și a transformat-o într-o “bijuterie
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorțul-șoc: „E pe gustul meu”. Femeia are 48 de ani și are origini exotice
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorțul-șoc: „E pe gustul meu”. Femeia are 48 de ani și are origini exotice
Elle
Mutare surprinzătoare în televiziune. Show-ul Survivor revine pe micile ecrane, însă nu la PRO TV! La ce post vei putea viziona emisiunea, din primăvară
Mutare surprinzătoare în televiziune. Show-ul Survivor revine pe micile ecrane, însă nu la PRO TV! La ce post vei putea viziona emisiunea, din primăvară
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, confesiuni emoționante despre rolul de mamă. Actrița a născut primul ei copil: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, confesiuni emoționante despre rolul de mamă. Actrița a născut primul ei copil: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”
DailyBusiness.ro
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
Vlăduța Lupău a făcut anunțul despre al treilea copil: „O să vă și arăt, ca să fie așa pe dovedite”
Vlăduța Lupău a făcut anunțul despre al treilea copil: „O să vă și arăt, ca să fie așa pe dovedite”
A1.ro
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Florin Constantin, de la Divertis, a trecut printr-o tragedie trasă la indigo cu cea din Rahova. A pierdut totul într-o secundă: „Am rămas cu un ursuleț de pluș care era al nepoților”
Florin Constantin, de la Divertis, a trecut printr-o tragedie trasă la indigo cu cea din Rahova. A pierdut totul într-o secundă: „Am rămas cu un ursuleț de pluș care era al nepoților”
Maria Vigheciu este însărcinată cu al doilea copil: „Am ținut un secret”
Maria Vigheciu este însărcinată cu al doilea copil: „Am ținut un secret”
Bianca și Robert de la "Casa Iubirii", acuzați că se cunosc din afara emisiunii. Detaliul observat de ceilalți concurenți. "Ați vorbit vreodată?"
Bianca și Robert de la "Casa Iubirii", acuzați că se cunosc din afara emisiunii. Detaliul observat de ceilalți concurenți. "Ați vorbit vreodată?"
Cântărețul Raoul, întrebat dacă este iubitul Mirabelei Dauer: „Este o lecție”
Cântărețul Raoul, întrebat dacă este iubitul Mirabelei Dauer: „Este o lecție”
Observator News
Doi copii, de 4 şi 8 anişori, găsiţi morţi într-o baltă de la marginea satului Docăneasa. Părinţii, anchetaţi
Doi copii, de 4 şi 8 anişori, găsiţi morţi într-o baltă de la marginea satului Docăneasa. Părinţii, anchetaţi
Libertatea pentru Femei
Doliu la nivel înalt în România! A murit și ea! Suferință și tăcere după pierderea devastatoare, mult prea devreme: „A suferit mult, Dumnezeu să-i închidă rănile”. Ce legătură avea Dana Barb cu Adrian Năstase
Doliu la nivel înalt în România! A murit și ea! Suferință și tăcere după pierderea devastatoare, mult prea devreme: „A suferit mult, Dumnezeu să-i închidă rănile”. Ce legătură avea Dana Barb cu Adrian Năstase
"O pieliță, care crește pe creier, iar la câțiva ani se reface". Sanatate multă, doamnă dragă! Iubita noastră atriță a fost iar operată pe creier
"O pieliță, care crește pe creier, iar la câțiva ani se reface". Sanatate multă, doamnă dragă! Iubita noastră atriță a fost iar operată pe creier
Nicușor Dan, reacție fulger după explozia din Rahova! Președintele nostru a intervenit personal după tragedia care a zguduit Bucureștiul! Ce a putut zice despre Bolojan și Arafat
Nicușor Dan, reacție fulger după explozia din Rahova! Președintele nostru a intervenit personal după tragedia care a zguduit Bucureștiul! Ce a putut zice despre Bolojan și Arafat
Cât de prietene sunt de fapt Alina Pușcău și Cristina Postu, echipă la Asia Express? Cele două s-au faultat de câte ori au avut ocazia
Cât de prietene sunt de fapt Alina Pușcău și Cristina Postu, echipă la Asia Express? Cele două s-au faultat de câte ori au avut ocazia
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Pe ei îi sărbătorim ASTĂZI. Multi barbati poarta numele acestui SFANT
Pe ei îi sărbătorim ASTĂZI. Multi barbati poarta numele acestui SFANT
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Medicii avertizează: infecțiile respiratorii cresc alarmant. 85.000 de cazuri în România. Cea mai sigură metodă de protecție
Medicii avertizează: infecțiile respiratorii cresc alarmant. 85.000 de cazuri în România. Cea mai sigură metodă de protecție
Un supliment obișnuit pentru ficat ar putea îmbunătăți tratamentul împotriva cancerului hepatic
Un supliment obișnuit pentru ficat ar putea îmbunătăți tratamentul împotriva cancerului hepatic
Ce se întâmplă cu Michael Schumacher. Noi detalii despre starea de sănătate a campionului: „Un caz fără speranță”, dar un gest recent dă speranță fanilor
Ce se întâmplă cu Michael Schumacher. Noi detalii despre starea de sănătate a campionului: „Un caz fără speranță”, dar un gest recent dă speranță fanilor
Carduri de sănătate blocate la Constanța: CJAS spune că sistemul funcționează. De ce apar problemele și cum le rezolvi rapid
Carduri de sănătate blocate la Constanța: CJAS spune că sistemul funcționează. De ce apar problemele și cum le rezolvi rapid
TV Mania
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Vila de vis a lui Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu din Corbeanca ascunde secrete incredibile! Intră în camera de gaming și descoperă surprizele ascunse în subsol
Vila de vis a lui Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu din Corbeanca ascunde secrete incredibile! Intră în camera de gaming și descoperă surprizele ascunse în subsol
Ce operații estetice are Anda Adam. Vedeta de la Asia Express dezvăluie transformările care i-au schimbat complet înfățișarea
Ce operații estetice are Anda Adam. Vedeta de la Asia Express dezvăluie transformările care i-au schimbat complet înfățișarea
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton