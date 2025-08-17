  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 18 august 2025. Zodia care are o zi fabuloasă. Are lipici la bani, plănuiește o vacanță și primește o veste bună la serviciu

Horoscop 18 august 2025. Zodia care are o zi fabuloasă. Are lipici la bani, plănuiește o vacanță și primește o veste bună la serviciu

Horoscop 18 august 2025. Zodia care are o zi fabuloasă. Are lipici la bani, plănuiește o vacanță și primește o veste bună la serviciu
Claudia Grigore
.

Horoscop 18 august 2025. O zi cu multiple binecuvântări pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Peștii traversează astăzi un moment astral de excepție, în care toate planetele par să se alinieze în favoarea lor. Intuiția lor, deja bine-cunoscută, este potențată de influențe cosmice benefice, iar acest lucru se vede în deciziile financiare inspirate pe care le pot lua. O oportunitate de câștig sau o sumă de bani neașteptată le poate intra în cont, deschizând drumul către un vis pe care îl tot amânau: planificarea unei vacanțe mult dorite.

Horoscop 18 august 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 18 august 2025

Berbec, astăzi este o zi plină de energie dinamică și decizii îndrăznețe, pe măsură ce forțele cosmice se aliniază pentru a-ți lumina drumul. Abilitățile tale de lider sunt foarte căutate, deschizând oportunități de a străluci atât pe plan personal, cât și profesional. Profită de acest avânt, dar nu uita să îți echilibrezi spiritul aprins cu reflecție atentă. Pauzele strategice pot preveni conflicte inutile. O conversație sinceră cu o persoană dragă aduce claritate și apropie legătura dintre voi. Din punct de vedere financiar, o investiție promițătoare îți poate atrage atenția; ai încredere în instinct, dar analizează toate opțiunile înainte de a decide. În planul sănătății, canalizează-ți energia într-o activitate fizică ce îți revigorează atât corpul, cât și mintea. Interacțiunile sociale promit bucurie, dar ai grijă să nu te suprasoliciți. Pe măsură ce se lasă seara, creează un spațiu liniștit pentru relaxare și reîncărcare. Integrează mindfulness sau meditația pentru a-ți echilibra universul interior.

Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 18 august 2025

Taur, ziua se desfășoară cu o energie stabilă care te ancorează, oferindu-ți un sentiment de siguranță în timp ce îți rezolvi sarcinile. Natura ta practică strălucește, permițându-ți să depășești provocările cu perseverență. O oportunitate legată de carieră ar putea apărea; analizează cu atenție beneficiile pe termen lung. Intuiția ta financiară este astăzi un aliat de încredere, putând aduce rezultate satisfăcătoare. Pe plan personal, micile gesturi pline de însemnătate întăresc legăturile afective. Dialogurile deschise au putere transformatoare, mai ales cu cei cu care au existat neînțelegeri. În ceea ce privește sănătatea, menține un program echilibrat, integrând alegeri nutritive și activitate fizică moderată pentru a-ți susține vitalitatea. Spre seară, răsfață-te cu ritualuri de îngrijire care îți reflectă valorile, aducându-ți confort și relaxare. Creativitatea este în formă maximă acum, așa că explorează hobby-urile sau activitățile artistice. Ai încredere în drumul tău constant și bucură-te de frumusețea consecvenței în atingerea obiectivelor.

Citeşte şi: Care sunt cele mai toxice perechi de zodii într-o relație. Nu ar trebui să fie niciodată împreună!

Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 18 august 2025

Gemeni, agilitatea și curiozitatea îți definesc parcursul de azi, energiile rapide încurajând explorarea și învățarea. Prin natura ta versatilă, reușești să gestionezi cu ușurință o varietate de sarcini. Stimulează-ți intelectul cu idei noi; fie în muncă, fie în proiecte personale, invită inovația și îmbrățișează schimbările. Comunicarea este atuul tău – folosește-l pentru a clarifica orice neînțelegeri, atât în carieră, cât și în dragoste. Din punct de vedere financiar, ia în considerare reevaluarea strategiilor pentru a le alinia mai bine cu obiectivele actuale. Un prieten sau coleg îți poate oferi un sfat valoros – ascultă și reflectează. Agitația zilei îți poate tulbura emoțiile, de aceea activitățile care te ancorează, precum jurnalul sau plimbările, sunt benefice. Dedica-te activităților creative; imaginația ta este înfloritoare acum. Orele de seară sunt ideale pentru socializare într-un cadru relaxat, consolidând conexiuni autentice și pline de satisfacții. Ai încredere în ritmul constant al transformării tale și lasă curiozitatea să îți ghideze poveștile zilei.

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 18 august 2025

Rac, ziua te invită la introspecție și grijă față de cei dragi, încurajându-te să îmbrățișezi latura sentimentală a personalității tale. Alinierea cosmică îți amplifică vocea empatică, capabilă să liniștească tensiuni, fie în familie, fie în mediul profesional. O ajustare a programului îți poate aduce răgazul necesar pentru a rafina proiecte personale, deoarece creativitatea ta caută să se exprime. Relațiile cer atenție; discuțiile sincere readuc înțelegerea și încrederea. Se ivește o șansă de a vindeca răni din trecut, așa că abordează situația cu curaj și deschidere. Din punct de vedere financiar, răbdarea este esențială, deoarece investițiile încep să se stabilizeze. Chiar dacă valurile emoționale pot crește, practicile de mindfulness te pot ancora și ajuta să reduci stresul. Ia în considerare exerciții ușoare sau tehnici de respirație pentru a-ți susține starea de bine. Orele de seară aduc mulțumire în medii familiare, unde plăcerile simple îți oferă confort. Reapropie-te de hobby-urile care îți evidențiază latura protectoare.

Citeşte și Zodii care vor avea noroc cu carul în august. Dau lovitura pe toate planurile!

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 18 august 2025

Leu, astăzi radiezi carismă și vitalitate, atrăgând admirația și susținerea celor din jur. Cosmosul se aliniază în favoarea ta, îndemnându-te să îmbrățișezi rolurile de lider cu încredere. La locul de muncă, comunicarea asertivă pavează calea spre proiecte inovatoare; fii deschis la colaborări care îți pot amplifica viziunea. În dragoste, pasiunea ta cucerește inimile, fiind un moment favorabil pentru consolidarea relațiilor sau pentru întâlniri palpitante. Perspectivele financiare par promițătoare, mai ales în proiecte creative sau inițiative aliniate cu pasiunile tale. Prioritizează echilibrul în activitățile tale energice, integrând momente de autoîngrijire pentru a menține acest flux vibrant. Implică-te în activități care îți celebrează creativitatea unică, revitalizându-ți spiritul și mintea. Spre seară, planifică interacțiuni semnificative cu cei dragi, aducând bucurie și camaraderie. Lasă-ți flacăra creativă să te conducă spre experiențe împlinitoare.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 18 august 2025

Fecioară, ziua de astăzi te invită să îți valorifici spiritul analitic pentru a obține realizări practice, alinierea planetară favorizând planificarea meticuloasă și eficiența. Natura ta metodică strălucește în organizarea proiectelor complexe, creând un flux armonios. Profită de oportunitățile de a-ți dezvolta abilitățile; activitățile educaționale capătă avânt, aliniindu-se perfect cu direcția carierei tale. Relațiile personale beneficiază de atenția ta; micile gesturi de grijă îți demonstrează sinceritatea și întăresc legăturile. În plan financiar, diligența și analiza strategică pot deschide drumuri fructuoase, sporindu-ți siguranța. În ceea ce privește sănătatea, implementează schimbări care susțin echilibrul holistic, cum ar fi planuri nutriționale îmbunătățite sau rutine de exerciții structurate. Pe plan social, fii deschis la întâlniri care favorizează dialoguri semnificative, deoarece experiențele împărtășite stimulează creșterea personală. Spre seară, răsfață-ți curiozitatea cu lecturi sau activități intelectuale care îți hrănesc mintea.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 18 august 2025

Balanță, astăzi energiile armonioase îți favorizează ziua, aducând echilibru atât în plan personal, cât și profesional. Abilitățile tale diplomatice sunt amplificate, făcând din acest moment unul potrivit pentru a aplana conflicte și a facilita pacea între colegi sau persoane dragi. Farmecul și grația socială se manifestă puternic, îmbunătățind interacțiunile cu ceilalți. Caută colaborări în care talentul tău de a media diferențele poate duce la soluții inovatoare. Pe plan financiar, semnele sunt încurajatoare și sugerează stabilitate; continuă să îți rafinezi bugetul pentru a te adapta obiectivelor în schimbare. Relațiile personale înfloresc prin activități comune ce promovează egalitatea și bucuriile reciproce. În ceea ce privește sănătatea, urmărește echilibrul prin integrarea exercițiilor moderate și a unei alimentații corecte în rutina ta. Activitățile creative, precum arta sau muzica, îți pot aduce relaxare și inspirație, ridicându-ți moralul. Seara te invită la momente de liniște alături de companie blândă sau în tihnă solitară, pentru a te destinde.

Citește și: Zodii care își schimbă radical viața vara aceasta. Transformări care nu mai pot fi amânate

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 18 august 2025

Scorpion, energii enigmatice îți învăluie drumul astăzi, îndemnându-te să îmbrățișezi atât intensitatea, cât și transformarea. Determinarea ta atinge cote maxime, fiind perfectă pentru a aprofunda proiecte și a descoperi adevăruri ascunse. Cosmosul sprijină eforturile ce necesită concentrare și rezistență. În relații, pasiunea ta poate genera discuții profunde, ducând la o înțelegere nouă și mai profundă. Gestionează-ți emoțiile cu atenție, permițând vulnerabilității să construiască intimitate și încredere. Pe plan financiar, intuiția îți poate dezvălui investiții promițătoare sau strategii de economisire, sporindu-ți securitatea. În privința sănătății, caută echilibrul între corp și minte prin activități care îți canalizează energia constructiv, precum yoga sau meditația. Creativitatea curge abundent acum, oferindu-ți șanse de explorare artistică sau intelectuală. Odată cu lăsarea serii, introspecția îți aduce claritate asupra obiectivelor și evoluției personale. Scorpion, ziua de astăzi îți dă puterea să transformi și să insufli viață ambițiilor tale.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 18 august 2025

Săgetător, orizontul strălucește astăzi de posibilități pline de aventură, pe măsură ce energiile celeste te inspiră spre explorare și deschidere mentală. Îmbrățișează elanul vibrant care te îndrumă spre noi orizonturi, atât în plan personal, cât și profesional. Natura ta optimistă radiază, dându-ți curajul să visezi măreț. La locul de muncă, ideile inovatoare atrag atenția, iar colaborările devin oportunități de creștere amplă. Dragostea ta pentru libertate și mișcare găsește împlinire prin planuri de călătorie sau ieșiri spontane. Pe plan financiar, fii atent la oportunitățile cu potențial de recompense pe termen lung, analizând cu atenție detaliile. Relațiile beneficiază de căldura și entuziasmul tău, creând un spațiu de optimism împărtășit. În privința sănătății, orientează-te spre activități în aer liber sau sporturi care îți energizează atât trupul, cât și spiritul. Seara te îndeamnă la interacțiuni vii și noi conexiuni, ce pot duce la prietenii sau povești de dragoste. Săgetător, ai încredere în puterea viziunii tale largi și în visurile fără limite.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 18 august 2025

Capricorn, astrele de astăzi pun accent pe responsabilitate și reziliență, în armonie cu disciplina și ambiția ta înnăscută. Ești pregătit să faci pași importanți către obiectivele pe termen lung, datorită concentrării și determinării sporite. Abordează provocările de la locul de muncă cu viziune strategică, transformând obstacolele în trepte către succes. Relațiile beneficiază de angajamentul tău constant; investește timp pentru a înțelege nevoile celor dragi, consolidând legăturile. Monitorizează cu atenție finanțele; alegerile pragmatice îți sporesc stabilitatea. În planul sănătății, acordă prioritate unor rutine structurate care susțin rezistența, precum o dietă echilibrată și exerciții constante. Interacțiunile sociale scot în evidență sinceritatea și fiabilitatea ta, iar prieteniile se adâncesc prin valori comune. Pe măsură ce seara se apropie, relaxează-te în medii care îți oferă confort și reînnoire, pentru a-ți reîncărca energia. Dedică-te hobby-urilor care îmbină relaxarea cu productivitatea.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 18 august 2025

Vărsător, cosmosul îți scoate astăzi în evidență spiritul inovator, invitându-te să gândești „în afara tiparelor” și să fii pionier în idei noi. Unicitatea ta strălucește puternic, atrăgând oportunități pentru proiecte progresiste și colaborări. Folosește-ți rețelele pentru a împărtăși și dezvolta conceptele vizionare; discuțiile interesante pot duce la alianțe neașteptate. În relații, promovează înțelegerea prin deschidere și ascultare empatică. Pe plan financiar, intuițiile ating un vârf, îndemnându-te să investești în tehnologii viitoare sau afaceri care se aliniază perspectivei tale inovatoare. În privința sănătății, practici neconvenționale de wellness îți pot atrage atenția, susținându-ți atât starea fizică, cât și pe cea mentală. Pe parcursul zilei, implică-te în activități de grup sau evenimente comunitare ce rezonează cu valorile tale, ridicându-ți moralul. Reflecția de seară îți clarifică aspirațiile, favorizând descoperiri în creșterea personală.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 18 august 2025

Pentru nativii Pești, ziua de astăzi este una în care norocul, inspirația și recunoașterea se împletesc armonios. Configurațiile astrale favorabile, cu Jupiter în aspect benefic față de Soare, amplifică șansele de reușită și atrag oportunități în toate domeniile-cheie ale vieții.
Pe plan financiar, Peștii pot descoperi astăzi că au un adevărat „magnet” pentru bani. Fie primesc o sumă neașteptată, fie o ofertă de colaborare extrem de avantajoasă. Nu este exclus ca o investiție făcută cu ceva timp în urmă să înceapă să aducă roade. Este un moment excelent pentru a-și reevalua strategiile financiare și a se concentra pe proiecte care promit stabilitate pe termen lung.
În plan personal, gândul la vacanță devine realitate. Fie că este vorba despre o escapadă scurtă pentru relaxare, fie de planuri mai elaborate pentru o călătorie exotică, Peștii simt nevoia să își reîncarce bateriile într-un mediu diferit. Influentele lui Venus îi inspiră să aleagă destinații care să le stimuleze creativitatea și să le aducă liniște sufletească.
La locul de muncă, lucrurile merg mai bine decât s-ar fi așteptat. O veste pozitivă – o avansare, un proiect acceptat, o colaborare confirmată – le aduce nu doar satisfacție profesională, ci și validarea că eforturile depuse în ultima perioadă nu au fost în zadar. În plus, astrele indică un climat favorabil comunicării, ceea ce le permite să își exprime ideile cu claritate și să câștige sprijinul colegilor și superiorilor.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Cele mai vândute colecții!
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Nicușor Dan a mers, cu băiatul său în spate, la Mănăstirea Arsenie Boca: starețul l-a primit cu pâine și sare
Nicușor Dan a mers, cu băiatul său în spate, la Mănăstirea Arsenie Boca: starețul l-a primit cu pâine și sare
Fanatik
China anunță că a creat „super oțelul”. Ce proprietăți are materialul care poate rezista condițiilor extreme dintr-un reactor nuclear
China anunță că a creat „super oțelul”. Ce proprietăți are materialul care poate rezista condițiilor extreme dintr-un reactor nuclear
GSP.ro
Simona Țăranu, vacanță de vis » Fotografii electrizante cu prezentatoarea TV: „Cam așa arată întreaga activitate”
Simona Țăranu, vacanță de vis » Fotografii electrizante cu prezentatoarea TV: „Cam așa arată întreaga activitate”
Click.ro
Orașul din România pe care Andi Moisescu îl poartă în suflet: „E slăbiciunea mea”. Ce amintiri îl leagă de acest loc special
Orașul din România pe care Andi Moisescu îl poartă în suflet: „E slăbiciunea mea”. Ce amintiri îl leagă de acest loc special
TV Mania
Crina Mardare și Mișu Cernea, poveste atipică de dragoste. Se iubesc de peste două decenii, dar nu locuiesc împreună
Crina Mardare și Mișu Cernea, poveste atipică de dragoste. Se iubesc de peste două decenii, dar nu locuiesc împreună
Citește și...
Orașul devenit „zonă interzisă” peste noapte. Din cauza unui hotel deschis pentru migranți, localnicii au ajuns să se teamă pentru siguranța lor
Emmanuel şi Brigitte Macron, vacanţă la plajă! Cei doi nu s-au putut abţine, ce au făcut pe iaht fără să ştie că sunt filmaţi? Preşedintele arată...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
A plecat actorul care a fermecat România. Toți copii îl imitau
Horoscop 17 august 2025. Zodia care află că este înșelată de partener. A ignorat semnele prea mult timp
Horoscop 16 august 2025. Zodia care are noroc în dragoste. Are șanse reale să-și găsească jumătatea
Horoscop săptămânal 18 - 24 august 2025. Vremuri grele pentru o zodie. Are probleme cu banii și intră în conflicte cu colegii de serviciu
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Cum arată Lucy Ewing din Dallas la 66 de ani. Are doi nepoți și locuiește împreună cu fiica ei

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
În ce relații sunt Jorge și fosta soție, Alina Laufer, la 13 ani de la divorț: „Asta ne-am dorit”. Cu cine seamănă fiica lor, Karina, și cum se înțelege cu tatăl vitreg, Ilan Laufer
În ce relații sunt Jorge și fosta soție, Alina Laufer, la 13 ani de la divorț: „Asta ne-am dorit”. Cu cine seamănă fiica lor, Karina, și cum se înțelege cu tatăl vitreg, Ilan Laufer
Victor Slav, în vacanță alături Sofia, fiica lui și a Biancăi Drăgușanu. Cum se înțelege micuța cu iubita tatălui
Victor Slav, în vacanță alături Sofia, fiica lui și a Biancăi Drăgușanu. Cum se înțelege micuța cu iubita tatălui
Proiecte speciale
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Andra și Cătălin Măruță trăiesc într-un palat de 1 milion de euro, dar stai să vezi ce vilă au în Spania! “Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”. Superb e puțin spus
Andra și Cătălin Măruță trăiesc într-un palat de 1 milion de euro, dar stai să vezi ce vilă au în Spania! “Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”. Superb e puțin spus
Janine Sârbu, viață de lux la Paris! Uite cum trăiește fosta soție a lui Adrian Sârbu și cu ce se ocupă acum! Puțini o mai recunosc, dar tot frumoasă e
Janine Sârbu, viață de lux la Paris! Uite cum trăiește fosta soție a lui Adrian Sârbu și cu ce se ocupă acum! Puțini o mai recunosc, dar tot frumoasă e
Elle
Alina Eremia s-a căsătorit! Cum arată superba rochie de mireasă pe care a purtat-o artista la nunta cu Edi Barbu. Foto
Alina Eremia s-a căsătorit! Cum arată superba rochie de mireasă pe care a purtat-o artista la nunta cu Edi Barbu. Foto
Alina Chivulescu, confesiuni despre căsătoria cu Dan Chișu. Ce a mărturisit actrița: „Culmea este că nu ne plac aceleași lucruri. Și totuși...”
Alina Chivulescu, confesiuni despre căsătoria cu Dan Chișu. Ce a mărturisit actrița: „Culmea este că nu ne plac aceleași lucruri. Și totuși...”
Transformarea este spectaculoasă! Cum a reușit Ozana Barabancea să slăbească 24 de kilograme în doar 3 luni. La ce alimente a renunțat artista: „Nu mă las ispitită de…”
Transformarea este spectaculoasă! Cum a reușit Ozana Barabancea să slăbească 24 de kilograme în doar 3 luni. La ce alimente a renunțat artista: „Nu mă las ispitită de…”
DailyBusiness.ro
Fructele au devenit un motiv major pentru care România a văzut o creștere a inflației în iulie
Fructele au devenit un motiv major pentru care România a văzut o creștere a inflației în iulie
Zeci de români, țepuiți pentru o vacanță în Zanzibar. Au plătit în jur de 73.000 de euro: „Nu a existat niciodată intenția de a fi organizată”
Zeci de români, țepuiți pentru o vacanță în Zanzibar. Au plătit în jur de 73.000 de euro: „Nu a existat niciodată intenția de a fi organizată”
A1.ro
Jador a filmat clip pentru noua lui piesă alături de ispitele Oana Monea și Sorin Encică. Ce roluri au avut cei doi și ce au spus
Jador a filmat clip pentru noua lui piesă alături de ispitele Oana Monea și Sorin Encică. Ce roluri au avut cei doi și ce au spus
Horoscop 17 august 2025. Zodia care află că este înșelată de partener. A ignorat semnele prea mult timp
Horoscop 17 august 2025. Zodia care află că este înșelată de partener. A ignorat semnele prea mult timp
Din ce cauză a murit artista Emilia Istvan. Care a fost ultimul mesaj lăsat de Mili de la Timișoara
Din ce cauză a murit artista Emilia Istvan. Care a fost ultimul mesaj lăsat de Mili de la Timișoara
Marius Elisei s-a împăcat cu Gabriela, iubita lui. Cei doi au mers împreună în vacanță
Marius Elisei s-a împăcat cu Gabriela, iubita lui. Cei doi au mers împreună în vacanță
Irina Loghin, apariție emoționantă după moartea soțului ei. Cine este persoana care a făcut-o să zâmbească din nou
Irina Loghin, apariție emoționantă după moartea soțului ei. Cine este persoana care a făcut-o să zâmbească din nou
Observator News
Alexandru a ales oferta unui broker RCA, tentat de preț. S-a trezit fără 350 €: "Primeam de la el mesaje"
Alexandru a ales oferta unui broker RCA, tentat de preț. S-a trezit fără 350 €: "Primeam de la el mesaje"
Libertatea pentru Femei
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
De ce nu a participat Niccușor Dan la Ziua Marinei. Este o premieră în ultimii 10 ani
De ce nu a participat Niccușor Dan la Ziua Marinei. Este o premieră în ultimii 10 ani
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
TOP 5 alimente care conţin mai mult calciu decât un pahar de lapte
TOP 5 alimente care conţin mai mult calciu decât un pahar de lapte
Un specialist dezvăluie care este cel mai periculos şi cancerigen tip de carne
Un specialist dezvăluie care este cel mai periculos şi cancerigen tip de carne
Nicuşor Dan îi pune condiţii lui Vladimir Putin şi îl ameninţă cu noi sancţiuni: „Ucraina are nevoie de sprijinul nostru”
Nicuşor Dan îi pune condiţii lui Vladimir Putin şi îl ameninţă cu noi sancţiuni: „Ucraina are nevoie de sprijinul nostru”
Cum afectează prunele glicemia persoanelor cu diabet? Reţetă de marmedală
Cum afectează prunele glicemia persoanelor cu diabet? Reţetă de marmedală
TV Mania
Crina Mardare și Mișu Cernea, poveste atipică de dragoste. Se iubesc de peste două decenii, dar nu locuiesc împreună
Crina Mardare și Mișu Cernea, poveste atipică de dragoste. Se iubesc de peste două decenii, dar nu locuiesc împreună
Cum arată casa din Corbeanca în care locuiesc Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu
Cum arată casa din Corbeanca în care locuiesc Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu
Delia Matache a făcut furori pe internet după ce s-a fotografiat în bikini minusculi. „Se vinde goliciunea”
Delia Matache a făcut furori pe internet după ce s-a fotografiat în bikini minusculi. „Se vinde goliciunea”
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini wow cu soția lui Ilie Năstase! A aruncat internetul în aer. Ioana are o siluetă de invidiat, la aproape 50 de ani
Imagini wow cu soția lui Ilie Năstase! A aruncat internetul în aer. Ioana are o siluetă de invidiat, la aproape 50 de ani
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton