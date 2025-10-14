  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 15 octombrie 2025. Zodia care va fi răsfățată de astre. Primește noroc, dragoste și bani

Horoscop 15 octombrie 2025. Zodia care va fi răsfățată de astre. Primește noroc, dragoste și bani

Horoscop 15 octombrie 2025. Zodia care va fi răsfățată de astre. Primește noroc, dragoste și bani
Claudia Grigore
.

Horoscop 15 octombrie 2025. O zi cu vești promițătoare pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Universul alege astăzi să-și reverse binecuvântările asupra unei zodii care știe să aprecieze frumusețea vieții în toate formele ei: Taurul. Sub influența benefică a lui Venus, planeta guvernatoare, nativii din Taur se bucură de o conjuncție astrală favorabilă pe toate planurile – iubire, bani și noroc.

Horoscop 15 octombrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 15 octombrie 2025

Marte, planeta ta guvernatoare, te împinge să preiei inițiativa în carieră și să-ți asumi roluri de conducere care îți scot la iveală abilitățile. Este o zi excelentă pentru a începe proiecte noi, mai ales cele care cer curaj și inovație. Totuși, ai grijă la impulsivitate – o reacție pripită poate tensiona relațiile personale. În dragoste, comunicarea cere răbdare. Financiar, apar vești bune, dar fii atent la oportunitățile neașteptate ce pot schimba cursul lucrurilor. Echilibrul este cheia: împarte-ți energia între muncă și relaxare. Sportul sau activitățile fizice te pot ajuta să descarci tensiunea și să rămâi centrat. La finalul zilei, privește-ți reușitele cu mândrie, fără a te bloca în detalii minore.

„Iubirea și adevărul nu se sting”. Răsturnare de situație în scandalul dintre Alin Oprea și fosta soție. Ce s-a aflat acum, la 5 ani de la divorț
„Iubirea și adevărul nu se sting”. Răsturnare de situație în scandalul dintre Alin Oprea și fosta soție. Ce s-a aflat acum, la 5 ani de la divorț
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 15 octombrie 2025

Energia zilei aduce o stare de echilibru și magnetism personal greu de ignorat. Taurii emană o forță calmă, dar irezistibilă, care atrage oameni, oportunități și situații favorabile. În dragoste, farmecul lor natural devine mai intens ca oricând. Cei singuri pot fi surprinși de o întâlnire neașteptată, una care trezește emoții profunde și stabilește o legătură instantanee. Cei aflați într-o relație simt cum armonia revine, iar comunicarea se deschide sincer, fără tensiuni.
Pe plan financiar, astrele aduc vești excelente. O sumă de bani, o recompensă sau o șansă profesională apare exact la momentul potrivit. Este o zi în care eforturile recente ale Taurului încep să dea roade vizibile. Oportunitățile financiare trebuie primite cu recunoștință, dar și cu pragmatism – căci stabilitatea materială este domeniul în care Taurul excelează.
Din punct de vedere energetic, nativii se simt mai inspirați și mai ancorați în realitate. Este un moment prielnic pentru decizii clare, investiții inteligente și pentru consolidarea direcției personale. Venus aduce și o notă de rafinament: tot ce atinge Taurul astăzi se transformă în ceva valoros, durabil și frumos.
Așadar, astrele nu doar că răsplătesc Taurul, ci îl înalță. După o perioadă de muncă intensă și autocontrol, vine momentul binemeritat al abundenței. Norocul, dragostea și prosperitatea se aliniază, iar universul pare să-i spună direct: „E timpul să primești ceea ce meriți.”

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 15 octombrie 2025

Mercur îți activează puterea de comunicare și te face magnet pentru conversații inspirate și colaborări promițătoare. E momentul perfect pentru networking și noi idei profesionale. Totuși, atenție la tendința de a trece prea repede de la un proiect la altul – concentrează-te pe finalizare, nu doar pe început. În dragoste, sinceritatea rezolvă tensiunile recente. Financiar, fii atent la detalii și la cheltuielile mărunte. Sănătatea ta mentală cere stimulare: o carte nouă sau o provocare intelectuală îți mențin echilibrul. Azi, curiozitatea ta e cea mai mare resursă.

S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Cătălin Bordea și Olga Barcari de la Asia Express. „Între noi este ceva care nu este de explicat”. Tânăra și comediantul s-au iubit după divorțul lui de Livia
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Cătălin Bordea și Olga Barcari de la Asia Express. „Între noi este ceva care nu este de explicat”. Tânăra și comediantul s-au iubit după divorțul lui de Livia
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Care sunt cele mai toxice perechi de zodii într-o relație. Nu ar trebui să fie niciodată împreună!

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 15 octombrie 2025

Luna îți intensifică intuiția și capacitatea de a simți emoțiile celor din jur. În plan personal, e timpul să te concentrezi pe legături reale, profunde. În carieră, empatia combinată cu strategia te poate ajuta să gestionezi sarcini complexe. Evită cheltuielile impulsive și orientează-te spre investiții stabile, care oferă siguranță. Acasă, armonia mediului te susține – creează un spațiu calm, care te încarcă pozitiv. Reflectează la lecțiile ultimelor luni și folosește-le pentru a-ți ghida pașii viitori. Pentru echilibru emoțional, petrece timp în natură sau cu familia.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 15 octombrie 2025

Soarele îți amplifică forța creativă și carisma naturală, făcându-te liderul incontestabil al zilei. La locul de muncă, ideile tale inspiră și motivează echipa, dar controlează-ți impulsivitatea – un ton prea autoritar poate provoca tensiuni. În dragoste, o activitate comună cu partenerul aduce apropiere și bucurie. Din punct de vedere financiar, e momentul perfect să-ți revizuiești investițiile, dar evită cheltuielile extravagante. Vitalitatea ta este la cote înalte – mișcarea și distracția îți mențin echilibrul. Încheie ziua cu relaxare, ca să-ți reîncarci energia pentru următoarele provocări.

Citește și: Minerva dezvăluie ce zodii vor da lovitura în 2025. Se anunță vremuri grele pentru nativii a trei semne zodiacale

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 15 octombrie 2025

Mercur îți accentuează analiza și logica, făcându-te expertă în rezolvarea problemelor. Este o zi excelentă pentru sarcini complexe, planuri detaliate și discuții constructive. În relații, atenție la ton – sfaturile bine intenționate pot fi percepute drept critici. Finanțele cer prudență și planificare. Un mic răsfăț e permis, dar fără excese. Pentru sănătate, exercițiile de relaxare mentală sunt esențiale – yoga sau meditația îți pot restabili calmul. Universul îți spune clar: flexibilitatea nu contrazice disciplina, ci o completează.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 15 octombrie 2025

Venus îți aduce grație, tact și inspirație artistică. Relațiile, fie de muncă, fie de dragoste, se bazează azi pe cooperare și armonie. Diplomatia ta naturală poate media conflicte și aduce soluții pașnice. Totuși, nu-ți sacrifica propriile nevoi doar pentru a mulțumi pe toată lumea. Financiar, evită deciziile spontane – cântărește totul atent, mai ales în parteneriate. Activitățile estetice îți pot aduce bucurie și claritate mentală. Pentru sănătate, o plimbare, un curs de dans sau o activitate de grup te vor echilibra. Încheie ziua cu un moment de reflecție în liniște, pentru a-ți reîncărca balanța interioară.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 15 octombrie 2025

Sub influența lui Marte, energia ta interioară te împinge să explorezi în profunzime aspecte personale sau profesionale. Este momentul ideal pentru analiză și pentru a evalua proiectele în derulare, stabilind o strategie clară pentru viitor. În plan sentimental, intensitatea ta poate fi o sabie cu două tăișuri – folosește-o cu înțelepciune, cultivând răbdarea și înțelegerea. Pot apărea mici neînțelegeri, dar sinceritatea poate transforma tensiunile în stabilitate. Financiar, fii precaut; investițiile pe termen lung pot aduce beneficii consistente, dar doar dacă rămâi ancorat în realitate. Din punct de vedere al sănătății, canalizează-ți energia prin activități care combină disciplina și autocontrolul – arte marțiale sau yoga, de exemplu. Emoțiile pot fluctua, așa că exercițiile de mindfulness te vor ajuta să menții echilibrul interior.

Citește și: Cu cine vei fi compatibil în 2025, potrivit cifrei destinului. Mihai Voropchievici a analizat compatibilitatea cifrelor pentru noul an

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 15 octombrie 2025

Săgetătorule, 15 octombrie 2025 îți aduce dorința de aventură și expansiune, alimentată de energia generoasă a lui Jupiter. Ziua favorizează explorarea – fie prin călătorii, fie prin idei și experiențe noi care îți lărgesc orizonturile. Înscrierea la un curs sau implicarea într-un proiect internațional pot deschide uși neașteptate. Profesional, acceptă schimbarea, dar evită să te suprasoliciți – calitatea contează mai mult decât cantitatea. În dragoste, optimismul tău inspiră partenerul și aduce bucurie. Financiar, analizează oportunitățile fără a te lăsa purtat de impuls. Atenție la detalii – entuziasmul tău, deși contagios, poate face să scapi din vedere aspecte importante. Sănătatea ta se menține prin mișcare și activități în aer liber, care îți redau vitalitatea și buna dispoziție.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 15 octombrie 2025

Saturn, planeta ta guvernatoare, te ghidează spre obiective pe termen lung, punând accent pe planificare și consecvență. În carieră, disciplina și seriozitatea ta inspiră încredere, aducând oportunități de promovare sau consolidare a statutului profesional. Evită să-ți asumi prea multe responsabilități simultan – eficiența vine din prioritizare. În dragoste, răbdarea și loialitatea consolidează relațiile. Financiar, e momentul potrivit să analizezi investițiile pe termen lung, mai ales cele care reflectă valorile tale personale. Ai grijă de sănătate: munca intensă cere și momente de relaxare. O activitate practică și liniștită, precum grădinăritul sau o pasiune creativă, te ajută să te reechilibrezi.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 15 octombrie 2025

Uranus, planeta ta guvernatoare, îți amplifică gândirea originală și îți oferă claritate în proiectele colective. E o zi excelentă pentru colaborări care îmbină idealismul cu aplicabilitatea practică. În dragoste, individualismul tău poate fi fascinant, dar asigură-te că cei dragi nu se simt excluși. În plan financiar, reevaluează direcția în care merg resursele tale – investițiile sustenabile sau în tehnologie pot fi foarte inspirate acum. Pentru sănătate, stimulează-ți mintea prin activități noi – studii, exerciții interactive sau sporturi neconvenționale. Ai grijă însă să nu te pierzi în lumea digitală: echilibrul dintre real și virtual este esențial.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 15 octombrie 2025

Sub influența lui Neptun, empatia ta atinge cote înalte, permițându-ți să înțelegi profund nevoile celor din jur. În dragoste, conexiunile se adâncesc prin gesturi tandre și sinceritate emoțională. În plan profesional, imaginația ta este un atu, dar ai grijă să păstrezi un echilibru între vis și realitate. Financiar, evită cheltuielile din impuls – e mai înțelept să păstrezi o abordare pragmatică. În sănătate, activitățile care îți hrănesc sufletul – meditația, arta, muzica – te ajută să rămâi centrat. Stabilește limite clare pentru a evita epuizarea emoțională. La finalul zilei, caută liniștea într-un spațiu calm, unde să poți reflecta asupra drumului tău și asupra felului în care sensibilitatea ta poate deveni o forță de transformare.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce salarii primesc cameramanii de la Asia Express. Banii pe care Antena 1 îi plătește nu sunt deloc puțini
Ce salarii primesc cameramanii de la Asia Express. Banii pe care Antena 1 îi plătește nu sunt deloc puțini
Fanatik
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
GSP.ro
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
Click.ro
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
TV Mania
Vila de vis a lui Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu din Corbeanca ascunde secrete incredibile! Intră în camera de gaming și descoperă surprizele ascunse în subsol
Vila de vis a lui Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu din Corbeanca ascunde secrete incredibile! Intră în camera de gaming și descoperă surprizele ascunse în subsol
Redactia.ro
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii
Citește și...
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea Mircea, nu schimbi nimic?!” Răspunsul genial al selecționerului
Melania şi Donald Trump, scandal uriaş în văzul lumii! Preşedintele a ameninţat-o, gestul făcut imediat de Prima Doamnă
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Alin Oprea s-a împăcat cu copiii săi. Cum a fost revederea
Horoscop 14 octombrie 2025. Planeta Întunericului, Pluto, își încetează retrogradarea. O zodie suferă cumplit, necazurile o copleșesc. Astrele o pedepsesc
Horoscop 13 octombrie 2025. Venus în Balanță. O zodie șochează pe toată lumea cu decizia ei. O nouă perspectivă o face să-și schimbe total viața
Horoscop 12 octombrie 2025. Destinul e de partea ei. O zodie scapă de probleme și intră într-o nouă etapă a vieții
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Carmen Harra, dezvăluiri tulburătoare despre George Restivan. Bărbatul, în mare suferință după ce Bahmu i-a dat papucii: A plâns pe umărul meu

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum se înțelege Adelina Pestrițu cu fiica ei: „Sper că nu îmi simte lipsa. E esențial să mă simtă alături”
Cum se înțelege Adelina Pestrițu cu fiica ei: „Sper că nu îmi simte lipsa. E esențial să mă simtă alături”
Anamaria Prodan, schimbare de look impresionantă. Cum arată impresara după ce și-a făcut breton
Anamaria Prodan, schimbare de look impresionantă. Cum arată impresara după ce și-a făcut breton
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Doina Teodoru, în tandrețuri cu sosia lui Cătălin Scărlătescu. Actrița nu pierde timpul după despărțire
Doina Teodoru, în tandrețuri cu sosia lui Cătălin Scărlătescu. Actrița nu pierde timpul după despărțire
Elle
Andreea Marin, nemulțumită de cariera pe care și-o dorește fiica ei, Violeta. Ce discuție au avut cele două: „Din punct de vedere financiar…”
Andreea Marin, nemulțumită de cariera pe care și-o dorește fiica ei, Violeta. Ce discuție au avut cele două: „Din punct de vedere financiar…”
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elena Hagi a impresionat cu ținuta purtată la un meci de fotbal, însă un detaliu a atras atenția tuturor celor prezenți. Despre ce este vorba. Foto
Elena Hagi a impresionat cu ținuta purtată la un meci de fotbal, însă un detaliu a atras atenția tuturor celor prezenți. Despre ce este vorba. Foto
DailyBusiness.ro
UE amendează Gucci, Chloe și Loewe cu 157 de milioane de euro pentru fixarea prețurilor
UE amendează Gucci, Chloe și Loewe cu 157 de milioane de euro pentru fixarea prețurilor
Ucraina elimină limbile rusă și „moldovenească” de pe lista limbilor protejate. Româna își păstrează statutul oficial
Ucraina elimină limbile rusă și „moldovenească” de pe lista limbilor protejate. Româna își păstrează statutul oficial
A1.ro
Cristina Pucean a renunțat complet la blond! Cum arată cu noul look: „Fata asta e frumoasă cu toate culorile!”
Cristina Pucean a renunțat complet la blond! Cum arată cu noul look: „Fata asta e frumoasă cu toate culorile!”
Cine este Karmen Minune de la Asia Express 2025. Care este numele ei real, de ce a divorțat de soț și câți copii are
Cine este Karmen Minune de la Asia Express 2025. Care este numele ei real, de ce a divorțat de soț și câți copii are
Cum își împart bunurile Ilie Năstase și Ioana: „Mi-a zis că nu trebuie să te atașezi de lucruri niciodată”
Cum își împart bunurile Ilie Năstase și Ioana: „Mi-a zis că nu trebuie să te atașezi de lucruri niciodată”
Cine este Olga Barcari de la Asia Express 2025. S-a speculat că a fost într-o relație cu Cătălin Bordea. Ce vârstă are și cu ce se ocupă
Cine este Olga Barcari de la Asia Express 2025. S-a speculat că a fost într-o relație cu Cătălin Bordea. Ce vârstă are și cu ce se ocupă
Câți bani încasează eroii nevăzuți din Asia Express. Ce salariu are un cameraman pentru cele 44 de zile de filmări
Câți bani încasează eroii nevăzuți din Asia Express. Ce salariu are un cameraman pentru cele 44 de zile de filmări
Observator News
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Au anunțat acum 5 minute! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Ultima oră! Au anunțat acum 5 minute! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Diana Dumitrescu și-a schimbat radical înfățișarea de când s-a pocăit. Cum arată actrița acum, când merge la biserică
Diana Dumitrescu și-a schimbat radical înfățișarea de când s-a pocăit. Cum arată actrița acum, când merge la biserică
Ce n-a făcut niciodată Dan Alexa pentru copiii lui. A recunoscut abia după Asia Express. Detalii despre cele două fete și băiețelul din a doua căsătorie
Ce n-a făcut niciodată Dan Alexa pentru copiii lui. A recunoscut abia după Asia Express. Detalii despre cele două fete și băiețelul din a doua căsătorie
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
PREVENŢIE. Principalele 10  simptome ale cancerului pulmonar pe care oricine ar trebui să le ştie
PREVENŢIE. Principalele 10  simptome ale cancerului pulmonar pe care oricine ar trebui să le ştie
Investiţii în aparatură medicală performantă pentru Spitalul Colentina
Investiţii în aparatură medicală performantă pentru Spitalul Colentina
Vitamina vitală pentru diabetici: ajută la scăderea glicemiei. Medic: „E importantă compensarea deficitului”
Vitamina vitală pentru diabetici: ajută la scăderea glicemiei. Medic: „E importantă compensarea deficitului”
Minunea Sfintei Parascheva. Un student musulman la Medicină a primit ajutor divin la examen: „Cine-i Parascheva, vreo profesoară de micro?”
Minunea Sfintei Parascheva. Un student musulman la Medicină a primit ajutor divin la examen: „Cine-i Parascheva, vreo profesoară de micro?”
TV Mania
Vila de vis a lui Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu din Corbeanca ascunde secrete incredibile! Intră în camera de gaming și descoperă surprizele ascunse în subsol
Vila de vis a lui Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu din Corbeanca ascunde secrete incredibile! Intră în camera de gaming și descoperă surprizele ascunse în subsol
Cum arată Heather Locklear, actrița din „Melrose Place”, la 63 de ani. S-a reinventat complet după ce a fost internată la dezintoxicare
Cum arată Heather Locklear, actrița din „Melrose Place”, la 63 de ani. S-a reinventat complet după ce a fost internată la dezintoxicare
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
Olimpia Melinte, mamă mândră: fiul ei, Sasha, a împlinit 11 ani. Cum arătă Sasha când era bebeluș
Olimpia Melinte, mamă mândră: fiul ei, Sasha, a împlinit 11 ani. Cum arătă Sasha când era bebeluș
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini ar mai recunoaște-o
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini ar mai recunoaște-o
Andra, transformare spectaculoasă! A slăbit enorm și a împărtășit secretul tuturor: „Cătălin m-a susținut, deși sunt pofticioasă”
Andra, transformare spectaculoasă! A slăbit enorm și a împărtășit secretul tuturor: „Cătălin m-a susținut, deși sunt pofticioasă”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton