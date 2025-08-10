  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 11 august 2025. Gata cu Mercur retrograd! Urmează schimbări radicale. O zodie se întoarce la o fostă iubire și își reface viața

Horoscop 11 august 2025. Gata cu Mercur retrograd! Urmează schimbări radicale. O zodie se întoarce la o fostă iubire și își reface viața

Horoscop 11 august 2025. Gata cu Mercur retrograd! Urmează schimbări radicale. O zodie se întoarce la o fostă iubire și își reface viața
Claudia Grigore
.

Horoscop 11 august 2025. O zi cu împăcări neașteptate pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

După o perioadă tensionată marcată de retrogradarea lui Mercur, care a provocat întârzieri, confuzii și reevaluări profunde în plan relațional, astrele își schimbă vibrația, aducând un nou val de claritate și acțiune. Energia planetară de astăzi anunță începuturi neașteptate și decizii cu impact de durată, în special în viața sentimentală a unei zodii de pământ: Taurul.

Horoscop 11 august 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 11 august 2025

Berbec, astăzi Marte îți oferă o doză impresionantă de energie, perfectă pentru a aborda provocări atât în plan profesional, cât și personal. Spontaneitatea este aliatul tău – acțiunile rapide și bine țintite pot aduce rezultate neașteptat de pozitive. Totuși, ai grijă la impulsivitate, mai ales în relațiile apropiate, unde o comunicare atentă poate preveni tensiuni inutile. Pe plan financiar, poate apărea o oportunitate legată de domeniul tehnologic; analizeaz-o rapid pentru a profita la maximum. În plan domestic, reevaluează rutinele zilnice pentru a crea un mediu mai armonios. Seara, timpul petrecut în natură te poate ajuta să-ți recapeți echilibrul emoțional. Posibilă inspirație bruscă în proiecte creative – astrele susțin inițiativele tale. Fii curajos și deschis la experiențe noi: intuiția te ghidează pe calea autodescoperirii și a progresului personal.

„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 11 august 2025

Nativii Taur resimt cu intensitate acest moment de cotitură. Planetele favorizează reconectarea cu trecutul într-o manieră matură, realistă și plină de potențial emoțional. Astăzi, Taurul este atras magnetic spre o fostă iubire – nu din nostalgie, ci dintr-o înțelegere profundă a ceea ce contează cu adevărat. Aspectele astrale indică o împăcare karmică, bazată pe lecțiile învățate în ultimele luni și pe dorința autentică de reconstrucție.
Această revenire nu este una impulsivă, ci rezultatul unei introspecții constante, specifice tranzitului retrograd. Cu Mercur revenit în mers direct, comunicarea devine clară, iar intențiile sunt exprimate fără ezitare. Taurul nu doar că își reface viața amoroasă, ci o rescrie din temelii – cu mai multă maturitate, responsabilitate și atașament sincer.
Pentru ceilalți, această poveste poate părea surprinzătoare. Pentru Taur, este o reafirmare a valorilor personale: stabilitate, loialitate și construirea unui viitor pe baze solide. Relațiile superficiale dispar din peisaj. În schimb, iubirile cu rădăcini adânci renasc, transformate și mai puternice.
Astrele sprijină acum gesturile decisive. Cei care aparțin zodiei Taur și simt că mai au ceva de spus într-o poveste de dragoste din trecut – acum este momentul să acționeze. Universul oferă sprijin, dar cere autenticitate, intenții clare și curajul de a iubi din nou.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 11 august 2025

Gemeni, astăzi comunicarea este asul tău din mânecă. Mercur îți susține claritatea mentală și capacitatea de exprimare, ceea ce îți poate aduce succes mai ales în plan profesional. Proiectele de echipă se dezvoltă armonios sub influența ta colaborativă, iar ideile tale originale sunt bine primite. În relațiile personale, sinceritatea și discuțiile deschise pot rezolva neînțelegeri mai vechi. Din punct de vedere financiar, investițiile legate de călătorii sau educație pot aduce beneficii importante. Zi favorabilă pentru cursuri, ateliere sau pentru a împărtăși cunoștințele cu ceilalți. Creativitatea ta atinge cote înalte – valorific-o în proiecte inovatoare. Seara aduce conversații valoroase cu prieteni sau mentori, care te pot ghida în alegeri viitoare. Activitățile sociale îți aduc bucurie și întăresc conexiunile importante. Chiar dacă energia ta va fluctua, menține echilibrul prin practici de mindfulness. Lasă-te condus de curiozitate – drumul spre dezvoltare este deschis.

Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 11 august 2025

Luna îți activează astăzi sectorul casei și familiei, punând accentul pe nevoia de stabilitate emoțională și confort interior. Este o zi excelentă pentru a te ocupa de treburile domestice sau pentru a petrece timp de calitate cu cei dragi. Aceste momente îți aduc o stare de siguranță profundă. La locul de muncă, empatia și intuiția te ajută să gestionezi situațiile sensibile cu diplomație. Acționează ferm asupra proiectelor rămase neterminate – vei preveni stresul de mai târziu. Din punct de vedere financiar, strategia conservatoare este cea mai sigură – bugetează cu prudență. În plan relațional, exprimarea sinceră a nevoilor tale aduce conexiuni mai autentice. Seara este ideală pentru introspecție – o plimbare solitară în natură sau o sesiune de meditație îți poate aduce claritate cu privire la obiectivele de viață. Ritualurile de îngrijire personală îți reîncarcă bateriile, iar creativitatea se poate manifesta în forme subtile, dar pline de satisfacții. Fii sincer cu tine și cu ceilalți – fundațiile solide se construiesc prin comunicare onestă și echilibru între vis și realitate.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 11 august 2025

Soarele îți amplifică astăzi magnetismul personal și carisma naturală, atrăgând oamenii în jurul tău ca un focar de lumină și energie. Folosește acest impuls pentru a construi relații noi sau pentru a revitaliza legăturile existente. În carieră, abilitățile tale de lider ies în evidență – ai șansa să coordonezi proiecte creative sau să îți prezinți ideile cu impact. Financiar, adoptă o atitudine prudentă, mai ales în parteneriate sau investiții comune – fii atent la detalii pentru a evita capcanele. Creșterea personală vine prin deschiderea către perspective diverse, așa că acceptă provocările care îți extind orizontul. În dragoste, gesturile spontane pot reaprinde flacăra pasiunii. Seara ar putea include participarea la un eveniment artistic sau social care îți stimulează imaginația și îți oferă noi contacte valoroase. Interacțiunile sociale sunt dinamice și pline de culoare, dar nu uita să îți acorzi și timp de retragere pentru a-ți păstra claritatea mentală. Atunci când îți aliniezi intențiile cu acțiunile, forța ta personală devine un catalizator pentru succes.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 11 august 2025

Fecioară, ziua de azi îți pune în valoare gândirea logică și atenția la detalii, sub influența lui Mercur. Este un moment propice pentru a rezolva probleme complicate sau pentru a aduce claritate în situații ambigue, atât acasă, cât și la birou. Verificarea informațiilor este esențială – chiar dacă ai încredere, nu strică să confirmi. Financiar, planificarea metodică a investițiilor pe termen lung poate aduce stabilitate. La muncă, se ivește ocazia de a eficientiza procese sau de a propune soluții inteligente – profită pentru a-ți etala competențele. În relații, comunicarea clară și lipsită de ambiguități este cheia unei conexiuni sincere. Pe planul sănătății, poate fi momentul ideal să îți revizuiești rutina de fitness sau obiectivele legate de bunăstare. Dedica-ți timpul liber unui hobby sau unui proiect creativ care să-ți revigoreze rutina zilnică. Seara favorizează introspecția – notează-ți gândurile sau planurile într-un jurnal pentru a-ți organiza mai bine direcția viitoare. Fiecare pas calculat de azi te aduce mai aproape de succes. Perseverența și claritatea ta sunt aliații cei mai de încredere.

Citeşte şi: Care sunt cele mai toxice perechi de zodii într-o relație. Nu ar trebui să fie niciodată împreună!

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 11 august 2025

Balanță, armonia este cuvântul-cheie al zilei, deoarece Venus îți amplifică abilitățile diplomatice. Capacitatea ta de a media și de a face compromisuri este neprețuită, mai ales în situații tensionate la locul de muncă sau acasă. Proiectele de echipă beneficiază de abordarea ta echilibrată, generând cooperare și rezultate eficiente. Parteneriatele financiare pot evolua favorabil, însă este esențial ca toate înțelegerile să fie clar definite pentru a evita confuziile ulterioare. În dragoste, dialogul sincer și gesturile tandre întăresc legătura dintre voi – bucură-te de momentele împărtășite. În plan social, carisma ta naturală atrage noi prietenii și consolidează relațiile existente. Activitățile culturale sau preocupările artistice îți hrănesc sufletul creativ, oferindu-ți inspirația necesară. Relaxarea de seară într-un cadru liniștit îți limpezește mintea și îți aduce o stare de echilibru interior. Abordând provocările cu tact și moderație, capeți rezistență și maturitate. Universul te sprijină în efortul de a menține echilibrul în mijlocul schimbărilor – ai grijă de tine și păstrează mereu deschisă comunicarea sinceră.

Citeşte și Zodii care vor avea noroc cu carul în august. Dau lovitura pe toate planurile!

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 11 august 2025

Scorpion, intuiția ta este la cote maxime astăzi, grație influenței Lunii care îți amplifică abilitățile perceptive. Încrede-te în vocea interioară pentru a naviga situații complexe, în special în plan emoțional sau profesional. Ascultarea atentă a subtextului îți poate oferi revelații neașteptate. La locul de muncă, se deschid noi oportunități de leadership – este momentul să-ți demonstrezi gândirea strategică. Din punct de vedere financiar, evoluția depinde de decizii atente; cercetarea riguroasă te ajută să identifici direcțiile avantajoase. În relațiile personale, vulnerabilitatea devine o punte către conexiuni mai profunde. Seara este potrivită pentru introspecție – meditația sau exprimarea creativă îți pot aduce claritate și liniște. Eliberează-ți pasiunile prin activități artistice sau de auto-descoperire; acestea pot deveni catalizatori pentru transformare personală. Aliniază-ți visurile cu pași practici și vei construi un drum solid spre succes. Puterea ta stă în echilibrul dintre introspecție și acțiune – valorifică această dualitate pentru a-ți atinge obiectivele.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 11 august 2025

Săgetător, ziua de azi îți trezește dorința de a explora, fie fizic, fie mental. Sub influența lui Jupiter, gândește-te la cum călătoriile sau studiile suplimentare îți pot extinde orizonturile. Sunt posibile oportunități semnificative de dezvoltare personală și profesională – abordează-le cu entuziasm și viziune. Discuțiile cu colegi sau mentori pot aduce noi perspective și direcții promițătoare. Financiar, investițiile în educație sau dezvoltare personală se vor dovedi valoroase pe termen lung. Relațiile înfloresc prin comunicare sinceră și activități comune pline de sens. Încurajează dialogul deschis cu cei dragi pentru a cultiva înțelegerea reciprocă. Optimismul tău este contagios și inspiră mediul din jur. Îmbinarea interacțiunilor sociale cu experiențe de învățare îți poate oferi revelații importante. Seara, lectura filozofică sau explorarea spirituală îți aduc echilibru interior. Ai grijă să nu neglijezi responsabilitățile curente în goana după nou.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 11 august 2025

Capricorn, ziua de azi te îndeamnă să îți consolidezi bazele vieții personale și profesionale. Sub influența lui Saturn, este momentul să abordezi proiectele cu perseverență și claritate. Definește-ți obiectivele, evaluează resursele disponibile și canalizează-ți eforturile către rezultate sustenabile. Din punct de vedere financiar, investițiile pragmatice și măsurile de reducere a costurilor îți aduc stabilitate și creează premisele pentru creșteri viitoare. La locul de muncă, gândirea strategică este esențială – folosește-ți abilitățile organizatorice pentru a duce la bun sfârșit sarcini complexe. În plan personal, relațiile se dezvoltă prin timp de calitate și ascultare activă, elemente care întăresc încrederea și coeziunea. O sesiune de reflecție asupra scopurilor și progresului realizat poate aduce revelații utile. Pentru sănătate, menținerea unei rutine disciplinate îți susține echilibrul fizic și mental. Regăsește-ți centrul prin plimbări în natură sau activități care te reconectează cu tine. Rigoarea ta de astăzi pune piatra de temelie pentru realizări durabile.

Citește și: Zodii care își schimbă radical viața vara aceasta. Transformări care nu mai pot fi amânate

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 11 august 2025

Vărsător, inovația este laitmotivul zilei, cu Uranus care îți stimulează gândirea creativă. Soluțiile neconvenționale la probleme vechi se dovedesc eficiente, în special în medii de lucru sau în colaborări de echipă – viziunea ta aduce beneficii colective. Apar oportunități financiare în zona tehnologiei sau a proiectelor sociale, însă necesită decizii rapide, dar bine cântărite. Networking-ul joacă un rol cheie în evoluția profesională – participă la evenimente sau întâlniri pentru a-ți extinde influența. În plan personal, relațiile se adâncesc prin interese intelectuale comune. Fii deschis către schimbare și adaptabilitate; acestea sunt esențiale pentru a evita stagnarea. Seara aduce discuții interesante cu prieteni sau grupuri, stimulând curiozitatea și lărgindu-ți orizonturile. Găsește echilibru între energia exploratorie și momentele de introspecție. Capacitatea ta de a combina inovația cu pragmatismul te diferențiază astăzi. Pe măsură ce depășești limite, devii o sursă de inspirație pentru ceilalți, consolidându-ți drumul spre realizări semnificative.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 11 august 2025

Pești, astăzi ești ghidat de o energie care îți hrănește natura compasivă, favorizând vindecarea și evoluția în sfera personală. Influența lui Neptun îți amplifică empatia – las-o să conducă interacțiunile, aducând profunzime și înțelegere în relațiile tale. În plan profesional, comunicarea delicată este esențială – ascultă activ pentru a percepe nevoile reale ale celor din jur. Proiectele creative înfloresc sub viziunea ta unică, generând rezultate remarcabile. Financiar, prudența și evaluarea atentă îți asigură stabilitatea – planificarea metodică contracarează eventuale instabilități. Momentele de singurătate, mai ales spre seară, îți oferă ocazia introspecției, revelând perspective valoroase. Echilibrează idealismul cu acțiuni concrete, îmbinând visurile cu realitatea. Conectarea cu elementul apă – fie printr-o baie relaxantă, fie printr-o plimbare pe malul mării – îți regenerează energia și te ajută să navighezi cu grație fluxul emoțional. Pe măsură ce îți cultivi lumea interioară, deschizi calea către realizări externe. Ai încredere în înțelepciunea și creativitatea ta – acestea îți luminează calea spre împlinire.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Cele mai vândute colecții!
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cum arată apartamentul pe care Cristi Borcea i l-a luat fiicei sale în SUA. Melissa studiază arhitectura
Cum arată apartamentul pe care Cristi Borcea i l-a luat fiicei sale în SUA. Melissa studiază arhitectura
Fanatik
Ce a decis să facă un bărbat după ce vecinul său îi ocupa constant locul de parcare. ”Răzbunarea” sa a fost apreciată de o mulțime de internauți
Ce a decis să facă un bărbat după ce vecinul său îi ocupa constant locul de parcare. ”Răzbunarea” sa a fost apreciată de o mulțime de internauți
GSP.ro
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
Click.ro
Fiul adoptat de Horia Brenciu și Alice Dumitrescu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
Fiul adoptat de Horia Brenciu și Alice Dumitrescu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
TV Mania
Cum arată casa lui Bodo. Solistul Proconsul s-a mutat la țară. „Nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor”
Cum arată casa lui Bodo. Solistul Proconsul s-a mutat la țară. „Nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor”
Citește și...
Au mers la un festival celebru și au comandat guacamole, iar ce a urmat a fost complet neașteptat. Ce au pățit mai multe persoane
Emmanuel Macron, răvăşit la întâlnirea cu Kate Middleton. Preşedintele Franţei nu s-a putut abţine şi i-a oferit o…
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Act terorist în Republica Moldova. Explozibil aruncat în curtea unui primar
Horoscop 10 august 2025. Mercur în zodia Leu. Tensiuni și conflicte în cuplu pentru o zodie. Adevărul va ieși la suprafață
Zodii care dau lovitura pe plan financiar în august. Atrag banii ca un magnet
Horoscop 9 august 2025. Lună Plină în Vărsător. O zodie atrage banii ca un magnet fermecat. Luna Sturionului o răsfață cu prosperitate și noroc
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Detalii de ULTIMĂ ORĂ despre Emil Gânj. Unde s-ar afla criminalul în aceste momente. O vecină a mamei Andei, tânăra ucisă, l-a văzut!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii: „Am fost singura din Republica Moldova și mi-a fost greu să mă integrez, să înțeleg glumele sau subtilitățile culturale ale românilor” / Exclusiv
Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii: „Am fost singura din Republica Moldova și mi-a fost greu să mă integrez, să înțeleg glumele sau subtilitățile culturale ale românilor” / Exclusiv
Alessia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, și-a pus implanturi mamare, la 22 de ani. Cum a reacționat mama tinerei, Amalia Năstase
Alessia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, și-a pus implanturi mamare, la 22 de ani. Cum a reacționat mama tinerei, Amalia Năstase
Proiecte speciale
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Raluca Bădulescu, în costum de baie minuscul, siluetă sculptată, fără filtre, fără perucă și zero inhibiții! S-a pozat așa la 50 de ani, pe un iaht în Ibiza, iar imaginea e virală!
Raluca Bădulescu, în costum de baie minuscul, siluetă sculptată, fără filtre, fără perucă și zero inhibiții! S-a pozat așa la 50 de ani, pe un iaht în Ibiza, iar imaginea e virală!
Elle
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Cum se menține Mădălina Ghenea în formă. La ce renunță atunci când își dorește să slăbească și care este boala de care suferă: "Nu pot mânca..."
Cum se menține Mădălina Ghenea în formă. La ce renunță atunci când își dorește să slăbească și care este boala de care suferă: "Nu pot mânca..."
Carmen Grebenișan, certată de medicul care îi supraveghează sarcina. Ce a povestit creatoarea de conținut, însărcinată în ultimul trimestru: „Am contracții zilnic”
Carmen Grebenișan, certată de medicul care îi supraveghează sarcina. Ce a povestit creatoarea de conținut, însărcinată în ultimul trimestru: „Am contracții zilnic”
DailyBusiness.ro
Cod roșu de caniculă în sudul României și rafale de vânt în alte zone ale țării. Cum va fi vremea în București
Cod roșu de caniculă în sudul României și rafale de vânt în alte zone ale țării. Cum va fi vremea în București
Chongqing, „orașul 8D” din China, noua destinație preferată de turiștii străini
Chongqing, „orașul 8D” din China, noua destinație preferată de turiștii străini
A1.ro
Cum arăta ispita Andrușca înainte să își pună implant fesier. Imagine rară cu ea înainte de intervenția estetică
Cum arăta ispita Andrușca înainte să își pună implant fesier. Imagine rară cu ea înainte de intervenția estetică
Horoscop 10 august 2025. Mercur în zodia Leu. Tensiuni și conflicte în cuplu pentru o zodie. Adevărul va ieși la suprafață
Horoscop 10 august 2025. Mercur în zodia Leu. Tensiuni și conflicte în cuplu pentru o zodie. Adevărul va ieși la suprafață
Zodii care dau lovitura pe plan financiar în august. Atrag banii ca un magnet
Zodii care dau lovitura pe plan financiar în august. Atrag banii ca un magnet
Simona Gherghe, apariție de senzație în costum de baie, la 47 de ani. Cum s-a fotografiat pe plajele din Grecia
Simona Gherghe, apariție de senzație în costum de baie, la 47 de ani. Cum s-a fotografiat pe plajele din Grecia
Cine este Moldo din „Casa Iubirii”. Detalii despre Robert Iulian Moldoveanu
Cine este Moldo din „Casa Iubirii”. Detalii despre Robert Iulian Moldoveanu
Observator News
30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
Libertatea pentru Femei
Imaginile momentului! Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la festival. Stau pe iarbă, ascultă rock, baie de mulțime, coadă la selfie, ținute “cool”, zero protocol. Iar Asta nu e tot!
Imaginile momentului! Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la festival. Stau pe iarbă, ascultă rock, baie de mulțime, coadă la selfie, ținute “cool”, zero protocol. Iar Asta nu e tot!
Andreea Marin părăsește România. Unde se va refugia vedeta atât de lovită de încercări în ultima vreme
Andreea Marin părăsește România. Unde se va refugia vedeta atât de lovită de încercări în ultima vreme
A devenit mamă la 56 de ani și a ales să plece din țară alături de femeia iubită, doar ca să-și crească fiica în liniște. Astăzi are 70 de ani. Îți mai amintești de ea? Ce transformare!
A devenit mamă la 56 de ani și a ales să plece din țară alături de femeia iubită, doar ca să-și crească fiica în liniște. Astăzi are 70 de ani. Îți mai amintești de ea? Ce transformare!
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Viva.ro
Cristela Georgescu, de nerecunoscut! Și-a făcut o intervenție estetică nereușită și este complet schimbată: ”Habar nu avea ce face...”. Cum arată în acest moment soția lui Călin Georgescu
Cristela Georgescu, de nerecunoscut! Și-a făcut o intervenție estetică nereușită și este complet schimbată: ”Habar nu avea ce face...”. Cum arată în acest moment soția lui Călin Georgescu
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Cine a fost femeia din lumea bună a Capitalei de care Ion Iliescu ar fi fost îndrăgostit la culme în timpul mariajului cu Nina Iliescu
Cine a fost femeia din lumea bună a Capitalei de care Ion Iliescu ar fi fost îndrăgostit la culme în timpul mariajului cu Nina Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Tragedie în ring. Au murit două legende la doar o zi diferență: Nu s-a putut face nimic
Tragedie în ring. Au murit două legende la doar o zi diferență: Nu s-a putut face nimic
Cine NU ar trebui să mănânce înghețată pe caniculă. Cardiolog: „Este cea mai periculoasă”
Cine NU ar trebui să mănânce înghețată pe caniculă. Cardiolog: „Este cea mai periculoasă”
Avertizare extremă de caniculă: Cod galben și portocaliu, temperaturi record în România
Avertizare extremă de caniculă: Cod galben și portocaliu, temperaturi record în România
Pensionarii pierd 5.000 lei dacă își retrag toți banii din pensiile private. Uite cum poți evita
Pensionarii pierd 5.000 lei dacă își retrag toți banii din pensiile private. Uite cum poți evita
TV Mania
Cum arată casa lui Bodo. Solistul Proconsul s-a mutat la țară. „Nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor”
Cum arată casa lui Bodo. Solistul Proconsul s-a mutat la țară. „Nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor”
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii
Cum arată Andreea Bănică în costum de baie la 47 de ani. Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut pozele
Cum arată Andreea Bănică în costum de baie la 47 de ani. Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut pozele
Ce nu ai văzut la TV! Ispita Mihaela Mincu, despre regulile stricte de la Insula Iubirii „Eram ca la Big Brother. Nu puteam...
Ce nu ai văzut la TV! Ispita Mihaela Mincu, despre regulile stricte de la Insula Iubirii „Eram ca la Big Brother. Nu puteam...
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton