  MENIU  
Home > Astro Fun > Cristina Demetrescu, horoscop 18-23 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion provoacă revelații neașteptate

Cristina Demetrescu, horoscop 18-23 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion provoacă revelații neașteptate

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Cristina Demetrescu prezintă horoscopul pentru perioada 18-23 noiembrie 2025. Astrele aduc transformări majore pentru Berbeci și influențe puternice pentru Scorpioni.

Cristina Demetrescu, horoscop 18-23 noiembrie

Săptămâna 17-23 noiembrie 2025 aduce transformări profunde pentru toate zodiile, conform astrologului Cristina Demetrescu. Aceasta spune că energia dominantă provine din aglomerarea planetară în zodia Scorpionului, cu efecte resimțite până pe 20 decembrie.

„În timp ce noi tot vorbim despre Gemeni, Soarele intră în Săgetător pe 22 noiembrie. Iar Săgetătorul, zodie optimistă și expansivă, guvernată de Jupiter – marele benefic – aduce, de obicei, lumină și energie pozitivă”, a spus astrologul Cristina Demetrescu.

Înainte, pe 20 noiembrie are loc o Lună Nouă în Scorpion, iar acest eveniment astral este complicat și încărcat de tensiuni. Mercur retrograd, Luna Neagră și alte influențe se suprapun, creând o perioadă de transformare profundă.

Mihaela Rădulescu s-a întors în România și a început filmările pentru una dintre cele mai așteptate emisiuni TV. Imaginile s-au viralizat pe internet / FOTO
Mihaela Rădulescu s-a întors în România și a început filmările pentru una dintre cele mai așteptate emisiuni TV. Imaginile s-au viralizat pe internet / FOTO
Recomandarea zilei

Citește și: Zodii care scapă de ghinion în decembrie. Le așteaptă un sfârșit de an spectaculos!

Citește și: Zodii care pierd bani la sfârșit de noiembrie. Intră în decembrie cu datorii

Fiul lui Adrian Năstase și soția sa, ceartă monstru în plină stradă! Corina, surprinsă plângând, cu bebelușul în cărucior. Cum au fost fotografiați. Sunt imaginile momentului! FOTO
Fiul lui Adrian Năstase și soția sa, ceartă monstru în plină stradă! Corina, surprinsă plângând, cu bebelușul în cărucior. Cum au fost fotografiați. Sunt imaginile momentului! FOTO
Recomandarea zilei

Horoscop Berbec

Pentru Berbeci, săptămâna aduce transformări importante. Cristina Demetrescu recomandă evitarea deciziilor din frică și renunțarea la dependențe emoționale sau situaționale care nu mai funcționează. Odată ce fac primul pas, universul le umple imediat „cornul abundenței”.

Horoscop Taur

Schimbările apar în zona cuplului și a parteneriatelor. Mercur retrograd aduce discuții, dezbateri și uneori suspiciuni. Taurul tinde să se opună schimbării, dar transformările sunt benefice. În unele cupluri pot apărea tensiuni legate de încredere.

Horoscop Gemeni

Nativii Gemeni pot avea modificări la locul de muncă: program, condiții, drumuri sau chiar locația. Adaptabilitatea le este testată. În privința sănătății, este important să solicite o a doua opinie, mai ales că Lilith și Mercur retrograd pot induce confuzii sau decizii pripite, spune Cristina Demetrescu.

Horoscop Rac

Racii sunt provocați să ofere mai multă libertate copiilor lor. Implicarea emoțională excesivă poate deveni copleșitoare. În dragoste, gelozia și suspiciunile creează tensiuni care afectează ambii parteneri. Recomandarea este calmul și răbdarea.

Citește și: Zodii de bărbați care mint de îngheață apele în relație. Sunt cei mai periculoși parteneri!

Citește și: Zodiile care atrag ghinionul ca un magnet! Ferește-te de ele!

Horoscop Leu

Leii preiau rolul de organizatori în familie. Pot apărea situații neplăcute, evenimente de familie sau schimbări legate de domiciliu. Leul are ultimul cuvânt și este chemat să restabilească ordinea și stabilitatea.

Horoscop Fecioară

Potrivit Cristinei Demetrescu, Fecioarele trebuie să aibă mare grijă la drumuri, acte, documente care pot expira sau întârzia. Comunicarea trebuie dozată atent: evitarea acuzațiilor directe și a gafelor este esențială, mai ales în grupuri în care trebuie să rămână pe termen lung.

Horoscop Balanță

Balanțele sunt chemate să-și reevalueze atașamentele. Pot apărea obsesii, pasiuni costisitoare sau cumpărături din impuls care lasă un gust amar. Cauzele sunt mai profunde și cer analiză atentă, susține astrologul Cristina Demetrescu.

Horoscop Scorpion

Scorpionii sunt în centrul atenției, afectându-i direct Luna Nouă din semnul lor. Fiind în centrul influențelor astrale, aceștia pot experimenta schimbări bruște și intense. Cei cu „schelete în dulap” se pot confrunta cu situații radicale, însă cei cu viața în ordine pot beneficia de transformări spectaculoase. Atenție la comportament și la mesajele transmise.

Horoscop Săgetător

Săgetătorii, deși intră în perioada lor astrală, mai au o lună de introspecție. Deși Soarele le intră în zodie, Săgetătorii mai au o lună de muncă interioară. Gândurile, fricile și stările pot scăpa de sub control dacă nu sunt gestionate corect. Se recomandă terapie, discuții cu o persoană avizată și atenție la insomnii. De luna viitoare, atmosfera se limpezește.

Horoscop Capricorn

Capricornii observă schimbări în grupul de prieteni. Pot apărea dezamăgiri, instabilitate sau planuri de vacanță care nu mai pot fi respectate. Este important să accepte dinamica nouă fără a se frustra, transmite Cristina Demetrescu.

Horoscop Vărsător

Potrivit astrologului, Vărsătorii cu funcții de conducere trebuie să fie atenți la efectele colaterale ale deciziilor lor. Mercur retrograd poate crea confuzii sau percepții greșite. Cei dependenți de acte, autorizații sau schimbări legislative trebuie să se adapteze rapid.

Horoscop Pești

Peștii experimentează fluctuații între credințe puternice și confuzie, fiind sfătuiți să mențină echilibrul. Călătoriile în străinătate necesită prudență, iar studenții Pești trebuie să mențină o relație bună cu profesorii, pentru a evita tensiuni inutile.

Sursă foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Fanatik
Radu Mazăre, împărat în Madagascar. Are 60 de angajați și a renovat o școală: ”Vin la noi când li se îmbolnăvesc copiii”
Radu Mazăre, împărat în Madagascar. Are 60 de angajați și a renovat o școală: ”Vin la noi când li se îmbolnăvesc copiii”
GSP.ro
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală, în timp ce îşi abuzează verbal fiica
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală, în timp ce îşi abuzează verbal fiica
Click.ro
Ultima dorință a lui Horia Moculescu, înainte de a părăsi această lume. Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Numai Nidia i-o va putea îndeplini. Aștepta cu nerăbdare...”
Ultima dorință a lui Horia Moculescu, înainte de a părăsi această lume. Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Numai Nidia i-o va putea îndeplini. Aștepta cu nerăbdare...”
TV Mania
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
Redactia.ro
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Citește și...
Scandal în vestiarul naționalei României înaintea barajului de calificare la Mondiale: „Oficialii FRF au luat prime, nu și jucătorii!”
Ce salariu are un soldat român fără Bacalaureat, cu doi ani vechime în armată. Cât câștigă lunar în 2025
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ce a făcut Sile Cămătaru de când a ajuns acasă. Cu ce se ocupă interlopul
Horoscop 19 noiembrie 2025. Mercur retrograd revine în Scorpion. O zodie are probleme grave. Luminița de la capătul tunelului nu se întrevede pentru ea
Zodii care scapă de ghinion în decembrie. Le așteaptă un sfârșit de an spectaculos!
Horoscop 18 noiembrie 2025. Dileme legate de viitor. O zodie amână o decizie radicală care poate închide un capitol din viața sa
Vacanță de vis la Viena
Oooo, dar ce veste! Deea Maxer se iubește cu Cataramă! Cei doi și-au făcut relația publică. Prima imagine cu cel mai nou cuplu din showbiz!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Dani Oțil a spus care a fost cea mai mare provocare de la filmările Power Couple, sezonul 3: „Am ajuns să mă încarc cu lucrurile astea” / Exclusiv
Dani Oțil a spus care a fost cea mai mare provocare de la filmările Power Couple, sezonul 3: „Am ajuns să mă încarc cu lucrurile astea” / Exclusiv
Cine ar putea fi prezentatorul Survivor România de la Antena 1. Numele mari luate în calcul de producătorii emisiunii
Cine ar putea fi prezentatorul Survivor România de la Antena 1. Numele mari luate în calcul de producătorii emisiunii
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Ea e noua iubită a lui Dan Bittman? Superbă e puțin spus! Cine e femeia cu care a fost surprins de paparazzi artistul de la Holograf! Tânără, brunetă, ochi hipnotizanți
Ea e noua iubită a lui Dan Bittman? Superbă e puțin spus! Cine e femeia cu care a fost surprins de paparazzi artistul de la Holograf! Tânără, brunetă, ochi hipnotizanți
Poze uitate cu Denise Rifai. Cum arăta blondă, pe vremea când nu era atât de cunoscută
Poze uitate cu Denise Rifai. Cum arăta blondă, pe vremea când nu era atât de cunoscută
Elle
Imagine emoționantă cu băiețelul lui Ianis & Elena Hagi. Cum a apărut micuțul Giorgios pe internet alături de mama lui. Foto
Imagine emoționantă cu băiețelul lui Ianis & Elena Hagi. Cum a apărut micuțul Giorgios pe internet alături de mama lui. Foto
Cum s-a schimbat relația dintre Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, de când au devenit părinți: „Dacă putea, ar fi…”
Cum s-a schimbat relația dintre Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, de când au devenit părinți: „Dacă putea, ar fi…”
Regula strictă impusă de Prințul William și Kate Middleton celor trei copii ai lor: „Un subiect destul de tensionat...”
Regula strictă impusă de Prințul William și Kate Middleton celor trei copii ai lor: „Un subiect destul de tensionat...”
DailyBusiness.ro
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
A1.ro
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Gina Pistol și Smiley, planuri mari în 2026: „Trebuie să ne apucăm”
Gina Pistol și Smiley, planuri mari în 2026: „Trebuie să ne apucăm”
Horoscop 19 noiembrie 2025. Mercur retrograd revine în Scorpion. O zodie are probleme grave. Luminița de la capătul tunelului nu se întrevede pentru ea
Horoscop 19 noiembrie 2025. Mercur retrograd revine în Scorpion. O zodie are probleme grave. Luminița de la capătul tunelului nu se întrevede pentru ea
Ilona Brezoianu a născut. Actrița a devenit mama unui băiețel
Ilona Brezoianu a născut. Actrița a devenit mama unui băiețel
Mihaela Rădulescu, din nou pe platourile de filmare. În ce emisiune va putea fi văzută fosta prezentatoare
Mihaela Rădulescu, din nou pe platourile de filmare. În ce emisiune va putea fi văzută fosta prezentatoare
Observator News
Meseriile fără studii superioare unde poţi câştiga 8.100 €. Ţara europeană care caută 85.000 de muncitori
Meseriile fără studii superioare unde poţi câştiga 8.100 €. Ţara europeană care caută 85.000 de muncitori
Libertatea pentru Femei
Mihaela Rădulescu, prima apariție TV după moartea lui Felix, primul zâmbet, dar ochii îi trădează suferința. A venit ca o divă, iar pozele sunt deja virale
Mihaela Rădulescu, prima apariție TV după moartea lui Felix, primul zâmbet, dar ochii îi trădează suferința. A venit ca o divă, iar pozele sunt deja virale
Corina Chiriac, cuvinte superbe și imagini de colecție cu Virgil Anastasiu, singurul bărbat care a dus-o pe solistă la altar
Corina Chiriac, cuvinte superbe și imagini de colecție cu Virgil Anastasiu, singurul bărbat care a dus-o pe solistă la altar
Văduva lui Silviu Prigoană, declarații emoționante la un an de la moartea afaceristului: „Până în ultima clipă…”
Văduva lui Silviu Prigoană, declarații emoționante la un an de la moartea afaceristului: „Până în ultima clipă…”
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Viva.ro
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Anca Alexandrescu a fost căsătorită de două ori, dar s-a iubit și cu un fost ministru. Cine e politicianul care i-a stat alături după divorțul de tatăl copiilor ei. Gestul neașteptat făcut de el, după despărțire
Anca Alexandrescu a fost căsătorită de două ori, dar s-a iubit și cu un fost ministru. Cine e politicianul care i-a stat alături după divorțul de tatăl copiilor ei. Gestul neașteptat făcut de el, după despărțire
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Redactia.ro
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cum s-a întâmplat tragedia din București unde o fetiță a murit la o clinică stomatologică. Tatăl, dezvăluiri cutremurătoare
Cum s-a întâmplat tragedia din București unde o fetiță a murit la o clinică stomatologică. Tatăl, dezvăluiri cutremurătoare
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
ANM, prognoza meteo: Cum se anunță vremea de 1 Decembrie și de Moș Nicolae?
ANM, prognoza meteo: Cum se anunță vremea de 1 Decembrie și de Moș Nicolae?
INSP: Peste 200 de cazuri noi COVID-19 și două decese în perioada 10 – 16 noiembrie
INSP: Peste 200 de cazuri noi COVID-19 și două decese în perioada 10 – 16 noiembrie
Peste 80% dintre medicii tineri din România se tem să refuze gărzi neplătite (STUDIU)
Peste 80% dintre medicii tineri din România se tem să refuze gărzi neplătite (STUDIU)
Cum îți afectează tensiunea arterială funcția cerebrală pe măsură ce îmbătrânești. Legătura dintre hipertensiune și declinul cognitiv
Cum îți afectează tensiunea arterială funcția cerebrală pe măsură ce îmbătrânești. Legătura dintre hipertensiune și declinul cognitiv
TV Mania
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
Imagine rară cu băiețelul lui Ianis Hagi! Giorgios, la aproape 3 luni, îmbrăcat din cap până-n picioare în echipamentul naționalei României
Imagine rară cu băiețelul lui Ianis Hagi! Giorgios, la aproape 3 luni, îmbrăcat din cap până-n picioare în echipamentul naționalei României
Andi Moisescu, schimbat total după divorțul de Olivia Steer. Fanii: „Parcă a întinerit!”
Andi Moisescu, schimbat total după divorțul de Olivia Steer. Fanii: „Parcă a întinerit!”
Abia împlinise 18 ani, dar cucerise deja România! Așa arăta Adela Popescu în urmă cu 20 de ani, la debutul din „Numai iubirea”
Abia împlinise 18 ani, dar cucerise deja România! Așa arăta Adela Popescu în urmă cu 20 de ani, la debutul din „Numai iubirea”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să arate! Din ce își câștigă banii?
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să arate! Din ce își câștigă banii?
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns la 53 kg?
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns la 53 kg?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton