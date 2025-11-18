Cristina Demetrescu, horoscop 18-23 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion provoacă revelații neașteptate

Cristina Demetrescu prezintă horoscopul pentru perioada 18-23 noiembrie 2025. Astrele aduc transformări majore pentru Berbeci și influențe puternice pentru Scorpioni.

Cristina Demetrescu, horoscop 18-23 noiembrie

Săptămâna 17-23 noiembrie 2025 aduce transformări profunde pentru toate zodiile, conform astrologului Cristina Demetrescu. Aceasta spune că energia dominantă provine din aglomerarea planetară în zodia Scorpionului, cu efecte resimțite până pe 20 decembrie.

„În timp ce noi tot vorbim despre Gemeni, Soarele intră în Săgetător pe 22 noiembrie. Iar Săgetătorul, zodie optimistă și expansivă, guvernată de Jupiter – marele benefic – aduce, de obicei, lumină și energie pozitivă”, a spus astrologul Cristina Demetrescu.

Înainte, pe 20 noiembrie are loc o Lună Nouă în Scorpion, iar acest eveniment astral este complicat și încărcat de tensiuni. Mercur retrograd, Luna Neagră și alte influențe se suprapun, creând o perioadă de transformare profundă.

Citește și: Zodii care scapă de ghinion în decembrie. Le așteaptă un sfârșit de an spectaculos!

Citește și: Zodii care pierd bani la sfârșit de noiembrie. Intră în decembrie cu datorii

Horoscop Berbec

Pentru Berbeci, săptămâna aduce transformări importante. Cristina Demetrescu recomandă evitarea deciziilor din frică și renunțarea la dependențe emoționale sau situaționale care nu mai funcționează. Odată ce fac primul pas, universul le umple imediat „cornul abundenței”.

Horoscop Taur

Schimbările apar în zona cuplului și a parteneriatelor. Mercur retrograd aduce discuții, dezbateri și uneori suspiciuni. Taurul tinde să se opună schimbării, dar transformările sunt benefice. În unele cupluri pot apărea tensiuni legate de încredere.

Horoscop Gemeni

Nativii Gemeni pot avea modificări la locul de muncă: program, condiții, drumuri sau chiar locația. Adaptabilitatea le este testată. În privința sănătății, este important să solicite o a doua opinie, mai ales că Lilith și Mercur retrograd pot induce confuzii sau decizii pripite, spune Cristina Demetrescu.

Horoscop Rac

Racii sunt provocați să ofere mai multă libertate copiilor lor. Implicarea emoțională excesivă poate deveni copleșitoare. În dragoste, gelozia și suspiciunile creează tensiuni care afectează ambii parteneri. Recomandarea este calmul și răbdarea.

Citește și: Zodii de bărbați care mint de îngheață apele în relație. Sunt cei mai periculoși parteneri!

Citește și: Zodiile care atrag ghinionul ca un magnet! Ferește-te de ele!

Horoscop Leu

Leii preiau rolul de organizatori în familie. Pot apărea situații neplăcute, evenimente de familie sau schimbări legate de domiciliu. Leul are ultimul cuvânt și este chemat să restabilească ordinea și stabilitatea.

Horoscop Fecioară

Potrivit Cristinei Demetrescu, Fecioarele trebuie să aibă mare grijă la drumuri, acte, documente care pot expira sau întârzia. Comunicarea trebuie dozată atent: evitarea acuzațiilor directe și a gafelor este esențială, mai ales în grupuri în care trebuie să rămână pe termen lung.

Horoscop Balanță

Balanțele sunt chemate să-și reevalueze atașamentele. Pot apărea obsesii, pasiuni costisitoare sau cumpărături din impuls care lasă un gust amar. Cauzele sunt mai profunde și cer analiză atentă, susține astrologul Cristina Demetrescu.

Horoscop Scorpion

Scorpionii sunt în centrul atenției, afectându-i direct Luna Nouă din semnul lor. Fiind în centrul influențelor astrale, aceștia pot experimenta schimbări bruște și intense. Cei cu „schelete în dulap” se pot confrunta cu situații radicale, însă cei cu viața în ordine pot beneficia de transformări spectaculoase. Atenție la comportament și la mesajele transmise.

Horoscop Săgetător

Săgetătorii, deși intră în perioada lor astrală, mai au o lună de introspecție. Deși Soarele le intră în zodie, Săgetătorii mai au o lună de muncă interioară. Gândurile, fricile și stările pot scăpa de sub control dacă nu sunt gestionate corect. Se recomandă terapie, discuții cu o persoană avizată și atenție la insomnii. De luna viitoare, atmosfera se limpezește.

Horoscop Capricorn

Capricornii observă schimbări în grupul de prieteni. Pot apărea dezamăgiri, instabilitate sau planuri de vacanță care nu mai pot fi respectate. Este important să accepte dinamica nouă fără a se frustra, transmite Cristina Demetrescu.

Horoscop Vărsător

Potrivit astrologului, Vărsătorii cu funcții de conducere trebuie să fie atenți la efectele colaterale ale deciziilor lor. Mercur retrograd poate crea confuzii sau percepții greșite. Cei dependenți de acte, autorizații sau schimbări legislative trebuie să se adapteze rapid.

Horoscop Pești

Peștii experimentează fluctuații între credințe puternice și confuzie, fiind sfătuiți să mențină echilibrul. Călătoriile în străinătate necesită prudență, iar studenții Pești trebuie să mențină o relație bună cu profesorii, pentru a evita tensiuni inutile.

Sursă foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News