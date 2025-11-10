Ce să nu faci pe 11.11, unul dintre cele mai puternice portaluri astrologice din acest an. Ce semnifică această dată

Anul acesta, pe 11 noiembrie 2025, este o aliniere energetică rară, cunoscută sub numele de Poarta 11/11, o zi despre care se crede că deschide un portal puternic pentru intenție, intuiție și manifestare. Iată de ce această zi are o semnificație specială și ce nu trebuie să faci.

Semnificația zilei de 11.11

În numerologie, 11 este numit Număr Maestru. Este considerat o legătură directă între om și divin. Reprezintă intuiția, înțelegerea superioară și trezirea conștiinței. Atunci când vezi 11 de două ori, este ca două porți deschise una în fața celeilalte, invitându-te să treci prin ele.

Pe 11.11, această energie se dublează. Este un moment pentru a te opri, a asculta și a te reconecta cu vocea ta interioară.

În acest an, ziua are loc într-un An Universal 9 (deoarece 2+0+2+5 = 9). În numerologie, cifra 9 simbolizează încheierea și transformarea. Este finalul unei povești și prima pagină a alteia. Așadar, 11/11 în 2025 acționează ca o poartă a eliberării și reînnoirii.

Ce să faci în această zi

Oprește-te și ascultă-te pe tine însuți. Închide ochii, eliberează-ți mintea și ascultă-ți vocea interioară. Dacă primul gând este despre oboseală, oferă-ți o pauză pe 11.11 sau măcar o parte din zi pentru relaxare. Dacă te gândești la cei dragi, vizitează-i și petrece timp cu ei.

Dacă îți vine o idee sau un proiect în minte, notează-l și lucrează la el. Dacă te simțeai blocat, această zi te poate ajuta să deblochezi situația.

Această zi este, de asemenea, favorabilă pentru întâlniri reușite, noi cunoștințe, comunicare, planificare și stabilirea obiectivelor. Este un moment potrivit pentru a căuta răspunsuri sau soluții la probleme complexe.

Este recomandat să:

îți asculți intuiția;

fii atent la simboluri și semne;

fii deschis către nou;

ai încredere în tine;

te accepți așa cum ești;

notezi visele și numerele care îți apar;

faci o faptă bună;

aduci ordine – acasă, în dulap, pe birou sau în dispozitivele tale.

Ce să nu faci pe 11.11

Într-o astfel de zi este esențial să nu dorești răul nimănui, nici măcar în gând. Evită limbajul negativ, invidia, insultele, ritualurile de natură negativă sau practicile magice/spirituale care pot afecta alte persoane.

De asemenea, nu te concentra pe gânduri negative, fie despre tine, fie despre alții. Nu te lăsa copleșit de resentimente și nu provoca suferință celor din jur.

