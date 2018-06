Arianna Huffington: „Sănătatea noastră depinde de somn”

Arianna Huffington este una dintre cele mai de succes femei din lume și crede cu tărie că somnul este vital în această ecuație. În urma unei revelații personale și-a schimbat programul de viață și a scris o carte (Revoluția somnului, Curtea Veche Publishing) despre importanța acestui aspect destul de neglijat. Arianna Huffington ne-a vorbit în exclusivitate despre somn, vise și… succes.

Cartea dvs este în același timp riguroasă din punct de vedere științific, dar și foarte personală. Cum ați reușit să păstrați un echilibru între aceste două aspecte?

Mi-am dorit o carte comprehensivă, care să acopere toate aspectele legate de somn: știința, istoria și misterul perpetuu al somnului. În același timp, somnul este ceva comun nouă, tuturor – cu toții avem o relație trainică cu acest proces extrem de important. Astfel că mi-am dorit să umanizez subiectul prin dezvăluirea relații propria cu somnul, și a propriilor dificultăți legate de acesta.

Cât a durat documentarea și cât de dificila a fost?

Întregul proces a durat patru ani, însă utimele câteva luni le-am dedicate în cea mai mare parte doar verificării, documentării și atribuirii datelor științifice. A fost extrem de migălos.

Ce lucruri importante și neașteptate ați învățat de-a lungul acestui proces?

Știam că, general vorbind, sănătatea noastră depinde de somn, însă faptul care m-a surprins cel mai tare a fost cât de activ este creierul nostru când dormim. Timp de multe secole oamenii au crezut că somnul este o perioadă de inactivitate, când creierul se odihnește. Dar realitatea este exact cea opusă – creierul traversează o perioadă de activitate intense în timpul somnului, și include chiar eliminarea unor proteine toxice (de genul celor asociate cu sindromul Alzheimer). În carte îl citesc pe Dr. Maike Nedergaard, de la Universitatea din Rochester, care descrie lucrurile astfel: „E ca o mașină de spălat vase. Creierul are resurse limitate la dispoziție, și se pare că trebuie să aleagă între două regimuri de funcționare – treaz și conștient sau somnul, când este momentul să facă curățenie. E ca atunci când dai o petrecere la tine acasă. Poți fie să îi distrezi pe invitați, ori să faci ordine prin casă în timpul petrecerii, dar nu prea poți să le faci pe amândouă în același timp”. Iată o descoperire fantastică, dat fiind faptul că în zilele noastre una din trei persoane în vârstă moare datorită sindromului Alzheimer sau datorită demenței.

Ați avut vreun moment revelator în ceea ce privește importanța somnului?

Revelația s-a produs în 2007, când am leșinat din cauza epuizării și mi-am fracturat mandibula. După acest episod am început să învâț din ce în ce mai multe despre puterea somnului și a vieții sănătoase. Astfel am început să scriu „Thrive” și apoi „The Sleep Revolution” („Revoluția somnului”, Curtea Veche Publishing, 2017).

Ce feedback ați primit de la cititori despre Revoluția Somnului? A schimbat ceva în felul în care oamenii relaționează cu somnul?

Am primit surprinzător de multe reacții. Oriunde mergeam, oamenii veneau la mine și începeau să-mi povestească despre cum este somnul lor – în cea mai mare parte despre cum nu reușeau să doarmă destul. Când am scris-o, „revoluția” se afla abia la început, dar acum a prins cu adevărat avânt. Oamenii vor în continuare să-mi povestească despre relați lor cu somnul, dar din ce în ce mai mulți îmi spun despre schimbările pe care le-au făcut în viețile lor pentru a prioritiza somnul și efectele pe care acesta le are.

Care este cea mai frecventă greșeală pe care o fac oamenii când vine vorba despre somn?

Pur și simplu, dacă nu alocă destul timp somnului în viețile lor, și dacă se gândesc că pot să mai taie din somn pentru a câștiga timp, fără a suporta consecințele și fără a fi nevoie să recupereze la un moment în viitor. A fost demonstrat științific că acest lucru este profund dăunător atât fizic cât și psihic. Pe lângă aceasta, somnul ne ajută să fim mult mai eficienți la slujbă, motivul pentru care majoritatea dorm mai puțin din start.

Vorbiți în carte și despre importanța viselor. Ați avut vreun vis miraculos, care v-a schimbat în vreun fel viața?

E cel pe care îl povestesc în carte, care începe cu mine aflată într-un tren. Mă aflu într-o călătorie lungă în care tot ce văd pe geam e întreaga mea viață. O parte din priveliște e frumoasă și mă face să stărui asupra ei. Dar un alt tronson al călătoriei e printr-o zonă golașă, pustie și urâtă. Dar trenul a continuat să meargă. Și simțeam o durere de fiecare dată când îmi doream să stărui mai mult asupra priveliștii, fie ea urâtă sau frumoasă, în loc să o accept ca ceva din care am ceva de învățat, o semnificație ascunsă, sau o binecuvântare ascunsă sau puțină înțelepciune. De-a lungul anilor, am tot visat acelați lucru în diverse variante, și am învățat să privesc acest lucru ca o mare lecție de viață – cum a spus poetul Rumi, totul este aranjat dinainte în favoarea noastra.

Aveți vreo rutină personală de adormit?

Rutina mea personală înseamnă tratarea tranziției către somn ca un ritual sacru. În primul rând, îmi închid toate dispozitivele electronice și le escortez în afara dormitorului. Apoi fac o baie fierbinte pe care oprelungesc dacă sunt neliniștită. Uneori beau un ceai de mușețel sau lavandă dacă simt nevoie de ceva cald, care să mă calmeze înainte de a mă culca. Îmi place foarte mult să citesc cărți fizice – în special poezie, romane și cărți care n-au nicio legătură cu munca.

Dar vreo aplicație preferată pe care o folosiți pentru a vă relaxa?

Nu am niciun dispozitiv electronic în cameră atunci când dorm, dar îmi place să ascult meditații ghidate când simt nevoia să mă relaxez (folosesc un iPod sau Alexa, or un dispozitiv smart) Apoi, îmi place foarte mult să folosesc noua noastră aplicație, THRIVE, care te ajutp să iei o pauză de la telefonul mobuil și să îți stabilești obiective și limite pentru anumite aplicații. Când îți setezi telefonul pe modul „Thrive”, îți oprești toate notificările, apelurile și mesajele, mai puțin cele de la persoanele pe care le-ai trecut în lista VIP. Deci îl poți folosi ca să adormi (dacă îți ții telefonul în cameră), sau doar ca să îți eliberez timpul în mijlocul zilei, pentru a te relaxa și a te conecta cu adevărat cu prietenii și familia.

Care este cel mai important sfat pe care l-ați primit vreodată?

Mama este cea care m-a învățat faptul că eșecul nu este o piedică în calea succesului, ci un pas înainte în atingerea obiectivului tău.

Ce sfat aveți pentru tinerii care încearcă să-și construiască o carieră?

Sfatul meu este să nu se învețe cu ideea că epuizarea este prețul pe care trebuie să-l plătești pentru a fi de succes. Chiar nu e așa – vei avea mai mult succes dacă ai grijă de tine și respingi ideea că epuizarea este modul prin care poți demonstra că îți iei munca în serios.

Bio Arianna Huffington

Originara din Grecia, s-a mutat în Anglia la 16 ani și a absolvit cursurile Universității Cambridge cu un masterat în științe economice. Este fondatoarea și directorul executiv al Thrive Global, fondatoare a The Huffington Post și autoare a 15 cărți, inclusiv recentele Succesul Redefinit și Revoluția Somnului (traduse în română, Curtea Veche Publishing).

În mai 2005 a lansat The Huffington Post, un site și blog de știri, care a devenit rapid unul dintre cele mai citite, link-uite și citate brand-uri media de pe internet și care a câștigat premiul Pulitzer în 2012 pentru reportaj de interes național.

În august 2016, a lansat Thrive Global, o platforma a cărei misiune este de a schimbă modul în care lucrăm și trăim prin desființarea iluziei că burnout-ul este prețul care trebuie plătit pentru a avea o carieră de succes. A fost introdusă pe lista celor 100 cei mai influenți oameni din lume a revistei Time și pe lista Celor Mai Puternice Femei a revistei Forbes.

Foto: PR