Ana Morodan, dezvăluiri după ce l-a lovit cu mașina pe Oase: „Am 18 accidente la activ”

Ana Morodan și Adrian Teleșpan, partenerul său de concurs, s-au întors în emisiunea Asia Express în locul echipei formată din Jojo și soțul său, Paul Ipate, care, în urma unei hernii de disc, a trebuit să renunțe la competițite, însă, imediat a regretat această decizie. Ana Morodan a lovit cu tuk tuk-ul maşinuţa condusă de CRBL, iar Oase, care era în spatele vehiculului s-a dezechilibrat şi a căzut. Astfel, acesta s-a ales cu dureri îngrozitoare, cu piciorul în gips şi a fost nevoit să abandoneze cursa.

Ana Morodan a fost prezentă aseară în platoul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena 1, și a vorbit despre cele întâmplate, totodată dezvăluind și câte accidente a avut în trafic: „Mie mi-a fost foarte greu. Am rămas cu noroc în competiție, mai ales pentru Oase. Accidentarea lui Paul a fost ghinionul nostru. Am început să iau calmante isteric, să beau gin și să plâng când am aflat că trebuie să mă întorc. Am 18 incidente rutiere la activ, niciunul din vina altui participant la trafic. Am semnat amiabila, așa ziceam mereu. O dată m-am dat numa’ cu mașina peste cap, restul au fost tamponări din astea de proastă. Nici nu îmi mai repar mașina, e bușită toată, mai are sens?”, – a declarat Ana Morodan.

Sursă foto: Instagram