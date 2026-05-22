Vara Rochiilor

În luna mai, Oltre celebrează piesa emblematică a verii: rochia. Versatilă, lejeră și ușor de purtat, aceasta devine protagonista unei colecții care interpretează multiplele nuanțe ale garderobei feminine, însoțind cu stil fiecare moment al sezonului cald.

Imaginea noii campanii este actrița italiană Francesca Chillemi, al cărei farmec autentic și naturalețe elegantă reflectă perfect spiritul brandului: un stil italian-chic, luminos și firesc, ce îmbină rafinamentul cu simplitatea.

Colecția propune rochii cu stiluri și croieli diverse, create pentru a evidenția silueta într-un mod natural. Liniile fluide, fibrele naturale, volumele vaporoase și detaliile feminine se regăsesc într-o selecție bogată și versatilă, unde fiecare model spune o poveste diferită despre felul în care poate fi trăită vara.

Pentru ținutele de zi, bumbacul devine elementul central al unor rochii concepute să însoțească firesc ritmul cotidian. Confortul și stilul relaxat definesc lookuri contemporane și versatile, perfecte pentru zilele petrecute în oraș, întâlnirile de zi cu zi sau momentele de relaxare.

Alături de propunerile casual, colecția capătă strălucire prin rochiile realizate din amestecuri de mătase și satin din vâscoză, dedicate ocaziilor speciale. Materialele fluide și texturile luminoase urmăresc delicat linia corpului, conturând siluete elegante și feminine.

Paleta cromatică traversează toate nuanțele sezonului: tonuri delicate, accente luminoase și culori vibrante oferă combinații versatile, ușor de interpretat și perfecte pentru a crea lookuri diferite în funcție de moment și stare.

Prin această selecție, Oltre creaaza o colecție de vară dedicată rochiilor și femeilor care își doresc să se fie elegante, alegând piese care se adaptează ritmului vieții de zi cu zi și, în același timp, transformă momentele speciale în amintiri memorabile.

Sursa foto: Oltre

