JYSK a prezentat colecția de grădină 2026 la un eveniment găzduit de Ambasada Danemarcei

JYSK a prezentat colecția de grădină și accesorii pentru Vara 2026 în cadrul unui eveniment organizat în grădina Ambasadei Regatului Danemarcei în România, un spațiu care a pus în valoare designul scandinav, atmosfera relaxată și modul în care grădina poate deveni o extensie naturală a locuinței.

Peste 100 de invitați, printre care jurnaliști, influenceri și parteneri ai companiei au luat parte la eveniment și s-au bucurat de o seară caldă și însorită, cu o coloană sonoră care a inclus jazz și funk danez și muzica live a Gabrielei Atanasov.

Prezentarea colecției la Ambasada Danemarcei a subliniat legătura strânsă dintre JYSK și valorile designului danez: simplitate, funcționalitate, confort și relaxare într-un spațiu calm. Evenimentul a oferit invitaților ocazia de a descoperi cum pot fi transformate spațiile exterioare în zone de relaxare și socializare, adaptate stilului de viață modern.

Acasă, în grădină

Evenimentul a debutat cu discursurile de bun venit ale E.S. Uffe Balslev, Ambasadorul Regatului Danemarcei în România, și reprezentanților JYSK, Martin Fyn Aamand, Head of Communications and PR JYSK, și Raluca Dascălu, Communications Manager JYSK România.

„Mă bucur că avem alături de noi atât de mulți invitați în grădina Ambasadei, care ne-a primit în fiecare an cu atâta deschidere. Anul acesta avem un sortiment de grădină mult mai bogat. Avem foarte multe piese realizate din materiale inovatoare, precum mese de grădină din fibrociment sau scaune de terasă realizate din sfori. Sper să vă placă și să găsiți în noua gamă articole care să vă facă vara mai frumoasă”, a spus Raluca Dascălu, Communications Manager JYSK România.

„Sunt mândru de ceea ce compania JYSK realizează în România. Acum un an am participat în Mamaia, Constanța, la deschiderea celui de-al 150-lea magazin JYSK, un număr impresionant de magazine, care arată că JYSK este peste tot în România. Acest lucru mă bucură, pentru că designul și cultura daneză sunt astfel prezente în România și sunt primite foarte bine, iar culturile noastre interacționează astfel într-un mod foarte frumos”, a spus ale E.S. Uffe Balslev, Ambasadorul Regatului Danemarcei în România în timpul evenimentului.

„Încercăm să aducem stilul de viață și designul scandinav în casele și grădinile din toată Europa. Aceasta este misiunea JYSK: să facem universul designului scandinav accesibil pentru toți, fie că locuiți într-un apartament mic cu un balcon sau într-o vilă mare, cu o grădină frumoasă. Avem o abordare minimalistă, cu nuanțe frumoase, neutre și balansate. Pentru a aduce aceste produse unui număr mai mare de clienți, am decis ca în următorii ani să deschidem 100 de magazine în orașele mari europene, inclusiv în București”, a spus , Martin Fyn Aamand, Head of Communications and PR JYSK.

Noua colecție JYSK pentru sezonul de grădină 2026 este inspirată de tendința tot mai accentuată de a amenaja grădinile, terasele și balcoanele ca pe un „al doilea living”, cu mobilier confortabil, soluții flexibile și accesorii decorative atent alese. Designul combină funcționalitatea cu estetica nordică, punând accent pe materiale rezistente, forme simple și detalii care creează o atmosferă primitoare.

Livingul se mută în aer liber

Mobilierul de grădină JYSK pentru Vara 2026 include canapele și seturi lounge cu un confort similar celor de interior. Canapeaua STORHOGNA aduce un design modern și moale, adaptat pentru utilizarea în aer liber, în timp ce fotoliul modular TANE oferă flexibilitate maximă, putând fi configurat în funcție de spațiu și nevoi. Setul lounge LILLESTROEM completează gama cu un design clasic cu structură metalică.

Pentru zona de dining, JYSK propune mese realizate din materiale robuste precum aluminiul și metalul vopsit electrostatic, dar și modele cu aspect de piatră sau travertin. Masa SURNADAL devine un punct central pentru socializare, în timp ce seturile din lemn masiv, precum UVDAL, aduc un aer natural și atemporal.

Accesorii care dau personalitate spațiilor exterioare

Colecția de accesorii pentru grădină completează amenajarea cu elemente decorative și funcționale. Bazinul pentru păsări, un produs extrem de apreciat de clienții JYSK, revine într-o versiune nouă – SANGLERKE, alături de modelul deja consacrat TURTELDUE. Iluminatul exterior este reprezentat de lămpi solare și reîncărcabile, ideale pentru serile de vară în grădnă, precum STORFUGL și MUSVIT sau ghirlandele luminoase ISFUGL.

Un element de noutate îl reprezintă piedestalele și suporturile decorative pentru exterior, care aduc un plus de stil și culoare. Modelul FUGLEKONGE, cu aspect de travertin, poate fi folosit atât ca piedestal, cât și ca măsuță laterală, iar măsuța LAPPUGLE de culoare vișinie introduce o notă cromatică îndrăzneață. Ghivecele și coșurile pentru plante, alături de plantele artificiale pentru exterior, completează amenajarea cu un aspect natural, fără a necesita întreținere constantă.

Trendurile anului 2026

Decorațiunile și textilele pentru casă, precum perne, pături și covoare, au completat seturile de mobilier și au accentuat sentimentul de confort. Acestea urmează cele două trenduri propuse de JYSK pentru anul 2026, Raw Beauty și Renew.

Anul 2026 marchează un moment de redirecționare, în care designul devine un instrument de reconectare cu natura, cu valorile autentice și cu un mod de viață mai responsabil. Ambele trenduri reflectă eleganța atemporală a designului scandinav, reinterpretată prin inspirația oferită de pământ, mare și cer.

Trendul RAW BEAUTY explorează frumusețea neșlefuită și misterioasă a naturii, inspirându-se din peisaje, forme organice și texturi naturale. Designul pune accent pe suprafețe tactile, aspecte minerale și nuanțe adânci, răcoroase sau pământii, care evocă elemente precum apa, piatra și solul.

RENEWING este un trend care aduce în prim plan produse atemporale, gândite să reziste în timp. Această direcție pornește de la forme clasice, familiare, care sunt reinterpretate prin culori atent alese, materiale inovatoare și detalii rafinate. Tonurile neutre și calde rămân centrale, adresându-se celor care apreciază longevitatea și versatilitatea. Designul mizează pe declarații minimaliste, completate de elemente tactile.

Noua colecție de grădină și accesorii JYSK pentru Vara 2026 este deja disponibilă în magazinele JYSK și pe JYSK.ro.

Sursa foto: JYSK.ro

