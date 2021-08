Tibi Clenci, un nume puternic în industria de fashion internațională și profesionist desăvârșit al artei fotografice, în Juriul „Bravo, ai stil! Celebrities”!

Cel de-al șaptelea sezon al fashion reality-ului devenit un adevărat fenomen se pregătește să cucerească, din toamnă, milioanele de telespectatori, la Kanal D

Din aceasta toamnă, fanii celui mai iubit fashion reality vor avea parte de un spectacol total, odată cu difuzarea unui nou sezon „Bravo, ai stil! Celebrities”, o adevarată „Metamorfoză” prin care vor trece cele nouă concurente intrate în competiția stilului, sub indrumarea celor trei jurati ai emisiunii.

În acest sezon, la masa membrilor Juriului, alături de magnificii Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu, se va afla un creativ al industriei de fashion internaționale și unul dintre cei mai apreciați fotografi ai momentului: Tibi Clenci.

Cu o experiență vastă in domeniul artei vizuale, considerat cel mai renumit fotograf de modă și creative director român, Tibi Clenci a cunoscut un uriaș succes internațional. A colaborat cu cele mai mari case de modă din lume, precum Chanel, Dior, Louis Vuitton, a realizat pictoriale inspiraționale publicații glamour din tară și din afara ei, și a creat identități de brand pentru numeroase companii. Fotografiile dar și viziunea lui Tibi Clenci se regăsesc pe copertele și în paginile unor reviste de top precum Vogue Japonia, Vogue Taiwan, Vogue Arabia, Marie Claire America Latina, Marie Claire Turcia, Elle Franta, Elle Germania, In Style Rusia, GQ Spania, GQ Brazilia, acestea fiind doar câteva titluri din suita impresionantă de publicații internationale pentru care a lucrat celebrul fotograf. Tibi Clenci a fost directorul de creație pentru Vogue Taiwan, Vogue Arabia si Daily Telegraph – ediția Fashion. A primit de-a lungul anilor trei trofee Elle Style Awards pentru Cel mai bun fotograf din România, ceea ce îi asigura un loc bine meritat pe „Hall Of Fame”, în cadrul Elle International.

Tibi Clenci se află într-o permanentă căutare a esenței umane, iar acest lucru se simte în fiecare cadru surprins, în fiecare poveste spusă atât de frumos prin intermediul magiei aparatului de fotografiat. Dincolo de imaginea în sine, suprinsă de aparatul foto, a știut întotdeauna să spună o poveste, să contextualizeze, iar în creațiile sale se insinuează mereu un fel de magică baghetă regizorală.

„Ma animă în permanență dorința de a cunoaște oamenii și de a scoate în evidență cele mai profunde trăiri ale lor, sunt inspirat de povești și de interacțiunea cu oamenii”, spune Tibi Clenci despre acea energie care îl face atat de creativ în abordările sale artistice.

„Ca jurat la , voi fi un artist în căutarea muzei, a acelei persoane care reușește să inspire, să se transpună în poveste asemeni unei actrițe care, atunci când îmbracă hainele personajului, reușește să îi imbrățișeze și caracterul ”, adaugă Tibi Clenci despre modul în care își percepe misiunea de la masa Juriului.

Mai e puțin până la momentul în care porțile strălucitoare se vor deschide pentru noul val de concurente ale celui de-al șaptelea sezon „Bravo, ai stil! Celebrities”. Și toamna aceasta se anunță plină de noi descoperiri în materie de stil, de dialoguri și pledoarii surprinzatoare, demonstrații de talent artistic, umor, momente unice din culise și, nu în ultimul rând, de sfaturi, ponturi salvatoare în materie de stil și abordari în diverse situații de viată, atât pentru concurente, cât și pentru telespectatori.

Raluca Bădulescu, Tibi Clenci și Maurice Munteanu, membrii Juriului, și Ilinca Vandici, prezentatoarea emisiunii, sunt pregătiți să fie alături de concurente în cea mai frumoasă și transformațională călătorie – „Bravo, ai Stil! Celebrities”, un show plin de strălucire, în care atitudinea și bunul gust devin cei mai prețioși aliați. Mentori, antrenori în materie de stil, Juratii le vor însoți pe concurente de-a lungul unei experiențe memorabile. Reamintim că cele nouă concurente care se vor lupta pentru titlul de „Cea mai stilată femeie din Romania” sunt: Anda Adam, Nicoleta Nucă, Ioana Filimon, Otniela, Ruxi, Sensy, Mădălina Pamfile, Carmen Negoița și Olga Verbițchi.