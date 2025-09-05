  MENIU  
Post Malone, între marile scene ale lumii: de la UNTOLD X la Paris Fashion Week, VMAs până la Super Bowl 2026?

Actualizat 05.09.2025, 15:13

În vara lui 2025, Post Malone a oferit fanilor un show senzațional la ediția aniversară UNTOLD X, festival care ocupă, pentru al doilea an consecutiv, locul 3 în topul celor mai mari 100 de evenimente muzicale ale lumii. Cluj-Arena găzduit primul concert european din turneul „The Big Ass World Tour” al unuia dintre cei mai influenți artiști ai secoului XXI

În fața fanilor veniți din peste 150 de țări ale lumii, Posty nu a fost doar un artist care a bifat un show într-un turneu. A fost un om care și-a spus povestea prin muzică și un moment care a confirmat puterea artistului american de a transforma orice live într-o experiență memorabilă.

Dar parcursul său din acest an arată că Post Malone este mai mult decât un star al marilor festivaluri. Billboard l-a inclus pe lista scurtă a artiștilor care ar putea fi headlineri la halftime show-ul Super Bowl 2026, cel mai urmărit show muzical din lume, cu o audiență globală de sute de milioane de oameni.

Pe lista Billboard se află și alți mari artiști ai lumii: Taylor Swift, Jay-Z, Lady Gaga, Metallica, Green Day, BTS, Future, blink-182, Mariah Carey, Drake . Alăturarea lui Post Malone acestui mix de superstaruri din pop, hip-hop, rock și latino confirmă statutul său de artist global, capabil să unească generații și culturi diferite.

În paralel, Post Malone și-a extins universul creativ dincolo de muzică. La începutul lunii septembrie, și-a lansat propria colecție de haine, Austin Post, cu o prezentare spectaculoasă în Paris. 

Post Malone. Foto: UNTOLD

Colecția „Season One: At First Light” este o reinterpretare contemporană a esteticii cowboy, cu accente glam și detalii care celebrează moștenirea americană. Denim-ul stratificat, jachetele cu franjuri și broderii aurii, alături de încălțămintea semnată Lucchese, au transformat podiumul într-un manifest vizual. Show-ul s-a încheiat cu un moment impresionant: un model a intrat pe podium călare pe un cal, readucând spiritul vestului american chiar în centrul Parisului.

Pentru Post Malone, acest debut în modă este un pas firesc. Artistul a fost mereu recunoscut pentru stilul său eclectic, cu un mix de autenticitate, influențe country și estetică urbană. Colecția Austin Post aduce aceeași energie vizionară pe care o regăsim și în muzica sa: libertate și curajul de a depăși limitele convenționale.

La finalul acestei săptămâni, pe 7 septembrie, Post Malone va urca pe scena MTV VMAs 2025, la UBS Arena din New York, o revenire după șapte ani de absență de la cea mai urmărită gală muzicală de televiziune. Show-ul va fi prezentat de LL Cool J și va aduce în prim-plan artiști premiați precum Mariah Carey (Video Vanguard Award), Busta Rhymes (Rock the Bells Visionary) și Ricky Martin (Latin Icon). Lineup-ul vedetelor confirmate include nume mari precum Lady Gaga, Doja Cat, J Balvin & DJ Snake, Conan Gray, Tate McRae și Sabrina Carpenter.  

Între festivaluri, podiumuri de modă și speculații privind Super Bowl, Post Malone își consolidează poziția de artist complet și vizionar, un nume care depășește barierele muzicii și devine un reper al culturii globale contemporane.

Foto: UNTOLD

