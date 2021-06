(P) Nike ne invită să fim #zerowaste cu cea mai nouă colecție sustenabilă

Nike lansează colecția sustenabilă Move to Zero, prin care caută să depășească limitele clasice ale design-ului și să protejeze mediul înconjurător în același timp. Colecția vine în completarea campaniei cu același nume, care este susținută de unii dintre cei mai îndrăgiți influenceri români: Andreea Raicu, Mihai Morar, EmmadelaZu și Florin Cujba. Ea se găsește deja în magazinel Nike din Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov.

Pentru Andreea Raicu, sportul intens îi oferă o stare de bine și de energie. Acest lucru a ajutat-o mai ales în pandemie, când mișcarea a ajutat-o să treacă peste anxietățile de zi cu zi.

Mihai Morar se simte inspirat de echipamentele sportive sustenabile de la Nike, după cum a scris chiar el pe Facebook: „Voi purta cu prețuire «swoosh»-ul pe piept în diminețile în care alerg de lume ca să mă găsesc pe mine și mie rostul în lume. Așa cum a alergat și Phil Knight, fondatorul Nike, la începuturi”.

La rândul ei, EmmadelaZu atrage atenția asupra a cât de importantă este partea de sustenabilitate a campaniei Nike pe pagina sa de Instagram: „Să fii sustenabil înseamnă să înțelegi că împlinirea propriilor nevoi nu înseamnă să compromitem împlinirea nevoilor generațiilor care vin”.

Florin Cujba este încântat de faptul că poate participa la campania schimbării propusă de Nike: „Fericit sa fac parte din această campanie extraordinară de protejare a mediului și implicit a sănătății noastre”.

Nike Move to Zero ne arată că sustenabilitatea este o alegere conștientă

Campania Move to Zero de la Nike are un scop clar: protejarea viitorului planetei și sportului. Din anii 1980 și până în prezent, numărul de zile cu temperaturi peste 32 de grade Celsius a crescut semnificativ. Acest lucru aduce schimbări pentru atleții din toate domeniile – de la maratoniștii care se confruntă cu canicula în timp ce aleargă și până la practicanții sporturilor de iarnă, care ajung să nu mai aibă unde să activeze din cauza zăpezii care se topește.

Pentru că soluțiile nu ne bat niciodată la ușă dacă nu le căutăm, Nike a lansat campania și colecția Move to Zero, pentru a răspunde realității schimbării climatice. Îndrăgitul brand își propune să minimizeze impactul asupra mediului pe care îl are producția de echipamente sportive asupra mediului – iar cea mai recentă colecție sustenabilă este un pas esențial în acest sens. Cu piese realizate din nylon reciclat, bumbac sustenabil și flyleather, acestea ne-au cucerit atât prin design-ul lor inedit, cât și prin ceea ce reprezintă ele în lupta pentru o lume mai puțin poluată.

Descoperă mai jos modelele Nike Move to Zero. Le poți proba în magazinele Nike din Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov.